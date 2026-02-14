Daniel Băluţă despre metamorfoza premierului, de la politicianul modest la „Bolojan reloaded” şi Jupuitu’ din „Moromeţii”. „Este cu totul şi cu totul alt om”

Daniel Băluță, lider al organizației București a PSD, a abordat mai multe teme sensibile din politica actuală, inclusiv care sunt greşelile care fac din PSD un partid „blamat”, și a făcut o serie de comentarii tranșante despre scena politică, alianțe și figuri-cheie aflate în prim-plan.

Invitat în cadrul emisiunii Insider Politic de sâmbătă, 14 februarie, Daniel Băluță, președinte al organizației București a Partidul Social Democrat și primar al Sectorului 4, a abordat mai multe teme sensibile din actualitatea politică: o posibilă candidatură a sa la Primăria Capitalei în 2028, relația complicată dintre PSD și electoratul bucureștean, poziționarea față de alte partide, dar și conflictul de viziune din interiorul coaliției de guvernare privind măsurile economice și rolul premierului Ilie Bolojan.

Posibilă candidatură la Primăria Capitalei

Întrebat dacă are în vedere o candidatură pentru funcția de primar general al Capitalei la alegerile viitoare, Daniel Băluță a spus că ia în calcul această variantă, însă nu se află în fața unei decizii imediate. El a explicat că un astfel de pas trebuie susținut de experiență și rezultate concrete.

„Ca politician este normal să-ţi propui, în primul rând, să fii un om curajos şi să strângi suficient de multă experienţă şi suficient de multe rezultate, astfel încât să te prezinţi cu o ofertă extraordinară în faţa oamenilor. Vedeţi că sunt implicat activ în problemele bucureştenilor, probabil că reprezint, ca şi domnul Ciucu şi ca şi alţi oameni din alte partide politice, o altă abordare din punct de vedere al vieţii politice. Din fiecare înfrângere avem lucruri de învăţat şi, dacă vreţi, pe termen mediu şi lung, ne face să fim mai buni”, a explicat el.

„Este un lucru pe care îl iau în calcul. Nu este o decizie pe care să mi-o pot propune astăzi. Dar, privind în perspectivă, este normal să am în vedere o astfel de abordare, pentru că sunt preşedinte al PSD Bucureşti”, a punctat primarul Sectorului 4.

Greșelile care au dus la „blamul” bucureştenilor

Daniel Băluță a vorbit deschis despre dificultățile de imagine pe care le are PSD în Capitală și despre motivele pentru care o parte a electoratului respinge din start partidul.

„Poate că de-a lungul timpului liderii nu au ştiut să-și ceară scuze, de exemplu, în faţa oamenilor pentru mineriade. Poate că nu au ştiut să-și ceară scuze pentru excesele pe care anumiţi lideri ai PSD-ului le-au avut, astfel încât, din principiu, sunt foarte mulţi oameni care nu mai au disponibilitatea nici măcar să asculte”, a spus el, detaliind apoi şi mai mult motivele pentru care bucureştenii şi nu doar ei şi-au pierdut încrederea în PSD

„Aroganţa, superioritatea, limbajul nepotrivit, zeflemitor, i-a deranjat foarte mult pe oameni şi unii nu au uitat nici acum, după atâţia ani de zile, aceste lucruri. Pe de altă parte, nici nu au fost prea mulţi lideri care să se uite în ochii oamenilor şi să-şi ceară scuze, să spună că regretă evenimentele respective pentru că timpul înapoi, din păcate, nu avem cum să-l facem”, a explicat Daniel Bălunţă.

În opinia sa, o parte dintre votanți s-au reorientat către Alianța pentru Unirea Românilor: „Pe de altă parte, există o categorie de oameni care au migrat către un alt partid politic. AUR, mai exact”.

„Am încredere că lucrurile pe care le voi face în continuare îi vor determina pe oameni să crească, în principiu, încrederea în PSD, pentru că, din păcate, mai ales aici, în Bucureşti, PSD-ul este un partid extrem de blamat, cel puţin, pentru foarte multe lucruri, inexplicabil”, a încheiat el subiectul într-un ton optimist.

Poziționarea față de AUR și USR

Atunci când a fost întrebat în legătură cu o posibilă alianţă a PSD cu AUR, Daniel Băluţă a a respins categoric această idee și a criticat discursul radical din politică.

„Sunt împotriva oricărui tip de alianţă cu partide extremiste”, a declarat el.

„Din păcate, astăzi în AUR există un mix: sunt oameni absolut admirabili şi oameni mai puţin admirabili, pentru că limbajul pe care îl au în multe situaţii nu este unul demn de o ţară din Uniunea Europeană, de anul 2026. Sunt lucruri pe care le dezavuez”, a explicat el, subliniind că, din punctul său de vedere, insclusiv USR poate fi considerat extremist ca stil de exprimare.

„Şi eu pot să consider, în mod subiectiv, că şi USR este un partid extremist, din punct de vedere al modului în care se exprimă, nu al politicilor pe care le are”, a completat liderul PSD Bucureşti.

Politicile de austeritate şi metamorfoza lui Ilie Bolojan

O parte consistentă a intervenției a vizat direcția economică a guvernului și activitatea premierului Ilie Bolojan. În acest context, Daniel Băluță a criticat tăierile bugetare și creșterea poverii fiscale, susținând că acestea pun o presiune excesivă pe populație și pe mediul economic.

„Nu putem să continuăm cu astfel de măsuri pentru că distrugem România. Gata cu nişte lucruri!”, a spus el.

Primarul Sectorului 4 a descris reacția românilor printr-o comparație literară extrem de plastică şi a afirmat că societatea este într-o stare de tensiune accentuată.

„Avem nevoie de un om care să poată să înţeleagă că nu mai putem să tăiem, că noi guvernăm pentru români. Când iese toată România în stradă şi noi suntem ca în… «Vrem capul lui Moţoc». «Dacă voi nu mă vreţi, eu vă vreau». Nu se poate aşa. O grămadă de oameni când aud de domnul Bolojan fug. La fel cum fugeau de Jupuitu’ în «Moromeţii», când venea să ia «fonciirea» (impozitul - n.r.). Vedem că toată România este în stradă. Sunt revoltaţi medicii, sunt revoltaţi profesorii, sunt revoltaţi poliţiştii, sunt revoltaţi cei de la armată. Societatea este în aer. Noi imposibili, ne vedem de treabă, să venim cu următorul pachet, să tăiem în continuare. Îmi cer scuze, niciodată nu o să pot să fiu de acord să guvernăm împotriva oamenilor”, a insistat liderul PSD Bucureşti.

Daniel Băluță a avansat și scenariul schimbării premierului, menținând însă coaliția cu Partidul Național Liberal.

„Noi avem o înţelegere cu Partidul Naţional Liberal, un protocol de colaborare. Şi e bine să respectăm lucrurile acestea. Atâta timp cât cei care sunt parte acestui protocol se lovesc de un astfel de obstacol, una dintre opţiunile posibile este aceea de a îndepărta obstacolul. E simplu. Şi lucrurile merg în continuare mai departe. Avem nevoie de un interlocutor care are această capacitate să înţeleagă faptul că societatea românească astăzi este în pragul exploziei. Nu putem să continuăm cu astfel de măsuri pentru că distrugem România. Deci nu se mai poate aşa. Gata cu nişte lucruri! Să facem rău oamenilor, nu mai pot. Câtă inflaţie să mai suporte, cât TVA să mai suporte, câtă creştere a impozitului pe profit, a impozitului pe dividende, taxe şi impozite locale? Ni s-a spus că ele cresc cu 70%, au crescut şi de zeci de ori, mai ales pentru agenţii economic valorile pentru această taxare. Nu putem să mergem în felul ăsta. Sunt şi concedieri, sunt oameni care rămân fără locuri de muncă. Totuşi, vine un moment în care trebuie să spunem stop. Acum ne apucăm şi de medici, şi de artişti, şi de toată lumea. Nu putem să facem aşa ceva pentru că suntem nişte oameni normali şi raţionali şi nu guvernăm împotriva românilor. Este timpul să spunem stop şi este timpul să pună şi alţii picioarele în apă rece şi să-şi revină la sentimente mai bune. Şi nu-i un discurs populist, dar dacă ieşim împreună pe stradă, vedem că este pulbere în aer. Noi trebuie să fim solidari cu populaţia, nu trebuie să ne aruncăm cu toţii în aer”, a explicat el.

Liderul PSD a susținut că încă se caută o cale de dialog, pentru ca actuala coaliţie de guvernare să meargă mai departe.

„Dacă cea mai importantă idee este doar ideea mea şi nu contează nimic din ceea ce spun partenerii, există şi această soluţie – nu mai avem compatibilitate. Dar asta nu înseamnă că mergem în secunda doi şi generăm alianţe cu entităţi politice nepotrivite. În niciun caz”, a punctat el.

„Nu mai e acelaşi om"

În final, Daniel Băluță a vorbit despre metamorfoza lui Ilie Bolojan faţă de perioada în care activa în administrația locală.

„ Este o foarte mare diferenţă între domnul Bolojan de la începutul mandatului, domnul Bolojan preşedinte interimar, domnul Bolojan preşedinte al Consiliului Judeţean, faţă de acest Bolojan 2.0 sau reloaded (reîncărcat - n.r.). E altceva. Nu mai are aceeaşi disponibilitate către dialog, nu mai este atent la argumentele pe care partenerii politici sau adversarii politici le au. Nu este atent în stradă. Asta e cea mai gravă problemă. Este cu totul şi cu totul alt om decât cel pe care eu l-am cunoscut şi pe care l-am apreciat şi l-am respectat foarte mult, şi îl respect în continuare, pentru că este esenţial, chiar dacă avem opinii contrare, este esenţial să ne respectăm”, a încheiat Daniel Băluţă.