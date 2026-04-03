Video Copil de trei ani salvat în ultimul moment, după ce a fost găsit agățat de un balcon la etajul 8

Momente dramatice în orașul bulgăresc Yambol: un băiețel de trei ani a fost găsit agățat de exteriorul balconului unui bloc de la etajul 8. Polițiștii au intervenit rapid și au reușit să-l salveze în ultimele clipe, în timp ce sora sa de un an era singură în apartament.

Cei doi copii au lăsați singuri, iar părinții lor au fost, ulterior, reținuți pentru 24 de ore. Serviciile sociale au acționat imediat după incident, scoțându-i pe copii din casă în aceeași zi, din cauza pericolului evident pentru viața lor, potrivit novinite.

Potrivit Rositsei Alexandrova, șefa Departamentului de Protecție a Copilului din Yambol, au fost declanșate „proceduri de urgență, cu o coordonare rapidă între echipele de plasament și personalul medical, care i-au examinat pe copii la scurt timp după salvarea lor. Ambii au fost găsiți în stare fizică bună”.

Cei doi frați au fost plasați în familii de plasament profesionale, separat, însă autoritățile fac eforturi pentru a-i menține împreună, astfel încât să nu se rupă legătura dintre ei.

Primele verificări ale serviciilor sociale arată că micuții fuseseră lăsați nesupravegheați și în alte situații, fiind expuși unor riscuri grave pentru sănătatea și siguranța lor.

Incidentul a fost surprins și transmis în direct pe rețelele sociale de o vecină, care a sunat la 112 și a vrut să se asigure că autoritățile reacționează cât mai rapid.

„Am vrut să fie un semnal de alarmă, pentru ca răspunsul să fie cât mai prompt”, a declarat aceasta.

Ministrul interimar al Afacerilor Sociale, Hasan Ademov, a apreciat reacția rapidă a autorităților și a subliniat că se lucrează cu „părinții pentru a evalua posibilitatea reintegrării lor, însă, în această etapă, copiii au nevoie de sprijin continuu din partea serviciilor sociale”.