Ce profesie are fiica lui Ion Țiriac în Dubai. Tânăra și-a surprins familia cu domeniul ales

Ioana Țiriac, fiica lui Ion Țiriac, și-a construit un drum propriu, studiind în SUA și alegând o carieră la Dubai.

Stabilită în prezent la Miami, aceasta are un stil de viață cosmopolit, împărțindu-și timpul între mai multe țări și destinații exclusiviste.

Deși provine dintr-o familie extrem de înstărită, Ioana a ales să-și construiască propriul drum profesional. După finalizarea studiilor liceale în București, a plecat în Statele Unite, unde a studiat Jurnalism și Economie la University of Miami, în cadrul Miami Herbert Business School. Decizia de a studia peste ocean a făcut parte din dorința ei de a deveni independentă și de a nu depinde de afacerile tatălui său.

În plan profesional, a ales un domeniu diferit de cel al familiei

Din 2024, activează în sectorul imobiliar din Dubai, unde lucrează ca agent pentru o companie de prestigiu, după absolvirea facultății.

Ioana, în vârstă de 28 de ani, s-a născut pe 19 iulie 1997 și este fiica miliardarului Ion Țiriac și a jurnalistei de origine egipteană Sophie Ayad. Ea mai are un frate, Karim Mihai, din relația de aproape un deceniu dintre Ion Țiriac și Sophie Ayad. De asemenea, mai are un frate vitreg, Ion Alexandru Țiriac, cunoscut publicului larg, provenit din relația omului de afaceri cu fostul model american Mikette von Issenberg.