search
Marți, 20 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Conflictul deschis dintre Zelenski și primarul Kievului. Proasta gestionare și atacurile rusești împing orașul pe marginea prăpastiei

0
0
Publicat:

Kievul, capitala Ucrainei și oraș cu peste trei milioane de locuitori, intră în fiecare iarnă vulnerabil, cu o infrastructură fragilă și un istoric al problemelor cronice de administrare. Trotuare înghețate, conducte care cedează și lucrări neterminate au devenit, în timp, o constantă a orașului condus de primarul Vitali Kliciko.

Vitali Kliciko, primarul Kievului și Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei/FOTO:X
Vitali Kliciko, primarul Kievului și Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei/FOTO:X

După atacul rusesc din 9 ianuarie asupra infrastructurii energetice, situația s-a transformat însă într-o criză umanitară. Mii de locuitori au rămas fără încălzire, apă caldă și electricitate, în plină iarnă, una dintre cele mai aspre de la începutul războiului.

Președintele Volodimir Zelenski nu a evitat să indice responsabilii. El a catalogat situația din Kiev drept „deosebit de dificilă”, criticând dur autoritățile locale și comparând pregătirea capitalei cu cea a altor orașe ucrainene, inclusiv Harkovul, grav bombardat, dar considerat mai bine organizat în fața atacurilor rusești, scrie kyivindependent.com.

„Kievul, din păcate, a făcut mult mai puțin. Prea puțin s-a făcut în capitală. Iar nici în ultimele zile nu am văzut suficiente eforturi. Toate acestea trebuie corectate urgent”, a declarat Zelenski pe 14 ianuarie.

Replica primarului nu a întârziat. Vitali Kliciko a respins acuzațiile, pe care le-a calificat drept „nefondate” și motivate politic, susținând că Guvernul nu a coordonat un răspuns comun pentru gestionarea crizei.

Specialiștii consultați de presa ucraineană indică însă o responsabilitate împărțită. Deși administrația locală a gestionat deficitar orașul în ultimii ani, criza actuală este rezultatul unui cumul de decizii și întârzieri atât la nivel local, cât și central.

„Orașul nu a fost pregătit. Se puteau face multe lucruri, dar fiecare a așteptat ca celălalt să acționeze, iar acum oamenii obișnuiți plătesc prețul”, a explicat Victoria Voitsițka, membră a consiliului de supraveghere al think tankului We Build Ukraine.

Ieșirile publice ale lui Zelenski nu sunt surprinzătoare. Relația dintre președinte și primarul Kievului este marcată de un conflict politic deschis încă din 2019. Observatorii văd actualul schimb de acuzații drept o luptă pentru controlul capitalei și al bugetului său considerabil, dar și în contextul ambițiilor politice ale lui Kliciko.

Situația este complicată de statutul special al Kievului

Primarul este ales prin vot, dar, tradițional, este și numit de președinte la conducerea Administrației de Stat a orașului. În timpul războiului, Zelenski l-a desemnat pe Timur Tkacenko la conducerea Administrației Militare a Kievului, ceea ce a dus la o suprapunere neclară a atribuțiilor. Kliciko l-a acuzat pe acesta că încearcă să-i preia prerogativele.

Conflictul politic se desfășoară pe fundalul unei situații tot mai grave pentru locuitorii capitalei. Zelenski a afirmat că autoritățile locale „au pierdut timp prețios” și a cerut Guvernului să preia coordonarea remedierii consecințelor crizei energetice.

De la începutul atacurilor sistematice ale Rusiei asupra infrastructurii energetice, în 2022, protejarea rețelelor de energie a devenit o prioritate națională. Cu toate acestea, experții atrag atenția că măsurile trebuiau accelerate cu mult timp înainte.

„Într-o țară aflată în război, responsabilitatea principală pentru pregătirea celui mai grav scenariu revenea Guvernului central. Starea de urgență în sectorul energetic există de ani de zile, dar modul de gestionare nu s-a schimbat”, a subliniat Voitsițka.

Vicepremierul Oleksii Kuleba a declarat că autoritățile din Kiev nu au implementat corespunzător sisteme de rezervă pentru alimentarea cu energie, infrastructura critică nu dispunea de surse alternative, iar populația nu a fost informată clar despre ce trebuie să facă în cazul întreruperilor de curent.

Deși Kievul are cel mai mare buget local din Ucraina și chiar un excedent, banii nu au fost direcționați eficient, susțin experții. Fonduri importante au fost cheltuite pe proiecte secundare, precum renovarea parcurilor, în timp ce securitatea energetică a fost neglijată.

Tensiunile dintre președinte și primar au afectat, la rândul lor, comunicarea instituțională. „Este regretabil că, în loc să ne susținem, ne sabotăm unii pe alții”, a declarat un consilier al lui Kliciko sub protecția anonimatului.

În ultimii ani, Kievul a beneficiat de sprijin consistent din partea donatorilor internaționali. „Au existat proiecte care au ajutat semnificativ sistemul de încălzire – generatoare, echipamente. Problema este cât din acestea au fost instalate și dacă mai sunt funcționale”, a explicat Olena Pavlenko, președinta think tank-ului DiXi Group.

Deși Kliciko este apreciat pe plan internațional, în Ucraina este frecvent criticat pentru modul în care administrează orașul, imaginea sa fiind afectată de scandaluri legate de construcții ilegale și suspiciuni de corupție în cercul său apropiat.

Pe fondul acestor dispute, experții avertizează că politizarea crizei riscă să agraveze situația. „Dacă ne concentrăm pe găsirea vinovaților și pe pedepse în mijlocul iernii, riscăm să rămânem fără căldură. Aceste confruntări ar trebui amânate cel puțin până la finalul sezonului rece”, a concluzionat Pavlenko.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Consiliul pentru Pace al lui Trump se confruntă deja cu solicitări de schimbare. Care sunt îngrijorările națiunilor invitate
digi24.ro
image
Cum va fi vremea în următoarele 4 săptămâni. Meteorologii ANM au estimat de când se mai încălzește
stirileprotv.ro
image
Pensionarii din România care pierd 825 lei, începând cu 1 iulie 2026. Decizia este finală
gandul.ro
image
Caz IREAL! Un copil de 4 ani a fost găsit cu canabis în curtea unei școli
mediafax.ro
image
Neagoe a făcut iureș după meci! Cerința expresă pe care o are față de conducerea Petrolului
fanatik.ro
image
Expertul care a prezis războiul din Ucraina explică de ce „nu va exista o nouă Ialta”
libertatea.ro
image
VIDEO Dorian Popa a ajuns cu nasul bandajat la un nou termen de judecată. Influencerul a plâns în fața judecătorilor
digi24.ro
image
„Mă hărțuiau la școală doar pentru că eram diferit” » Povestea copilului autist care a devenit cel mai puternic om din lume
gsp.ro
image
E scandal! Brooklyn Beckham a rupt tăcerea și nu s-a ferit de cuvinte despre părinții lui: ”Au încercat să distrugă”
digisport.ro
image
Reprezentantul romilor în coaliția de guvernare: nu e corect să crească taxele pentru romi la fel ca în cazul românilor
stiripesurse.ro
image
Elon Musk spune că, peste 10-20 de ani, munca va fi opțională, iar banii vor deveni irelevanți datorită AI și roboticii
antena3.ro
image
Fără tragedii de Sărbători pe "drumul morţii", după ce traficul s-a mutat pe Autostrada Moldovei
observatornews.ro
image
Gabi Tamaș, exclus din echipa Faimoșilor de la Survivor. Trece în tribul Războinicilor!
cancan.ro
image
„Zeița frumuseții” a renunțat la sportul de performanță la 19 ani și a devenit model: „Să aveți la ce vă uita”
prosport.ro
image
Nu scăpăm de ger, anunţă ANM. Prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni
playtech.ro
image
Condamnat celebru din Republica Moldova, în comă profundă după ce a aflat că va fi extrădat din România. Bărbatul era condamnat la 9 ani și 6 luni de închisoare
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Direct din Groenlanda, l-a jignit public pe Donald Trump și știe ce urmează: ”E terifiant”
digisport.ro
image
Legenda care sfidează rațiunea: aceasta ar putea fi dovada că Diavolul există chiar în lumea noastră
stiripesurse.ro
image
Sergiu, tânărul împușcat în Italia a fost înmormântat! Imaginile DURERII cu momentul în care mam... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Durere uriașă în urma tânărului mort în spitalul din Buzău! Iubita lui Gabriel a cedat, la o săptămână după ce l-a condus pe ultimul drum: „Sufletele s-au cerut…”
wowbiz.ro
image
Cum a ajuns să arate fiica Adrianei Iliescu, la 21 de ani. S-a transformat într-o tânără superbă! Doamne, ce frumoasă e! Imagine rară cu Eliza!
romaniatv.net
image
Cum se schimbă prețul gazelor după 1 aprilie. Ministru Energiei explică ce înseamnă „mecanismul B” pentru români
mediaflux.ro
image
„Mă hărțuiau la școală doar pentru că eram diferit” » Povestea copilului autist care a devenit cel mai puternic om din lume
gsp.ro
image
Regina criminală, cea mai frumoasă femeie din regat. Cum a schimbat soarta Angliei pentru totdeauna. Ororile descoperite 1000 de ani mai târziu
actualitate.net
image
Boala care a ucis-o pe fiica lui Freedie Mercury la doar 48 de ani
actualitate.net
image
Zodii care își vor rescrie destinul. Vor avea parte de transformări și noi începuturi până în primăvara lui 2026
click.ro
image
Cel mai curat oraș din lume se află în Europa. A depășit chiar și Singapore la acest capitol: „Fără trafic aglomerat și plăcut pentru pietoni”
click.ro
image
Cele 2 zodii cărora le surâde soarta începând cu 1 februarie. Se schimbă totul pentru ele pe plan sentimental și profesional
click.ro
Ducii de Sussex cu Regele Charles și Prințul William foto GettyImages jpg
Pretențiile de divă ale lui Meghan Markle. Ce a cerut ca să revină în Marea Britanie
okmagazine.ro
Regina Sofia a Spaniei înmormântare Prințesa Irene foto profimedia 1067365884 (1) jpg
Imaginile durerii cu Regina Sofia a Spaniei la înmormântarea Prințesei Irene în Atena! Gestul făcut de fiul ei când a văzut-o că suferă
okmagazine.ro
GettyImages 454169582 jpg
Succes, premii și încercări. Ce nu s-a văzut din viața Juliei Louis-Dreyfus, ajunsă la 65 de ani
clickpentrufemei.ro
459c1399f57167e5c5ed5fdffca282b5 jpg
Traversarea imposibilă: secretele armatei medievale pentru a înfrunta inamicul pe malul opus
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Bombă în direct la Radio ZU! Mihai Morar a dat din casă despre Cătălin Măruță. Ascultătorii au rămas uimiți: „O să fie colegul nostru”
image
Zodii care își vor rescrie destinul. Vor avea parte de transformări și noi începuturi până în primăvara lui 2026

OK! Magazine

image
Imaginile durerii cu Regina Sofia a Spaniei la înmormântarea Prințesei Irene în Atena! Gestul făcut de fiul ei când a văzut-o că suferă

Click! Pentru femei

image
Succes, premii și încercări. Ce nu s-a văzut din viața Juliei Louis-Dreyfus, ajunsă la 65 de ani

Click! Sănătate

image
Trei simptome de cancer care afectează întregul organism sunt des ignorate