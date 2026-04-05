Mai puține puncte de sacrificare a mieilor de la ciobani. „În magazine e peste 60 lei/kg”. Cât va fi prețul la producător

Carnea de miel a apărut de zile bune în magazine, dar puțini cumpărători își permit să achiziționeze. În județul Olt, potrivit DSVSA, doar două primării au solicitat autorizarea de puncte temporare de sacrificare. Prețul mieilor de la producător va fi sub cel din magazine, spun crescătorii de animale.

Potrivit DSVSA, în Olt vor funcționa doar două puncte de sacrificare FOTO: arhiva/Alina Mitran
Potrivit DSVSA, în Olt vor funcționa doar două puncte de sacrificare FOTO: arhiva/Alina Mitran

Magazinele vor fi principalul loc de aprovizionare cu carne de miel în acest an, cel puțin în județul Olt, unde, potrivit Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Olt, doar două primării au solicitat autorizarea de puncte temporare de sacrificare. 

Consumatorii își pot procura carne de tineret ovin/caprin din obiectivele înregistrate sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor din județul Olt, respectiv din carmangerii, măcelării, supermarketuri, magazine alimentare. De asemenea, ca urmare a solicitărilor transmise de primăriile Balș și Osica de Sus, se vor organiza centre amenajate temporar de sacrificare a tineretului ovin și caprin”, a transmis DSVSA Olt.

Punctul de sacrificare din Osica de Sus va funcționa în zilele de duminică - 5 aprilie și sâmbătă -11 aprilie, în incinta târgului de săptămână.

În orașul Balș, spațiul pentru sacrificare a fost amenajat în Piaţa Agroalimentară Balș, iar cumpărătorii care vor să cumpere carne proaspătă de miel sau ied au la dispoziție trei zile: 9, 10 și 11 aprilie 2026. 

În 2025, DSVSA a autorizat în Olt trei puncte de sacrificare, pe lângă cele două care vor funcționa și anul acesta fiind deschis anul trecut și un punct temporar la Slatina.

Recomandăm consumatorilor să achiziţioneze produse alimentare specifice acestei perioade numai din unităţi autorizate/înregistrate sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, care sunt supuse controalelor sanitare veterinare, pentru a preîntâmpina  apariţia îmbolnăvirilor. În cazul în care constată nereguli care ar putea pune în pericol sănătatea publică, consumatorii sunt rugaţi să sune la telefonul 0372735838; fax 0249416726 – DSVSA Olt”, au mai transmis reprezentanții DSVSA.

Sunt mici mieii anul acesta, în jur de 10 kg tăiat”

Diferența de preț între mielul din magazin și cel sacrificat de la crescător va fi considerabilă, a precizat pentru „Adevărul” președinta Asociației „Țara Loviștei”, Constanța Ștefan.  „În zona de sud, va pleca cu 40-45 lei de la fermier, dar în magazine nu e sub 60 lei/kg. Sunt și mici mieii anul acesta, Paștile sunt devreme. Mielul are aproximatv 10 kg tăiat, sunt puțini mai mari”, a mai spus Ștefan. În alte zone ale țării miei pleacă de la producător cu prețuri de la 50 lei/kg (carcasă).

Cât despre proveninența cărnii de miel din magazine,  Constanța Ștefan a precizat că „nu se știe dacă ajunge cel românesc sau din afară”. Că vor cumpăra din magazine, din piețe sau direct de la crescătorii de animale, cert este că vânzările nu vor mai atinge volumul din anii trecuți. Cei mai mulți cumpărători vor achiziționa jumătate de miel, puterea de cumpărare scăzând considerabil, crede Ștefan.

Prețul cărnii de miel, deși destul de ridicat, cu atât mai mult dacă este comparat cu cel al cărnii de porc (cel din urmă scăzând chiar sub 20 lei/kg), i-ar ajuta pe crescătorii de animale să-și revină după doi ani secetoși, în care au avut costuri considerabile, iar asta în condițiile în care în România carnea de oaie se consumă aproape o singură dată pe an, de Paște.

Crescătorii ar vinde mai mult dacă și punctele de sacrificare ar fi mai numeroase, însă autoritățile locale nu s-au înghesuit să autorizeze puncte de sacrificare, iar asta dintr-un motiv întemeiat: înăsprirea regulilor.

Concret, pe lângă condițile igienico-sanitare (sursă de apă curentă, asigurarea fluxului etc.), la punctul de sacrificare este obligatorie prezența medicului veterinar, iar asomarea animalelor trebuie realizată de personal specializat. Ultima dintre condițiile amintite i-a descurajat pe mulți primari care și-ar fi dorit să autorizeze astfel de puncte, fiind o cerință care necesita specializarea unei persoane pentru o activitatea desfășurată doar două, cel mult trei zile pe an, plus dotarea cu asoomatoare electrice sau mecanice care să corespundă normelor europene. 

