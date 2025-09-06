Alertă la Londra: incendiu într-o clădire cu nouă etaje. 15 echipaje de pompieri intervin

Un incendiu a izbucnit sâmbătă dimineața, 6 septembrie, într-o clădire cu nouă etaje cu destinație mixtă în cartierul White City din Londra. La fața locului intervin aproximativ 100 de pompieri.

Potrivit Brigăzii de Pompieri din Londra, 15 maşini de pompieri sunt prezente lângă clădirea de pe strada Wood Lane, în timp ce incendiul afectează în prezent etajele din partea superioară a clădirii, scrie Agerpres.

Wood Lane a fost închisă traficului, iar locuitorilor li s-a recomandat să evite zona.

Potrivit Brigăzii de Pompieri, primele apeluri cu privire la incendiu au fost primite la puţin timp după ora 03:00 (02:00 GMT) şi echipe din Hammersmith, North Kensington, Kensington, Chiswick şi unităţile de pompieri din împrejurimi au fost mobilizate la faţa locului.

Două autovehicule speciale dotate cu o scări retractabile de 32 de metri şi tunuri cu apă au fost desfăşurate pentru a ajuta la stingerea incendiului de sus.

Deocamdată, cauza incendiului nu este cunoscută.