Sâmbătă, 14 Februarie 2026
Program catastrofal la JO 2026. Marele favorit la aurul olimpic a cedat complet sub presiune. Ratare istorică pentru american

Publicat:

Ilia Malinin, tânărul patinator american de 21 de ani și mare favorit la aurul olimpic la Milano Cortina, a trăit coșmarul suprem al carierei sale. A clacat complet în programul liber șa patinaj artistic și a încheiat pe un neașteptat loc 8.

Ilia Malinin, dezastru la JO 2026 Foto/Getty
Ilia Malinin, dezastru la JO 2026 Foto/Getty

Se aștepta ca el să strălucească și să ridice sala în picioare, fiind considerat fără dubii principalul candidat la medalia de aur în concursul masculin de patinaj artistic. Dar presiunea a fost prea mare.

Programul său, care includea șapte cvadruple spectaculoase, s-a transformat într-un șir de erori: a reușit doar trei sărituri, Flip, Lutz și Toeloop, iar cvadruplul Axel, semnătura lui, i-a scăpat complet. Pe parcurs au urmat alte două căzături, transformând totul într-un adevărat dezastru.

Mikhail Shaidorov a obținut aurul olimpic

Punctajul obținut, doar 156,33 la programul liber, nu a făcut decât să sublinieze eșecul, comparativ cu 198,64 obținute de campionul Mikhail Shaidorov.

Ilia Malinin finishes in 8th place in the men's free skate final.Mikhail Shaidorov of Kazakhstan takes home the gold 🥇 pic.twitter.com/2XGhFy2jlt

— ESPN (@espn) February 13, 2026

În ochii tuturor, Ilia a simțit cum întreaga lume a sportului se prăbușește în jurul său și, pentru prima dată, chiar și el nu a mai putut să țină sub control așteptările care cântăreau enorm.

„Nu multă lume va înțelege acest lucru. Îl vor înțelege cei care sunt în interiorul sportului. Intrând în această competiție, în special azi, m-am simțit bine. Mai devreme, la antrenament, totul a funcționat bine.

„Emoțiile erau pur și simplu copleșitoare!”

M-am simțit pregătit și tot ce trebuia să fac era să ies pe gheață și să am încredere că totul va funcționa, dar s-a întâmplat atât de repede! Nu am avut timp să procesez ce s-a rupt.

Pe moment, am simțit că nu au fost doar emoții, dar poate nici gheața nu era în cele mai bune condiții pentru ce mi-aș fi dorit. Nu este o scuză, toți ne-am aflat în acea situație, dar emoțiile erau pur și simplu copleșitoare. Când am adoptat poziția inițială, toate momentele traumatice din viața mea au început să-mi invadeze mintea. Atât de multe gânduri negative mi-au invadat mintea, încât nu am reușit să le gestionez!, a spus Malinin, pentru NBC.

„Am simțit că nu am control!”

Mai târziu, Ilia a rămas copleșit de ce s-a întâmplat pe gheață, neputând să înțeleagă pe deplin cum s-a derulat totul. Când a fost întrebat dacă ratarea cvadruplului Axel a fost momentul care a declanșat dezastrul, a clarificat: nu acea săritură a marcat „începutul sfârșitului”.

„Știam că nu aveam nevoie de un program perfect. Aș fi putut să patinez foarte bine. Dar apoi au apărut și alte greșeli. Nu știu exact ce a fost, încă încerc să înțeleg. Așa că nu am încă un răspuns clar.

Zgomotul în sine este greu de gestionat. Rețelele sociale au momente fluctuante, de suiș și coborâș. Oamenii nu înțeleg presiunea și emoțiile care pot apărea la Jocurile Olimpice. Am simțit că nu am control . De aici încolo, trebuie doar să mă regrupez și să văd ce voi face în continuare!”, a mai admis Mlainin, conform aceleiași surse.

Clasamentul final:

1. Mihail Șaidorov (Kazahstan) 291,58 puncte (92,94 + 198,64)

2. Yuma Kagiyama (Japonia) 280,06 (103,07 + 176,99)

3. Shun Sato (Japonia) 274,90 (88,70 + 186,20)

4. Junhwan Cha (Coreea de Sud) 273,92 (92,72 + 181,20)

5. Stephen Gogolev (Canada) 273,78 (87,41 + 186,37)

6. Petr Gumennik (sportiv neutru individual) 271,21 (86,72 + 184,49)

7. Adam Siao Him Fa (Franța) 269,27 (102,55 + 166,72)

8. Ilia Malinin (SUA) 264,49 (108,16 + 156,33)

9. Daniel Grassl (Italia) 263,71 (93,46 + 170,25)

10. Nika Egadze (Georgia) 260,27 (85,11 + 175,16)

