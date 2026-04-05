Cursă periculoasă prin Capitală. Șofer reţinut după ce a fugit de Poliţie şi a lovit cu maşina un agent

Un tânăr de 20 de ani, aflat sub influența alcoolului, i-a pus pe jar pe poliţiştii care au trebuit să pornească în urmărirea lui, după ce acesta a refuzat să oprească la semnal.

În noaptea de 4/5 aprilie, în jurul orei 02:45, polițiștii Brigăzii Rutiere din București au fost puși pe jar de un șofer care a refuzat să oprească la semnalul regulamentar. Incidentul a avut loc în zona bulevardului Beijing/Șoseaua Nordului, iar cursa care a urmat s-a transformat într-un pericol real pentru traficul din zonă, spun reprezentanţii Poliţiei Capitalei.

După ce şoferul în vârstă de 20 de ani a ignorat primul semnal de oprire, polițiștii au solicitat sprijinul altor echipaje aflate în serviciu, urmărind vehiculul pe străzile Capitalei. Autoturismul a fost interceptat și oprit în apropiere de bulevardul Nicolae Caramfil și strada Ceasornicului, însă șoferul a încercat din nou să se fugă, în timpul manevrelor lovind cu maşina un polițist de 38 de ani. Agentul a fost transportat imediat la spital pentru îngrijiri medicale, starea sa fiind stabilă.

Blocat în cele din urmă, tânărul a fost extras din mașină și imobilizat, iar în urma testării cu alcooltest s-a constatat o valoare de 0,43 mg/l alcool pur în aerul expirat, fiind ulterior condus la Institutul Național de Medicină Legală „Mina Minovici” pentru recoltarea probelor biologice necesare în continuarea anchetei.

Bărbatul, în vârstă de 20 de ani, este acum cercetat la sediul Brigăzii Rutiere, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1.