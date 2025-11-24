search
Luni, 24 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Concluziile SUA și ale Ucrainei după întâlnirea de la Geneva: acordul de pace va fi actualizat, cu garanții privind respectarea suveranității

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Statele Unite și Ucraina au anunțat, după consultările de duminică, desfășurate la Geneva, că au elaborat o versiune actualizată și consolidată a documentului-cadru privind pacea. Potrivit părților, orice viitor acord trebuie să presupună respectarea deplină a suveranității Ucrainei, potrivit Biroulului președintelui Ucrainei, citat de pravda.ua.

Delegațiile SUA și ale Ucraineni, în timpul negocierilor de la Geneva FOTO Profimedia
Delegațiile SUA și ale Ucraineni, în timpul negocierilor de la Geneva FOTO Profimedia

Într-un comunicat oficial, se arată că discuțiile au fost „constructive, concentrate și desfășurate într-un climat de respect reciproc”, evidențiind angajamentul comun pentru obținerea unei păci durabile și echitabile. Ambele delegații au evaluat consultările drept extrem de productive, iar discuțiile ar fi demonstrat „progrese substanțiale” în apropierea pozițiilor și stabilirea pașilor următori.

La finalul rundei de negocieri a fost pregătită o nouă versiune a documentului-cadru privind pacea, care urmează a fi analizată în continuare.

Delegația ucraineană a exprimat încă o dată aprecierea față de Statele Unite și față de președintele Donald Trump pentru „angajamentul ferm și eforturile susținute în vederea încheierii războiului și salvării de vieți omenești”. Părțile au convenit să continue lucrul asupra propunerilor în zilele următoare și să mențină un dialog strâns cu partenerii europeni.

Deciziile finale privind documentul vor fi luate de președinții Volodimir Zelenski și Donald Trump.

Zelenski a declarat, după primele rapoarte primite de la echipa ucraineană, că propunerile americane ar putea include o serie de elemente fundamentale pentru interesele naționale ale Ucrainei. La rândul său, secretarul Consiliului de Securitate Națională, Rustem Umerov, membru al delegației de la Geneva, a precizat că versiunea actuală a „planului de pace” reflectă deja majoritatea priorităților-cheie ale Ucrainei.

Între timp, presa britanică, germană și franceză a relatat că Londra, Berlin și Paris au elaborat un set de contrapropuneri la planul american, document care ar cuprinde 28 de puncte, inclusiv limitarea efectivelor armatei ucrainene la 800.000 de militari și lansarea negocierilor pornind de la linia actuală a frontului.

Rubio: Planul american va fi modificat

Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a afirmat după întâlnirea de la Geneva că duminică a fost înregistrat „un progres semnificativ”. El a descris negocierile drept „cele mai productive și mai importante” din întregul proces de pace de până acum. Rubio a precizat că delegațiile lucrează în prezent la ajustarea unor propuneri, în încercarea de a reduce diferențele rămase și de a ajunge la o formulă acceptabilă atât pentru Washington, cât și pentru Kiev.

Oficialul american a declarat că nu a fost informat despre contrapropunerile europene, deși a avut loc o întâlnire cu consilierii pentru securitate națională ai unor state europene.

Anterior, președintele Zelenski menționase că propunerile SUA ar putea ține cont de o serie de poziții „critice” pentru Ucraina. Surse americane au transmis, neoficial, că discuțiile de la Geneva au reprezentat un pas înainte.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
O tânără a ajuns la spital după ce a mers o noapte întreagă cu trenul. Ce a descoperit mama ei acasă
digi24.ro
image
O familie care trăia izolată într-o pădure din Italia a rămas fără cei trei copii după ce au fost preluați de autorități
stirileprotv.ro
image
Imagini filmate cu drona de la hotelul Simonei HALEP din Poiana Brașov. Turiștii au fost luați prin surprindere: „Ne-a schimbat ziua!”
gandul.ro
image
Cod galben de vânt în Banat, Crișana și pe Litoral. La munte, rafale de peste 100 km/oră
mediafax.ro
image
Suporterii FCSB fac scut în jurul lui Elias Charalambous și Mihai Pintilii: „Nu ne dorim o schimbare!”. Rugăminte pentru Chiricheș
fanatik.ro
image
Scandalul preotului abuzator, Visarion Alexa, condamnat pentru agresiune sexuală în altar. Mărturia femeii abuzate: „M-a forțat pentru a rămâne cu mâna în zona inghinală”
libertatea.ro
image
Criminalul taximetristului din Mioveni, prins cu ajutorul unei eleve de la Școala de Poliție: „Eram atenți la orice mișcare”
digi24.ro
image
Gabi Tamaș, derapaje vulgare în direct la TV: „Se taie la montaj”. Replica prezentatoarei a venit imediat: „Păi nu, că suntem în direct”
gsp.ro
image
"Iubiți!" Englezii l-au identificat pe bărbatul care a ieșit din apartamentul Emmei Răducanu
digisport.ro
image
DOCUMENT Guvernul lovește puternic instituțiile de forță ale statului: Nu mai rentează cumulul pensiei cu salariul/ Transferurile devin aproape imposibile
stiripesurse.ro
image
„Am început să mănânc carne de om când lucram la morgă”. Ce a făcut „vampirul din Paris” când cantitatea nu i-a mai ajuns
antena3.ro
image
"O nenorocire". Un bărbat din Botoşani, ucis de un adolescent de 17 ani. L-a abandonat într-o baltă de sânge
observatornews.ro
image
Primele imagini cu Daciana Sârbu cu puișorul ei de profesie barman! S-au sărutat cu foc și...
cancan.ro
image
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
prosport.ro
image
De ce acte ai nevoie pentru recalcularea pensiei dacă ai schimbat cartea de muncă sau firma a fost desființată
playtech.ro
image
Invazie în „alb-roșu“ pe Ion Oblemenco! Suporterii lui Mainz vin într-un număr impresionant în Bănie pentru meciul cu Universitatea Craiova
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Cum se simte MM Stoica, după 160 de ore în care nu a mâncat
digisport.ro
image
DOCUMENT | Bolojan dinamitează salariile din administrație: După 'tăierea sporurilor în cascadă', Guvernul adoptă plafonarea bonusurilor și rescrie grila de putere
stiripesurse.ro
image
O nouă mișcare seismică s-a produs în România! Zona în care România s-a cutremurat
kanald.ro
image
Polițiștii locali vor putea opri șoferi în trafic și vor putea da amenzi de circulație...
playtech.ro
fără imagine
Ultima imagine cu Norbi în viață! Ce s-a întâmplat cu doar câteva minute înainte să fie ucis de judecătoarea pensionară? Adevărul a ieșit la iveală
wowbiz.ro
image
A murit Cătălin Stănescu! Tânărul politician de 37 de ani a sfârșit tragic, într-un accident oribil. A lăsat o familie distrusă în urma lui!
romaniatv.net
image
Decizie pentru toți pensionarii! Se va ține cont doar de carduri
mediaflux.ro
image
Gabi Tamaș, derapaje vulgare în direct la TV: „Se taie la montaj”. Replica prezentatoarei a venit imediat: „Păi nu, că suntem în direct”
gsp.ro
image
Descoperire fantastică. Organul care produce aproape toată serotonina din corp. Nu e creierul. Din cauza asta ne îmbolnăvim de anxietate și depresie
actualitate.net
image
Butonul „secret” din mașină care îți dezaburește rapid geamurile
actualitate.net
image
Gestul lui Gigi Becali față de un muncitor străin. Ce a făcut omul de afaceri pentru un livrator de mâncare care l-a așteptat la mașină
click.ro
image
Cine este Gabriela Popi, doctorița găsită moartă în Canalul Dunăre–Marea Neagră. Avea 50 de ani și era dată dispărută de trei zile
click.ro
image
Regulile de aur ale unui post bine ținut. Părintele Nicolae Dima spune cum să se pregătească corect credincioșii pentru Crăciun
click.ro
Amal Clooney și George Clooney profimedia 1044800887 jpg
Amal și George Clooney, ultima picătură din mariajul lor. Semnele care arată că s-au strâns norii divorțului
okmagazine.ro
6657031 jpg
Ce e de făcut când se îngrașă ficatul? De la cauze la tratament și schimbări în alimentație și stil de viață
clickpentrufemei.ro
IMG 20250531 114600 jpg
Castelul Bethlen - Cel mai frumos castel renascentist din Ardeal, incendiat la filmările lui Nicolaescu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Daciana Sârbu, surprinsă cu noul iubit la un restaurant din Capitală. Cine este și cu ce se ocupă tânărul care i-a cucerit inima după divorțul de Victor Ponta
image
Gestul lui Gigi Becali față de un muncitor străin. Ce a făcut omul de afaceri pentru un livrator de mâncare care l-a așteptat la mașină

OK! Magazine

image
Amal și George Clooney, ultima picătură din mariajul lor. Semnele care arată că s-au strâns norii divorțului

Click! Pentru femei

image
Cum alegi un partener? Între chimie și compatibilitate

Click! Sănătate

image
Câți cai vezi în această imagine?