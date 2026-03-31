Marți, 31 Martie 2026
Adevărul
Cinci moduri în care UE ar putea negocia cu Ungaria dacă Orban câștigă din nou alegerile

Uniunea Europeană analizează scenarii de rezervă în eventualitatea în care premierul ungar Viktor Orbán va obține un nou mandat, într-un context în care relațiile dintre Budapesta și Bruxelles rămân tensionate.

Premierul maghiar Viktor Orban/FOTO:X

Potrivit unor diplomați europeni, citați de politico.eu, statele membre discută deja modalități prin care ar putea limita capacitatea Ungariei – sau a altor lideri considerați problematici – de a bloca deciziile la nivelul blocului comunitar. Printre opțiunile aflate pe masă se numără modificarea mecanismelor de vot, presiuni financiare sporite sau chiar măsuri extreme, precum suspendarea unor drepturi.

Declarațiile oficiale subliniază importanța respectării statului de drept. Comisarul european Michael McGrath a precizat că accesul la fonduri europene este condiționat de aceste principii, sugerând posibilitatea unor sancțiuni mai dure.

Alegerile din Ungaria sunt programate pentru 12 aprilie, iar, deși partidul Fidesz al lui Orbán este cotat în urma formațiunii conduse de Péter Magyar, oficialii europeni iau în calcul scenariul unei noi victorii a actualului premier.

Tensiuni persistente

Viktor Orbán este de multă vreme perceput ca un factor perturbator în interiorul UE. Recent, acesta a blocat un împrumut destinat Ucrainei, gest care a provocat reacții dure la Bruxelles. Președintele Consiliului European, António Costa, a calificat situația drept „complet inacceptabilă”, subliniind că instituțiile europene nu pot fi „șantajate”.

În paralel, au apărut suspiciuni privind menținerea unor contacte între Budapesta și Moscova, inclusiv la nivel diplomatic, în timpul războiului din Ucraina.

Posibile scenarii

1. Schimbarea regulilor de vot

O opțiune analizată este extinderea votului cu majoritate calificată în domenii sensibile, precum politica externă. Aceasta ar reduce necesitatea unanimității, care permite unui singur stat să blocheze deciziile.

2. O Europă „cu mai multe viteze”

Unele state iau în calcul cooperări flexibile între grupuri restrânse de țări, evitând blocajele generate la nivelul tuturor celor 27 de membri.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a susținut deja ideea unor mecanisme de cooperare consolidată acolo unde consensul este dificil de atins.

3. Presiuni financiare sporite

Suspendarea sau reducerea fondurilor europene rămâne un instrument important. Astfel de măsuri ar putea fi extinse în viitorul buget multianual al UE.

4. Suspendarea dreptului de vot

Procedura prevăzută de Articolul 7 al tratatelor UE ar putea duce, în teorie, la suspendarea dreptului de vot al Ungariei. Totuși, aplicarea acesteia necesită unanimitate, ceea ce o face dificil de implementat.

5. Excluderea din Uniune

Cea mai radicală variantă – și considerată puțin probabilă – ar fi excluderea unui stat membru. Tratatele actuale nu prevăd explicit o astfel de procedură, iar consecințele geopolitice ar fi semnificative.

Un echilibru fragil

În interiorul Uniunii există opinii divergente. Unii oficiali consideră că trebuie adoptate măsuri ferme pentru a preveni blocajele instituționale, în timp ce alții avertizează că unitatea UE ar putea avea de suferit.

În acest context, o eventuală nouă victorie a lui Viktor Orbán ar putea relansa dezbaterea privind modul în care Uniunea Europeană își gestionează divergențele interne, între nevoia de eficiență decizională și principiul consensului între statele membre.

