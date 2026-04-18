search
Sâmbătă, 18 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Ciuperca misterioasă din Siberia, considerată „elixirul rusesc al longevității”: promite imunitate de fier, dar ascunde riscuri serioase

0
0
Publicat:

Ciuperca Chaga, cunoscută și sub numele de „aur negru din Siberia”, este folosită de secole în medicina populară din Rusia și Europa de Nord, fiind considerată un sprijin natural pentru sistemul imunitar. Aceasta crește în special pe scoarța mestecenilor din zonele reci ale emisferei nordice, precum Siberia, Scandinavia, nordul Canadei și Alaska.

Ciuperca Chaga, „aurul negru” din Siberia Foto: Shuterstock
Ciuperca Chaga, „aurul negru” din Siberia Foto: Shuterstock

În ultimii ani, ciuperca a devenit populară la nivel global sub formă de ceai, pulbere sau capsule, fiind promovată ca supliment cu multiple beneficii pentru sănătate. Totuși, specialiștii atrag atenția că dovezile științifice la oameni sunt încă limitate.

Chaga este o ciupercă parazită ușor de recunoscut datorită aspectului său: o excrescență lemnoasă, de culoare neagră, asemănătoare cu o bucată de cărbune ars. În interior, însă, are un miez portocaliu, moale.

În medicina tradițională rusă, a fost utilizată timp de secole pentru întărirea imunității și tratarea unor afecțiuni precum diabetul, bolile de inimă și chiar unele tipuri de cancer. În mod clasic, era uscată, măcinată și consumată sub formă de ceai, iar în prezent se regăsește și ca supliment alimentar, potrivit Blic.

Cercetările realizate până în prezent, în special pe animale și în laborator, sugerează mai multe posibile efecte. Chaga ar putea stimula răspunsul imunitar prin creșterea producției de citokine benefice și activarea celulelor albe din sânge, implicate în combaterea infecțiilor. De asemenea, ar putea reduce inflamația cronică, asociată cu boli cardiovasculare și artrită reumatoidă.

Studiile de laborator și pe animale au arătat că extractul de chaga ar putea încetini dezvoltarea celulelor canceroase. Într-un experiment pe șoareci, dimensiunea tumorilor a scăzut semnificativ. Efectul este pus pe seama antioxidanților, în special triterpenelor. Totuși, nu există încă dovezi clinice la oameni.

Unele cercetări pe animale indică o scădere a nivelului zahărului din sânge și a rezistenței la insulină, ceea ce ar putea fi util în controlul diabetului. Lipsesc însă studiile pe subiecți umani.

De asemenea, experimentele pe animale au arătat scăderea colesterolului „rău” (LDL), a trigliceridelor și creșterea colesterolului „bun” (HDL), efect atribuit conținutului ridicat de antioxidanți.

Ce riscuri ascunde 

Deși este considerată în general sigură, chaga nu a fost suficient studiată clinic pentru a stabili doze și efecte pe termen lung. Ea poate interacționa cu anumite medicamente, în special: tratamente pentru diabet, inclusiv insulină, anticoagulante, din cauza posibilei influențe asupra coagulării sângelui

De asemenea, prin efectul de stimulare a sistemului imunitar, poate fi problematică pentru persoanele cu boli autoimune.

Mai mult, nu există suficiente date privind siguranța în sarcină și alăptare, motiv pentru care utilizarea nu este recomandată în aceste cazuri.

Deși este promovată ca un „superaliment” cu efecte benefice asupra imunității și metabolismului, ciuperca Chaga rămâne insuficient studiată la oameni.

Ghid de cumpărături

loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Bogdan Albulescu, dezvăluiri de la filmările pentru „Destine cu parfum de lavandă”! „Am crescut la țară, a fost ca o întoarcere acasă”
image
Pentru cine caută Liviu Vârciu parteneră: „Vrea să fie tătic”

OK! Magazine

image
Nu e foarte cunoscută, dar face ravagii la Palatul britanic. Ea are reputația de cea mai meschină și rasistă femeie regală

Click! Pentru femei

image
Ai trecut prin traume? Terapia EMDR te poate ajuta mai mult decât crezi

Click! Sănătate

image
Ce vezi prima dată în imagine? Iată ce arată despre tine!