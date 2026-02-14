Reacția lui Ciolacu după revizuirea datelor economice făcută de INS: „Ilie, astâmpără-te și spune oamenilor adevărul”

Revizuirea datelor economice pentru anul 2024 de către Institutul Național de Statistică a declanșat o reacție dură din partea fostului premier Marcel Ciolacu, care acuză actualul Guvern că încearcă să rescrie realitatea economică pentru a masca problemele actuale. Social-democratul susține că noile cifre, apărute la doi ani distanță, sunt fără precedent și lansează atacuri directe la adresa premierului Ilie Bolojan.

Marcel Ciolacu afirmă că revizuirile INS creează o situație „nebuloasă” și ironizează faptul că, potrivit noilor date, România ar fi trecut prin recesiune fără ca populația să fi resimțit efectele acesteia.

„Să descoperi, după doi ani de zile, că de fapt Ciolacu a avut două trimestre de scădere și după patru de creștere. E o situație nebuloasă acum doi ani. Oameni buni, eu stau, de când a apărut știrea, cu telefonul în mână, fiindcă cred că o să mă sune cineva să îmi dea un premiu în economie. Noi toți am trecut prin recesiune și nu am simțit, dimpotrivă, ne era bine, aveam locuri de muncă, aveam consum. Acum este prăbușit consumul. Suntem unicat în lume: un stat, o țară a trecut prin recesiune și nu am simțit. Românii sunt oameni simțiți, nu sunt nesimțiți, dar chiar să nu simțim recesiunea care ne-ar fi lovit năpraznic?”, a declarat Marcel Ciolacu.

Fostul premier susține că deține documente oficiale emise de INS în 2024, care prezentau o imagine economică diferită față de cea rezultată în urma revizuirilor recente.

„Pentru prima oară în istorie, prima oară în istoria României, după doi ani de zile se revizuiesc cifrele. N-a mai auzit nimeni de așa ceva. Îmi permit să am hârtia la mine cu ce spunea atunci Institutul Național de Statistică atunci când se referea la trimestrele care, între timp, din plus au devenit minus. Prima oară am zis că avem creștere economică de 0,4%. Au venit și m-au corectat și au spus că avem 0,7%. (…) Acum vin, după doi ani, și spun că n-a fost pe plus, a fost pe minus”, a declarat acesta.

Ciolacu acuză actualul Executiv că ar folosi instituțiile statului pentru a „acoperi” problemele economice curente și cere explicații publice privind schimbarea radicală a datelor.

„Să iasă marii specialiști de la Guvern. Eu îi rog frumos să lase instituțiile statului în pace, să își facă treaba și să nu încerce să acopere, folosind instituțiile statului, nenorocirea în care ne-au adus. Să îmi explice Institutul Național de Statistică, care mă lăuda, cum vine după doi ani cu aceste date. Eu cred că sunt probleme și pe timpul lui Ponta, Dăncilă și al tuturor premierilor. Eu îi spun: Ilie, astâmpără-te și spune oamenilor adevărul.”

Acuzații de „date coafate” și manipulare statistică

Nemulțumirea fostului premier nu este una izolată. Încă de vineri, 13 februarie, Marcel Ciolacu a susținut public că datele economice pentru 2024 ar fi fost ajustate artificial pentru a transforma creșterea economică într-o recesiune, cu scopul de a diminua impactul problemelor din prezent.

„Au coafat, după doi ani, datele din 2024, transformând creşterea economică în recesiune doar ca să încerce să estompeze dezastrul economic din mandatul lui Bolojan! Acestea este cea mai grosolană manipulare a statisticii ce demonstrează disperarea actualului premier, după ce scăderea economiei din ultimul trimestru, de aproape 2%, este de patru ori mai mare decât aşteptările tuturor analiştilor”, a scris Marcel Ciolacu, vineri, într-o postare pe Facebook.

România a traversat o perioadă de recesiune tehnică încă din anul 2024, în timpul guvernării conduse de Marcel Ciolacu. Informația a ieșit la iveală abia acum, după ce Institutul Național de Statistică (INS) a recalculat seriile de date ajustate sezonier, fenomenul fiind catalogat de INS drept apărut „post-factum”.

La momentul respectiv, datele publicate de INS indicau o traiectorie pozitivă, deși modestă, care a permis Guvernului Ciolacu să efectueze majorări record de pensii și de salarii. Statisticile indicau o creștere economică firavă, de aproximativ 0,1% față de trimestrul anterior și de circa 0,8% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent.

Datele actualizate vineri de INS indică că, în realitate, economia s-a contractat în primele două trimestre ale anului 2024, cu scăderi de -0,4%, marcând astfel recesiune tehnică.

Economiștii nu cred în manipularea cifrelor

În opinia economistului Bogdan Glăvan, ajustarea operată de INS nu este neapărat ceva ieșit din comun, fiind o revizie normală și în alte state.

„Sunt prudent și sceptic față de ideea că ele ar însemna altceva decât simple revizii statistice. Și în SUA, dacă ne uităm la raportări, apar corecții istorice considerabile. Nu reprezintă o strategie de mistificare a economiei. Sunt pur și simplu date revizuite care ne arată mai corect realitatea”, a explicat Bogdan Glăvan pentru „Adevărul”.

Ilie Bolojan: „Nu e o criză, ci costul unei schimbări de model economic”

Premierul Ilie Bolojan susține că reculul economic nu indică o criză structurală, ci reprezintă efectul unei tranziții deliberate de la un model bazat pe consum și deficit la unul axat pe investiții și producție.

„Creșterea economică a României în 2025 a fost de 0,6%, în condițiile schimbării rapide, în numai 6 luni, a modelului economic care ne-a dus cu spatele la zid. Am început trecerea de la un model bazat pe deficit și consum, aparent generator de prosperitate, dar în fapt distrugător, la un model bazat pe investiții, productivitate, export și disciplină bugetară”, a declarat Ilie Bolojan.

Șeful Guvernului afirmă că această corecție a fost anticipată și inevitabilă.

„Recesiunea tehnică temporară face parte din costul anticipat și inevitabil al acestei tranziții, care ne va duce, în final, la o economie solidă, o creștere sănătoasă și prosperitate reală, pe baza a ceea ce producem, nu prin împrumuturi tot mai multe și tot mai scumpe”, a adăugat premierul.

Comparația cu anul 2024 și criticile la adresa guvernării Ciolacu

Ilie Bolojan pune actuala situație în legătură directă cu anul 2024, când Executivul era condus de Marcel Ciolacu. Premierul arată că, în ciuda unor cheltuieli bugetare masive, economia a crescut slab, iar revizuirile INS indică faptul că România ar fi intrat în recesiune tehnică încă de atunci.

„Anul 2024 a fost un an atipic. Am avut un deficit bugetar ridicat, de aproape 8–9% din PIB, un deficit extern semnificativ, de 8,2% din PIB și, totuși, o creștere economică reală modestă, sub 1%. În mod normal, un asemenea stimul fiscal ar fi trebuit să genereze o creștere mult mai puternică. Acest lucru nu s-a întâmplat”, explică premierul.

Potrivit acestuia, banii au fost direcționați greșit.

„O parte importantă a banilor cheltuiți în 2024 a fost orientată către consum curent, cheltuieli rigide și compensarea unor presiuni sociale și inflaționiste, nu către dezvoltarea reală a economiei. (…) Cu alte cuvinte, în 2024 am cheltuit mult, dar am crescut puțin”, a precizat Bolojan.

Reacția președintelui Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan a făcut apel la calm și echilibru în interpretarea datelor economice.

„Economia a suferit o contracție de 2% pentru că s-a redus consumul. (…) Avem motive de optimism. Avem o economie privată solidă. Fondurile europene vor genera dezvoltare”, a scris șeful statului.