Sâmbătă, 24 Ianuarie 2026
Adevărul
Premierul Danemarcei, vizită-surpriză în Groenlanda: „Ne aflăm încă într-o situație gravă”

Prim-ministrul danez Mette Frederiksen a efectuat vineri o vizită neanunțată în Groenlanda, în contextul în planurilor SUA privind insula care stârnește îngrijorări în rândul oficialilor și populației, relatează NYT, într-un reportaj.

Premierul danez Mette Frederiksen- vizită în Groenlanda FOTO EPA-EFE
Frederiksen a aterizat în jurul prânzului și s-a întâlnit în privat timp de aproximativ o oră cu prim-ministrul Groenlandei Jens-Frederik Nielsen. Cei doi au vizitat o grădiniță și au mers într-o scurtă plimbare prin capitala Nuuk în cursul serii.

„Mă aflu azi în Groenlanda, în primul rând, pentru a arăta sprijinul ferm al Danemarcei față de poporul groenlandez”, a declarat Frederiksen reporterilor. „A fost o perioadă foarte dificilă. Oricine poate vedea asta.”

Premierul danez a prezentat insula ca pe o întâlnire de lucru și a subliniat necesitatea unei coordonări strânse între Copenhaga și Nuuk, după o săptămână intensă pe fondul intențiilor președintelui Donald Trump de a prelua insula. Tensiunile s-au diminuat considerabil după ce miercuri SUA și șeful NATO, Mark Rutte, au anunțat cadrul unui acord care uremază a fi elaborat pentru a consolida securitatea insulei

Locuitorii insulei au reacționat pozitiv la această vizită

„Mă bucur să o vedem pe stradă; ne face să ne simțim mai în siguranță”, a spus Makkak Markussen, un administrator municipal pensionar. „Dar în ceea ce mă privește, încă nu este clar dacă s-a schimbat ceva cu adevărat.”

Înainte de a zbura spre Groenlanda vineri, Frederiksen s-a întâlnit cu secretarul general al NATO, la Bruxelles. Trump a sugerat miercuri că întâlnirea cu Rutte a produs un progres în privința Groenlandei, o afirmație pe care oficialii danezi au contestat-o .

De asemenea, aceștia au respins public orice sugestie conform căreia suveranitatea Groenlandei ar putea fi subiect de negocieri. Oficialii occidentali au declarat că un potențial compromis aflat în discuție este propunerea ca Statele Unite să dețină zone de teritoriu în Groenlanda în scopul unor baze militare. În prezent, pe insulă există o singură bază americană activă.

„Putem negocia asupra a tot ce ține de politică - securitate, investiții, economie”, a transmis Frederiksen într-un comunicat, joi. „Dar nu putem negocia asupra suveranității noastre.”

Deciziile privind viitorul Groenlandei, a spus ea, pot fi luate doar de Danemarca și Groenlanda. Un oficial danez de rang înalt, vorbind sub condiția anonimatului pentru a discuta despre chestiuni sensibile de diplomație, a declarat că nu au existat discuții directe cu Statele Unite despre acordarea de teritoriu Washingtonului.

Groenlandezii spun că se simt mai liniștiți, dar încă că anumite îngrijorări persistă.

„Nu te poți relaxa când pozițiile se schimbă constant”, a spus Dorthe Teling, în vârstă de 70 de ani, angajată pensionară a uneia dintre cele mai mari bănci comerciale din Groenlanda. „Se spune că există un acord-cadru, dar se pare că doar Trump continuă să lucreze la el. Cred că ar fi liniștitor să știm ce s-a agreat de fapt.”

Într-un interviu acordat organizației de știri daneze DR Fredericksen a abordat astfel de preocupări. „Ne aflăm încă într-o situație gravă, dar acum avem o cale pe care începem să o tatonăm cu americanii”, a spus ea. „Am spus tot timpul că suntem, firește, dispuși să ajungem la un acord.”

Întrebată în timpul vizitei sale la Nuuk dacă criza privind statutul Groenlandei a trecut, Frederiksen nu a oferit un răspuns.

După ce a părăsit clădirea Parlamentului Groenlandei, nu a mai făcut alte comentarii.

