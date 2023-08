Războiul i-a distrus viața. Povestea dramatică a unui make-up artist din Ucraina, acum refugiat în S.U.A.

Oleksandr Kodak a fugit din calea războiului în Statele Unite ale Americii. Make-up artistul susține că în Ucraina, înainte ca Rusia să bombardeze țara, era destul de apreciat și avea o viață perfectă. După ce a izbucnit conflictul dintre Rusia și Ucraina, Oleksandr a plecat în State, dar viața lui s-a schimbat radical. Dintr-o persoană importantă a ajuns un simplu muncitor.

În continuarea articolului relatăm experiența lui Oleksandr Kodak, refugiat ucrainean în Statele Unite ale Americii, scrisă de Cosmopolitan.com.

„Eram recunoscut ca unul dintre cei mai talentați make-up artiști din Ucraina. Și apoi a început războiul.”, își începe povestea Oleksandr Kodak, care a fost nevoit să părăsească țara natală pentru o viață luată de la zero în S.U.A.

„M-am confruntat mult timp cu dilema: să rămân în țara mea fără surse de venit sau să mă mut în Statele Unite și să încep totul de la zero.

Rememorând trecutul meu, dinainte de a fi nevoit să las totul în urmă, îmi vine în minte o zi, o dimineață luminoasă din vara anului 2019. Atunci a fost un moment crucial în cariera mea. După ce m-am trezit și mi-am aranjat trusa de make-up pentru un eveniment important, în fața a sute de oameni, într-unul dintre cele mai prestigioase locuri din Ucraina, National Palace of Arts "Ukraine” din Kyiv (n.r. Palatul Național al Artelor din Ucraina, situat în Kiev)

De-a lungul ultimilor 10 ani de carieră, am organizat nenumărate sesiuni de instruire, însă aceasta a fost cea mai grandioasă. Îmi aduc aminte cum mi-a tremurat inima când am auzit gazda pronunțându-mi numele și pașii mei nesiguri spre scenă. Dar, când am început să mă folosesc de pensulele de machiaj, toată anxietatea mea a dispărut. În acele clipe m-am simțit fericit.

Aveam peste un deceniu de experiență în domeniu, colaborând cu giganți precum MAC Cosmetics, iar ulterior am devenit ambasador pentru Smashbox, GlamGlow și, în final, Avon Cosmetics în Ucraina. Până în 2021, am avut onoarea să lucrez alături de unele dintre cele mai cunoscute personaje publice din Ucraina, precum Nastia Kamenskykh și Ivan Dorn, dar și personalități precum designerul Andre Tan. Ajunsesem foarte sus, iar lumea make-up-ului era universul meu.

În fiecare zi, rutina mea era similară: mă trezeam, mă pregăteam, mă îndreptam spre o sesiune foto sau un eveniment. În timpul liber scriam articole dedicate din zona make-up pentru Beauty Hub, un magazin ucrainean de specialitate, sau realizam tutoriale și țineam cursuri în mari metropole din țară. Viața mea profesională era în floare. Aveam un venit stabil și eram mereu în mișcare.

Când conflictul dintre Rusia și Ucraina a izbucnit în februarie 2022, viața mea s-a răsturnat. Devenise un haos, cu oameni confuzi și dezorientați, neștiind ce pași să urmăm fiecare. Mijloacele de transport public erau paralizate și, în ciuda încercărilor de a menține o aparentă normalitate, realitatea ne-a lovit din plin.

Planificam sesiuni foto, dar alarma de atac aerian întrerupea totul, forțându-ne să căutăm adăpost fie într-un spațiu fără ferestre sau într-un dulap. Era un scenariu asemănător cu exercițiile pentru cazurile de dezastre naturale din școlile americane, doar că realitatea era mult mai dură, cu alarme repetate zilnic și incertitudinea dacă următoarea sirenă nu va anunța o altă amenințare la viață.

În acele vremuri de haos, ucrainenii se străduiau să își continue existența, să își păstreze afacerile deschise și să supraviețuiască, chiar și cu decorul devastator din jur. Odată cu diminuarea angajamentelor profesionale, m-am concentrat pe sprijinirea comunității LGBTQ+, oferind hrană și haine prin intermediul adăposturilor. Această implicare m-a ajutat să îmi îndrept gândurile către nevoile altora, lăsând deoparte propriile mele frământări.

După luni de conflict, mi s-a oferit șansa să lucrez la un machiaj inspirat din tradiția ucraineană pentru Avon. A fost primul contact cu pensulele mele după o lungă pauză, moment în care emoțiile m-au copleșit. Deși am practicat meseria de make-up artist și în timpul războiului, sentimentul a fost diferit. În afara camerei, lumea mea era de nerecunoscut.

Pe măsură ce conflictul se intensifica, proiectele se răreau, iar resursele financiare se epuizau. Mi-am dedicat ultimele resurse voluntariatului, dar, în cele din urmă, resursele au început să dispară cu totul și adăposturile să se închidă. Am ajuns să nu mai am bani și, cel mai dureros, fără un sens clar al direcției în care mă îndreptam.”, spune Oleksandr Kodak, pentru Cosmopolitan.

A fugit din Ucraina pentru a supraviețui în Statele Unite

„Trebuia să găsesc urgent un mijloc de a câștiga bani, nu doar pentru mine, ci și pentru a-mi susține familia și țara. Așadar, m-am orientat către Statele Unite ale Americii. Gândul de a mă reloca în S.U.A. îmi trecuse prin minte și înainte de izbucnirea conflictului. Era clar pentru mine că această țară este epicentrul talentului, al oportunităților profesionale și al industriei cosmetice.

Îmi aduc aminte cum, în tinerețe, răsfoiam revistele de modă și de frumusețe din SUA; acestea m-au motivat să îmi încep cariera în machiaj. Când am descoperit programul "Uniting for Ukraine", creat special pentru a ajuta ucrainenii în căutarea unui refugiu în S.U.A., n-am ezitat să aplic. În septembrie 2022, la aproximativ șapte luni după declanșarea conflictului, am făcut pasul.

Mi-am împachetat două bagaje: unul cu actele esențiale și câteva haine, iar ceălalt cu trusele pentru machiaj. În rest, am lăsat absolut totul în urmă. La sosirea în Washington D.C. am fost întâmpinat de un colectiv dedicat, care ajuta refugiații din Ucraina. Primele momente în SUA au fost copleșitoare. Eram dezorientat, pentru că treceam dintr-o zonă de conflict într-o zonă normală, fără evenimente tragice, unde viața ta nu era în pericol la orice pas.

Am ieșit să mănânc în oraș și, deși avusesem lecții de engleză în școală, mă simțeam ca și cum nu înțelegeam nimic. Limba pe care o studiasem era mult mai formală decât cea vorbită în mod normal în Statele Unite, așa că bariera lingvistică a fost cu adevărat o provocare.

În lunile ce au urmat m-am simțit deseori debusolat. Faptul că nu puteam comunica eficient m-a afectat, mai ales în ceea în privința cursurilor pe care doream să le predau.

Machiajul, pentru mine, nu se rezumă doar la estetică, ci și la modul în care cineva se simte și cum reușește prin make-up să-și câștige încrederea. Cum aș fi putut transmite această pasiune când eu aveam dificultăți în a purta o conversație simplă?

În primele luni de la sosirea mea în S.U.A., emoțiile mele fluctuau constant. Izolat în casă, mă pierdeam în munca birocratică necesară obținerii vizei. Părea atât de monoton comparativ cu pasiunea mea de a crea machiaje și de a interacționa cu oamenii. Când primeam vești sau mă conectam cu cei dragi din Ucraina, sufletul mi se frângea. Dar cu timpul, am început să văd o lumină la capătul tunelului.

În Ucraina, agenda mea era plină pentru următorii doi ani. Dar aici, viața îmi era plină de surprize și de necunoscut. În loc să mă închid în mine, am decis să mă deschid posibilităților. Am explorat orașul, vizitând muzee, parcuri și teatre, și am început să interacționez cu localnicii pentru a mă simți mai puțin singur și mai integrat.

Rutina mea zilnică constă acum în 3-4 ore de lecții de engleză, ca să devin suficient de fluent pentru a ține seminarii. Vizionez filme și tutoriale de machiaj în engleză pe YouTube, deoarece pasiunea pentru machiaj este universală. Lucrez ocazional ca make-up artist, amintindu-mi de zilele de odinioară din Ucraina.

Desigur, notorietatea mea aici nu se compară cu cea din Ucraina, așa că găsirea unui loc de muncă s-a dovedit a fi o provocare majoră. Consult în mod constant portalurile destinate pentru găsirea unui loc de muncă și încerc să îmi extind rețeaua de contacte. Chiar dacă trimit zeci de CV-uri, obțin doar câteva răspunsuri. După peste un deceniu de muncă asiduă, mi se pare că am luat-o de la capăt, luptându-mă să arăt că merit o șansă. Este incredibil de dificil să accept această nouă realitate.

Într-o vizită recentă la un târg de cosmetice din New York City, am simțit o conexiune profundă cu industria frumuseții. Acolo, am avut ocazia să interacționez cu numeroși profesioniști și reprezentanți ai diferitelor mărci din domeniu. Am fost uimit de solidaritatea și sprijinul pe care l-am primit de la necunoscuți, dornici să mă asiste în reconstrucția carierei mele. Pentru prima dată de când am plecat din țară, am avut sentimentul că totul se va aranja și că voi avea succes aici.

În prezent, mă încurajez singur și aspir la lucruri mărețe. Mă imaginez colaborând cu branduri renumite, lucrând alături de celebrități de talia J.Lo sau Meryl Streep și creând o linie de cosmetice care să fie inclusiv destinată persoanelor cu dizabilități. Dorința mea profundă este să pot contribui la binele Ucrainei și să îmi sprijin familia rămasă acolo. Deși războiul mi-a destabilizat viața, acum mă uit cu entuziasm către viitor. Sunt optimist.

Este adevărat, a trebuit să îmi reîncep cariera de la zero, dar sunt recunoscător că sunt viu și sănătos. După ce am trăit în incertitudinea unui conflict timp de jumătate de an, întrebându-mă dacă voi avea șansa să practic din nou arta machiajului, mă regăsesc acum, făcând din nou ceea ce iubesc. Poate că nu mai țin prezentări în fața a sute de oameni, dar atât timp cât pot crește ca artist și îi pot ajuta și pe alții în acest proces, știu că îmi voi găsi fericirea aici.”, își încheie Oleksandr Kodak povestea.