Mercedes-Benz Vito – istoria unui model care împlinește 30 de ani de la debut

Trei decenii, trei generații, nenumărate utilizări: Mercedes-Benz Vito împlinește 30 de ani. Lansat în 1995, acest autovehicul comercial de dimensiuni medii s-a impus prin fiabilitate, versatilitate și inovație tehnologică.

Legendele nu se nasc ușor, și totuși Mercedes-Benz Vito a avut nevoie de doar trei decenii și trei generații pentru a-și adjudeca deja acest statut.

Unde începe povestea lui Mercedes-Benz Vito?

În mod firesc, ar trebui să încep cu anul 1995 când a început producția primei generații - W638. Dar familia de comerciale ușoare Mercedes-Benz, tradiția din acest segment are o istorie lungă. Atât de lungă încât Mercedes-Benz, compania care a inventat automobilul, a inventat și LCV-ul (light commercial vehicle).

Era anul 1896, și pentru că termenul de „van” încă nu era inventat, cei care l-au creat i-au spus Benz Combinations-Lieferungs-Wagen. Greu de imaginat o traduce pentru ceea ce era un vehicul de livrare derivat din vehiculul de pasageri Victoria. Modelul era echipat cu un monocilindru care dezvolta 2.5 CP, iar sarcina utilă er ade 300 kg. Comanda a venit de la magazinul francez Le Bon Marché, unul din cele mai vechi și renumite magazine pariziene, fondat în 1838.

Ajungem în 1929 și vorbim despre Mercedes-Benz L 1000 Express Van W37. Și îmi permit să fac un salt spre 1958, pentru că istoria este frumoasă și fascinantă. Mercedes-Benz( pe atunci Daimler-Benz) a reușit să achiziționeze 88%, pachetul majoritar, din Auto Union în acel an, pentru ca un an mai târziu să dețină legendara marcă germană. În 1964 Mercedes-Benz vinde pachetul majoritar Auto Union GmbH către Volkswagen. De ce am amintit acest episod? Din 1954 în capitala Țării Bascilor, Vitoria-Gasteiz, începe producția modelului Auto Union F 1000-L, care mai târziu devine DKW F1000-L.

În 1964 este introdus modelul DKV F 1000-D care introduce o motorizare diesel Mercedes-Benz de 1.8 litri cu patru cilindri în linie care dezvolta 43 CP la 3.500 rpm. Era vorba despre legenda OM636, un motor diesel care a debutat în 1948 pe Unimog, s-a regăsit de-a lungul timpului și sub capota berlinelor lui W136 și W120, și și-a încheiat cariera în 1990. Primele motoare au fost aduse din Germania pentru ca ulterior să fie produse tot în Spania, la Barcelona. După vânzarea Auto Union către VW, Mercedes-Benz a păstrat divizia spaniolă de comerciale ușoare, precum și unitatea de producție din Dusseldorf. În 1975, Mercedes-Benz redenumește modelul în N 1000, operează și un facelift amplu. În 1976 este introdusă versiunea N 1300 cu o sarcină utilă de 1300 kg și echipată cu motorul de 2 litri OM615.

În 1980 este lansat seria MB100, iar după lansarea celei de a două generații în 1987 vorbim despre debutul european al acestui LCV care poate fi considerat părintele lui Mercedes-Benz Vito.

În 1995 începe producția primei generații Vito. A fost produs, încă de la început, în uzina istorică din capitala Țării Bascilor, Vitoria-Gasteiz, de unde și provine numele său. Fiind a doua cea mai mare capacitate de producție de autovehicule comerciale Mercedes-Benz, aceasta este una dintre cele mai importante fabrici Mercedes-Benz Vans la nivel mondial. Pe lângă Vito și eVito, fabrica produce și modelele Clasa V, precum și EQV.

De mai bine de 70 de ani, fabrica Vitoria este sinonimă cu măiestria, tehnologiile moderne de producție și puternicele legături regionale. Pe o suprafață totală de 696.000 m², clădirile de producție ocupă în prezent 373.000 m². Numărul angajaților este de 4.800. În martie 2024, a fost pusă piatra de temelie pentru extinderea uzinei: începând cu 2026, aici se vor produce autovehicule pe baza platformei complet electrice VAN Electric Architecture (VAN.EA). Investițiile continue în infrastructură, digitalizare și instruire transformă această uzină într-un pilon de viitor al rețelei de producție globale Mercedes-Benz Vans.

Prima generație – W638

Odată cu lansarea primei generații Vito în 1995, Mercedes-Benz a introdus un furgon complet nou în clasa de 2,6 - 2,8 tone. Autovehiculul cu tracțiune față combina un design atractiv cu dimensiuni compacte și, având o sarcină utilă de o tonă, era potrivit și pentru transportul mărfurilor grele. Spațiul de încărcare de 3,6 m² oferea un volum de încărcare de aproape 5 m³, permițând astfel transportul facil și al obiectelor voluminoase. Datorită dimensiunilor sale reduse și înălțimii de 1,89 metri, Vito era ideal și pentru parcările cu mai multe niveluri sau garajele din orașe

Prima generație beneficia și de multiple dotări de siguranță în pachetul standard, impresionant pentru acea vreme. Acesta includea airbag pentru șofer, suspensie independentă a roților, frâne pe disc la toate roțile, ABS cu diferențial de frânare automat și servodirecție.

Motoarele diesel și pe benzină cu patru cilindri, montate transversal, se remarcau prin consum redus de combustibil, oferind totodată performanțe atractive. Utilizatorii au apreciat eficiența și flexibilitatea modelului Vito, care i-a adus titlul de „Van of the Year” în 1996. În 1999, modelul a beneficiat de un facelift, noi nuanțe de vopsea și optimizări ale echipamentelor. Până în 2003, Mercedes-Benz a vândut aproximativ 473.000 de autovehicule (din prima generație).

A doua generație – W639

Pentru a doua generație, întregul autovehicul a fost reproiectat. Toate variantele au trecut de la tracțiunea față la propulsia spate, ceea ce a îmbunătățit dinamica condusului și capacitatea de încărcare. Cu o sarcină utilă de până la 1295 kg, Vito a devenit un adevărat etalon în segment. O variantă cu tracțiune integrală, prima din segmentul său, a mărit și mai mult versatilitatea sa.

Motoarele disponibile erau mai puternice și variau de la eficientele propulsoare cu patru cilindri până la motoare V6 performante. Cu trei lungimi ale caroseriei, două înălțimi ale plafonului, cinci opțiuni de motorizare și numeroase dotări opționale, a doua generație a deschis calea către gama diversificată de astăzi. În 2005, juriul european a desemnat din nou Mercedes-Benz Vito „Van of the Year”. Până în 2014, a doua generație a depășit succesul remarcabil al predecesorului, cu aproape 750.000 de unități vândute, la nivel mondial.

În plus, a doua generație a marcat un reper important în procesul de electrificare: odată cu lansarea modelului Vito E-CELL în 2010, Mercedes-Benz a început producția în serie mică a unui furgon electric echipat cu un motor de 70 kW (95 CP). Acesta oferea o autonomie de aproximativ 130 km și a avut succes în domenii precum serviciile de curierat(expediții rapide și distribuția coletelor).

A treia generație – W447

În 2014, a treia generație a modelului Vito a avut premiera mondială. Mai versatilă și mai economică, cu caracteristici de siguranță îmbunătățite, această nouă generație a fost lansată cu un design nou și trei variante de tracțiune. Clienții puteau alege între tracțiunea față, propulsia spate și tracțiunea integrală. Cu un ampatament neschimbat, Vito a devenit cu până la 13 cm mai lung, având o lungime maximă de 5,37 metri, oferind mai mult spațiu pentru marfă și pasageri, precum și o sarcină utilă mărită la 1369 kg.

În 2018 a fost lansat eVito, primul furgon midsize electric produs în serie de Mercedes-Benz. A treia generație a stabilit și noi standarde în materie de siguranță: Vito furgon a fost singurul autovehicul din clasa sa echipat standard cu airbag-uri și avertizări pentru centurile de siguranță, atât pentru șofer, cât și pentru pasageri. Vito Tourer oferea până la opt airbag-uri, pentru toți pasagerii. Unic în segmentul sǎu la acea vreme, asistentul pentru vânt lateral (Crosswind Assistant) era inclus în dotarea standard.

Modelul complet electric eVito este pe piață din 2018. Fie că este folosit pentru livrări sau pentru transport comercial de pasageri, eVito a urmat modelului E-CELL, introducând constant progrese tehnologice.

În 2020, o nouă actualizare a adus numeroase îmbunătățiri : noile motoare diesel cu patru cilindri OM 654 au oferit o putere crescută, combinată cu un consum redus de combustibil. În plus, noua generație a fost echipată cu transmisia automată 9G-TRONIC, oglindă interioară digitală opțională, asistentul automat pentru menținerea distanței DISTRONIC, alte sisteme de asistență îmbunătățite și noi sisteme de confort, cum ar fi suspensia pneumatică AIRMATIC.

În 2024 modelul a primit un facelift pe care vă invit să-l descoperiți în Weekend Adevărul, unde narăm de la bordul unui Vito 119 CDI VTS scos la plimbare prin Europa, pe un altfel de drum al mătăsii.