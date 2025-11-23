Aliații Ucrainei analizează opțiuni pentru a acoperi golurile în cazul în care SUA ar înceta să furnizeze imagini de la sateliți Kievului. Armele pe care nu le pot oferi europenii

Aliații Ucrainei încearcă să compenseze în mod serios riscul ca Statele Unite să întrerupă schimbul de informații cu Kievul dacă Zelenski nu acceptă planul de pace propus de Trump. În același timp, unii iau în considerare modalitățile de a umple golurile în cazul unei astfel de evoluții, relatează Politico .

James Appathurai, director interimar al programului NATO DIANA (Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic), a declarat că, deși capacitățile americane sunt „unice, evidente și de neînlocuit chiar și în contextul NATO”, au apărut între timp soluții comerciale care nu erau disponibile până acum câțiva ani.

El a subliniat că imaginile satelitare reprezintă un domeniu în care sectorul comercial poate oferi Ucrainei un avantaj operațional considerabil. Observațiile în timp real din spațiu au fost esențiale în anticiparea atacurilor rusești și în direcționarea loviturilor ucrainene.

Appathurai a vorbit cu Politico la Forumul Internațional de Securitate de la Halifax (Canada), unde oficiali și specialiști în apărare s-au reunit pentru discuții anuale.

Care sunt alternativele?

Un exemplu de alternativă la furnizorii americani este compania finlandeză ICEYE, fondată inițial pentru monitorizarea gheții maritime, dar care în prezent furnizează servicii mobile de supraveghere și informații. ICEYE oferă deja sateliți militarilor din Polonia, Țările de Jos, Finlanda și Portugalia, precum și date Ucrainei.

Totuși, adaptarea și extinderea acestor tehnologii poate fi un proces lent și costisitor, în timp ce nevoile Ucrainei sunt imediate. ICEYE, de pildă, se află încă în fază de creștere ca furnizor de apărare. Vicepreședintele companiei pentru misiuni, Joost Elstak, a declarat pentru DefenseNews că ICEYE are între cinci și zece sateliți operaționali și intenționează lansarea altor 10–15 până în 2026. Potrivit acestuia, interesul european pentru serviciile companiei a crescut semnificativ după ce președintele american Donald Trump a suspendat în martie schimbul de date satelitare cu Ucraina. Și amenințările lui Elon Musk de a limita accesul Ucrainei la serviciul Starlink au impulsionat căutarea unor alternative.

Comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius, a declarat la Halifax că Europa dispune deja de „o serie de capacități satelitare avansate”, inclusiv sistemul de navigație Galileo și platforma meteorologică Copernicus. Totuși, el a recunoscut că UE rămâne în urmă în anumite domenii, menționând Starlink ca exemplu. Sistemul european IRIS², văzut drept o alternativă, ar urma să devină operațional în 2030. Între timp, UE lucrează la integrarea resurselor spațiale ale statelor membre, a mai spus Kubilius, exprimându-și încrederea că Europa poate continua sprijinul pentru Ucraina.

În Canada, deputatul conservator James Bezan, fost ministru din umbră al apărării, a afirmat că Ottawa ar putea contribui la acoperirea unor eventuale lipsuri. Canada a furnizat în trecut Ucrainei imagini de la satelitul RADARSAT-2, care au permis monitorizarea activităților din proximitatea frontierelor. Bezan a spus că aceste livrări ar putea fi reluate dacă Statele Unite își reduc sprijinul în domeniul informațiilor. El a avertizat însă că anumite date colectate de SUA în cadrul NATO și al alianței „Five Eyes” nu sunt accesibile altor parteneri, ceea ce ar crea dificultăți suplimentare.

Șefa Statului Major al Apărării din Canada, generalul Jennie Carignan, a declarat că absența sprijinului militar american ar lăsa „diverse goluri”, inclusiv în ceea ce privește capacitățile de lovire la distanță lungă împotriva țintelor din Rusia. Ea a adăugat însă că pot fi identificate alternative, menționând utilizarea dronelor pentru o parte dintre aceste misiuni.

Niciun oficial militar american nu a participat la forumul de la Halifax, lăsând delegațiile europene și reprezentanții NATO să speculeze asupra intențiilor reale ale administrației Trump.

Un tip de ajutor fără de care Ucraina nu poate rezista

Amenințarea lansată vineri, 21 noiembrie, pe un ton aproape ultimativ, de înalți oficiali americani — că Washingtonul ar putea opri furnizarea de informații dacă Volodimir Zelenski nu acceptă noul „plan de pace” — nu sperie așa de rău Kievul. Iar explicația e simplă: în 2025, nu mai vorbim despre primele luni ale invaziei ruse, când Kievul depindea masiv de ochiul sateliților americani.

Astăzi, Forțele de Apărare ucrainene colaborează deja intens cu furnizori comerciali de imagini din satelit, confirmă atât experți occidentali, cât și foști oficiali. Analistul BBC Frank Gardner remarcă faptul că, în prezent, Ucraina are acces la o paletă mult mai largă de date, ceea ce o face mai puțin vulnerabilă la eventuale presiuni din partea Statelor Unite.

Aceeași evaluare o are și fostul ministru britanic al apărării, Ben Wallace, care subliniază că modul în care se colectează informațiile s-a schimbat radical în ultimii ani. „Lumea e alta. Sursele sunt altele. Capacitățile sunt mult mai diversificate”, spune Wallace.

Dar există un domeniu în care dependența Ucrainei rămâne totală — și aici presiunea americană lovește cu adevărat. Sistemele de apărare antiaeriană, în special bateriile Patriot, sunt esențiale pentru supraviețuirea țării. Europa poate completa proviziile doar parțial, insuficient pentru a menține o apărare coerentă pe termen lung. Lipsa sprijinului american ar crea un gol pe care Moscova l-ar exploata fără ezitare.

Pierdere care, avertizează experții, l-ar încuraja pe Vladimir Putin să împingă ofensiva cu și mai multă agresivitate, convins că Ucraina rămâne din nou fără plasa de siguranță occidentală.