search
Miercuri, 11 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Conflictul dintre Zelenski și Orban se acutizează. Ungaria este acuzată de „banditism” după sechestrarea unui transport bancar ucrainean de milioane de dolari și aur

0
0
Publicat:

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a catalogat drept „banditism” sechestrarea a zeci de milioane de dolari în numerar și aur dintr-un convoi al unei bănci de stat ucrainene aflat în tranzit prin Ungaria.

Volodimir Zelenski FOTO: EPA EFE
Volodimir Zelenski FOTO: EPA EFE

Ungaria a blocat un transport de numerar și aur aparținând Ucrainei, evaluat la aproximativ 82 de milioane de dolari, pe motiv de suspiciuni de spălare de bani, potrivit The Guardian.

Convoiul transporta valori din Viena, Austria, către Ucraina, în baza unui contract internațional între Raiffeisen Bank International AG și Oschadbank. Oficialii ucraineni afirmă că transportul avea documentația completă și era autorizat conform procedurilor vamale europene.

Transportul, interceptat săptămâna trecută pe teritoriul Ungariei, includea 40 de milioane de dolari, 35 de milioane de euro și 9 kg de aur. Autoritățile ungare au ordonat păstrarea bunurilor în custodie pentru până la 60 de zile, în timp ce autoritatea fiscală investighează cazul.

Ucraina acuză autoritățile ungare că au desfășurat o operațiune de tip militar pentru interceptarea convoiului. TEK ar fi folosit un transportor blindat (APC), iar agenții erau înarmați cu mitraliere și lansatoare de grenade, deși se știa că angajații băncii erau civili neînarmați.

Incidentul survine în contextul unui conflict între Ucraina și Ungaria legat de livrările de gaze. Budapesta și Slovacia au acuzat Kievul că întârzie intenționat reparațiile unei conducte lovite aparent de o dronă rusească.

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a catalogat acțiunea guvernului condus de Viktor Orbán drept „banditism” și a cerut implicarea liderilor europeni.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Prima reacție a Casei Albe după ce Washington Post a scris că Moscova a dat informații Iranului în legătură cu loviturile americane
digi24.ro
image
Ellie Goulding a devenit mamă pentru a doua oară. Momente inedite din perioada sarcinii | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Cea mai mare reducere din LIDL. Produsul de post care costă doar 1.49 lei, începând de mâine
gandul.ro
image
România trebuie să taie 18 miliarde de lei din deficit. Bolojan explică cele cinci provocări
mediafax.ro
image
Președintele FIFA a făcut anunțul cu privire la participarea Iranului la Cupa Mondială! „Am vorbit cu Donald Trump”
fanatik.ro
image
Reacția lui Bolojan după ce Avocatul Poporului susținut de PSD a atacat la CCR OUG-ul care permite tăieri în administrație
libertatea.ro
image
Comandor (r) Mateiu: Dacă SUA vor ataca Iranul de pe teritoriul României, devenim cobeligeranți
digi24.ro
image
„Ești om în toată firea, cum umblai fără carnet?”. Răspunsul surprinzător al fostului fotbalist încarcerat pentru condus repetat fără permis
gsp.ro
image
Acuzată de trădare, a primit azil în Australia. Acum s-a răzgândit și le-a spus iranienilor unde se află refugiatele
digisport.ro
image
Locul din Iran pe care Garda Revoluționară îl păzește cel mai bine și pe care SUA vizează să îl captureze. Ce se află pe 'Insula Interzisă'
stiripesurse.ro
image
Un bărbat din SUA urmează să fie executat deși nu a ucis niciodată pe nimeni
antena3.ro
image
Economiştii explică de ce s-au scumpit carburanţii, deşi marfa este din stocuri
observatornews.ro
image
Vortex polar. Ninge 5 zile la rând în România, începând de săptămâna viitoare. Care sunt orașele afectate
cancan.ro
image
Casa de Pensii, anunț pentru pensionarii care iau joi pensia pe card: Am transferat banii. Când ajung în cont?
newsweek.ro
image
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
prosport.ro
image
Inteligența Artificială, pe post de „detectiv”. Ce spune cel mai cunoscut psiholog criminalist român despre folosirea ei în anchete EXCLUSIV
playtech.ro
image
Gigi Becali are 5 jucători favoriți la FCSB. „Voiam să știu dacă Rădoi îi are în schemă”. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Gata! Donald Trump a luat decizia finală pentru Iran: "Îi mulțumesc sincer președintelui SUA"
digisport.ro
image
Criza energetică provocată de războiul din Orientul Mijlociu, lecție dură pentru UE. Ursula von der Leyen recunoaște: Renunțarea la energia nucleară a fost o greșeală strategică
stiripesurse.ro
image
A ieșit la iveală rezultatul autopsiei băiețelului de un an și nouă luni care s-a stins la spitalul de copii din Iași. Ce i-a adus sfârșitul
kanald.ro
image
Bugetul pe 2026 aduce bani în plus pentru unii pensionari. Cine poate primi până la 1.000 de lei, deși pensiile rămân înghețate
wowbiz.ro
image
El e pilotul care s-a înecat după ce a sărit într-un bazin cu apă ca să salveze un câine. Octavian avea doar 30 de ani și era căsătorit. Colegii sunt sfâșiați de durere!
romaniatv.net
image
Pilot militar mort într-o bază militară din România. MApN: „Cerul aviaţiei româneşti a pierdut un pilot extraordinar cu un suflet imens”
mediaflux.ro
image
„Ești om în toată firea, cum umblai fără carnet?”. Răspunsul surprinzător al fostului fotbalist încarcerat pentru condus repetat fără permis
gsp.ro
image
Daciana Sârbu vorbește deschis despre relația cu Alex Ghionea, iubitul cu 22 de ani mai tânăr: „Mi-am asumat mereu că voi fi judecată” VIDEO
actualitate.net
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva”
actualitate.net
image
„Supa penicilină”, preparatul care îți întărește sistemul imunitar. Italienii o adoră!
click.ro
image
„Cea mai frumoasă fată din lume” a fost cerută în căsătorie. Cum arată și cât valorează inelul de logodnă primit de Thylane Blondeau. FOTO
click.ro
image
„Prost am fost la 18 ani!” Cine câștigă mai bine în România: cei cu studii superioare sau cei fără?
click.ro
Prințesa Eugenie a fost adusă de tatăl ei, Prințul Andrew, la capela St George jpeg
Prințesa Eugenie, ridiculizată în online după ce, ”în sfârșit, a făcut ceea ce trebuia”. Fiica lui Andrew a sfidat prea mult publicul cu această funcție
okmagazine.ro
solar system planet collage (1) jpg
Pe cine favorizează Jupiter după 10 martie? Cele 4 zodii cărora li se deschid multe uși
clickpentrufemei.ro
manuscris jpg
Descoperire spectaculoasă: un manuscris al lui Arhimede ascuns sub o pictură modernă
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Vacanță ca în filme pentru Corina Caragea. Țara care a lăsat‑o fără cuvinte: „Este de neimaginat”
image
„Supa penicilină”, preparatul care îți întărește sistemul imunitar. Italienii o adoră!

OK! Magazine

image
Fiica lui Andrew a sfidat prea mult publicul! Prințesa Eugenie, ridiculizată în online după ce, ”în sfârșit, a făcut ceea ce trebuia”

Click! Pentru femei

image
Pe cine favorizează Jupiter după 10 martie? Cele 4 zodii cărora li se deschid multe uși

Click! Sănătate

image
Aceasta este culoarea preferată a psihopaţilor!