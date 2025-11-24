Concluziile SUA și ale Ucrainei după întâlnirea de la Geneva: acordul de pace va fi actualizat, cu garanții privind respectarea suveranității

Statele Unite și Ucraina au anunțat, după consultările de duminică, desfășurate la Geneva, că au elaborat o versiune actualizată și consolidată a documentului-cadru privind pacea. Potrivit părților, orice viitor acord trebuie să presupună respectarea deplină a suveranității Ucrainei, potrivit Biroulului președintelui Ucrainei, citat de pravda.ua.

Într-un comunicat oficial, se arată că discuțiile au fost „constructive, concentrate și desfășurate într-un climat de respect reciproc”, evidențiind angajamentul comun pentru obținerea unei păci durabile și echitabile. Ambele delegații au evaluat consultările drept extrem de productive, iar discuțiile ar fi demonstrat „progrese substanțiale” în apropierea pozițiilor și stabilirea pașilor următori.

La finalul rundei de negocieri a fost pregătită o nouă versiune a documentului-cadru privind pacea, care urmează a fi analizată în continuare.

Delegația ucraineană a exprimat încă o dată aprecierea față de Statele Unite și față de președintele Donald Trump pentru „angajamentul ferm și eforturile susținute în vederea încheierii războiului și salvării de vieți omenești”. Părțile au convenit să continue lucrul asupra propunerilor în zilele următoare și să mențină un dialog strâns cu partenerii europeni.

Deciziile finale privind documentul vor fi luate de președinții Volodimir Zelenski și Donald Trump.

Zelenski a declarat, după primele rapoarte primite de la echipa ucraineană, că propunerile americane ar putea include o serie de elemente fundamentale pentru interesele naționale ale Ucrainei. La rândul său, secretarul Consiliului de Securitate Națională, Rustem Umerov, membru al delegației de la Geneva, a precizat că versiunea actuală a „planului de pace” reflectă deja majoritatea priorităților-cheie ale Ucrainei.

Între timp, presa britanică, germană și franceză a relatat că Londra, Berlin și Paris au elaborat un set de contrapropuneri la planul american, document care ar cuprinde 28 de puncte, inclusiv limitarea efectivelor armatei ucrainene la 800.000 de militari și lansarea negocierilor pornind de la linia actuală a frontului.

Rubio: Planul american va fi modificat

Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a afirmat după întâlnirea de la Geneva că duminică a fost înregistrat „un progres semnificativ”. El a descris negocierile drept „cele mai productive și mai importante” din întregul proces de pace de până acum. Rubio a precizat că delegațiile lucrează în prezent la ajustarea unor propuneri, în încercarea de a reduce diferențele rămase și de a ajunge la o formulă acceptabilă atât pentru Washington, cât și pentru Kiev.

Oficialul american a declarat că nu a fost informat despre contrapropunerile europene, deși a avut loc o întâlnire cu consilierii pentru securitate națională ai unor state europene.

Anterior, președintele Zelenski menționase că propunerile SUA ar putea ține cont de o serie de poziții „critice” pentru Ucraina. Surse americane au transmis, neoficial, că discuțiile de la Geneva au reprezentat un pas înainte.