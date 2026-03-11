Conflictul dintre Zelenski și Orban se acutizează. Ungaria este acuzată de „banditism” după sechestrarea unui transport bancar ucrainean de milioane de dolari și aur

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a catalogat drept „banditism” sechestrarea a zeci de milioane de dolari în numerar și aur dintr-un convoi al unei bănci de stat ucrainene aflat în tranzit prin Ungaria.

Ungaria a blocat un transport de numerar și aur aparținând Ucrainei, evaluat la aproximativ 82 de milioane de dolari, pe motiv de suspiciuni de spălare de bani, potrivit The Guardian.

Convoiul transporta valori din Viena, Austria, către Ucraina, în baza unui contract internațional între Raiffeisen Bank International AG și Oschadbank. Oficialii ucraineni afirmă că transportul avea documentația completă și era autorizat conform procedurilor vamale europene.

Transportul, interceptat săptămâna trecută pe teritoriul Ungariei, includea 40 de milioane de dolari, 35 de milioane de euro și 9 kg de aur. Autoritățile ungare au ordonat păstrarea bunurilor în custodie pentru până la 60 de zile, în timp ce autoritatea fiscală investighează cazul.

Ucraina acuză autoritățile ungare că au desfășurat o operațiune de tip militar pentru interceptarea convoiului. TEK ar fi folosit un transportor blindat (APC), iar agenții erau înarmați cu mitraliere și lansatoare de grenade, deși se știa că angajații băncii erau civili neînarmați.

Incidentul survine în contextul unui conflict între Ucraina și Ungaria legat de livrările de gaze. Budapesta și Slovacia au acuzat Kievul că întârzie intenționat reparațiile unei conducte lovite aparent de o dronă rusească.

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a catalogat acțiunea guvernului condus de Viktor Orbán drept „banditism” și a cerut implicarea liderilor europeni.