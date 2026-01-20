Mii de locuințe din Kiev, fără apă, încălzire și electricitate după un nou atac masiv al Rusiei. Malul stâng al Niprului, cel mai afectat

Rusia a lansat marți noapte un nou atac asupra infrastructurii energetice ucrainene, lăsând o parte din capitala Kiev fără electricitate, apă şi încălzire, la temperaturi de -12 grade Celsius, relatează EFE și Kyiv Independent.

Potrivit primarului capitalei ucrainene, Vitali Kliciko, şi şefului administraţiei militare a regiunii capitalei, Timur Tkacenko, malul estic al fluviului Nipru, care traversează Kievul, a fost cel mai afectat de acest atac.

5.635 de blocuri au rămas fără încălzire, a anunțat Kliciko.

Forțele rusești au lăsat aproximativ 70% din oraș fără electricitate, a declarat directorul general al Ukrenergo, Vitali Zaicenko.

Companiile de utilități publice și cele energetice lucrează pentru a restabili alimentarea cu căldură, apă și electricitate, a spus el.

Operatorul rețelei energetice de stat din Ucraina, Ukrenergo, a raportat la primele ore ale dimineții au fost introduse întreruperi de urgență ale curentului electric în „mai multe regiuni” ale Ucrainei în urma atacului din cursul nopții.

Guvernatorul regiunii Kiev, Mikola Kalașnik, a declarat că un bărbat în vârstă de 50 de ani a fost ucis la nord-vest de capitală.

Cartierele de pe malul stâng al Kievului, unde locuiesc aproximativ 1,1 milioane de oameni conform estimărilor de dinainte de război, au suportat povara atacurilor aeriene recente și, la fel ca restul orașului, trec prin cea mai dificilă iarnă a războiului de amploare al Rusiei, pe măsură ce Rusia își intensifică campania împotriva instalațiilor energetice. Președintele Volodimir Zelenski a declarat stare de urgență în sectorul energetic pe 14 ianuarie, pe fondul escaladării campaniei de atacuri asupra infrastructurii critice.

Explozii s-au auzit la Kiev în jurul orei 2 dimineața, au relatat jurnaliștii Kyiv Independent aflați la fața locului. În preajma aceleiași ore, Forțele Aeriene au avertizat asupra atacului cu rachete balistice rusești asupra capitalei.

La scurt timp Forțele Aeriene au emis avertismente suplimentare privind un atac cu rachete balistice pentru regiunile Kiev, Dnipropetrovsk și Vinița. Armata a transmis ulterior că Rusia a ridicat bombardiere MiG-31, purtătoare de rachete hipersonice Kinjal.

Explozii au fost raportate și în orașul Rivne, din vestul Ucrainei, precum și în Dnipro, Zaporijia și în regiunea Harkov.

Pe 19 ianuarie, Volodimir Zelenski a avertizat că Rusia plănuiește un atac la scară largă împotriva Ucrainei.

„În zilele următoare trebuie să rămânem extrem de vigilenți. Rusia s-a pregătit pentru un atac — un atac masiv — și așteaptă momentul potrivit pentru a-l efectua”, a declarat președintele ucrainean.

Ministrul Energiei, Denis Șmihal, a declarat că atacul Rusiei va viza infrastructura energetică, inclusiv, posibil, instalațiile care deservesc centralele nucleare ale Ucrainei.

Pe 17 ianuarie, serviciile de informații militare ale Ucrainei (HUR) au avertizat că Moscova intenționează să atace substațiile conectate la cele trei centrale nucleare active ale Ucrainei din vestul și sudul Ucraine,i pentru a deconecta complet ucrainenii de la rețeaua energetică.

Este al treilea atac major al Rusiei asupra infrastructurii energetice a Kievului din 9 ianuarie, când un bombardament cu rachete şi drone a lăsat fără lumină şi căldură mare parte din capitală timp de aproape trei zile, pe temperaturi negative.