China ar fi cerut Ucrainei să nu atace Vladivostokul pe durata Forumului Economic din Extremul Orient rus

China i-a cerut Ucrainei să nu atace Vladivostokul în timp ce o delegație chineză de rang înalt participa la un forum economic în Extremul Orient rus, iar Kievul ar fi acceptat solicitarea, spun surse familiarizate cu situația.

Xi Jinping și Vladimir Putin Foto: Profimedia

Beijingul a formulat această solicitare pentru a asigura securitatea unei delegații conduse de vicepremierul chinez Ding Xuexiang, au declarat sursele pentru Kyodo News.

Ding, al șaselea oficial ca rang din Comitetul Permanent al Biroului Politic al Partidului Comunist Chinez, a participat la Forumul Economic de Est, desfășurat timp de patru zile la Vladivostok, alături de liderul de la Kremlin, Vladimir Putin.

Relatarea nu citează nicio confirmare publică din partea guvernului chinez sau a celui ucrainean. De asemenea, nu prezintă dovezi că Ucraina ar fi pregătit un atac asupra Vladivostokului, potrivit Kyiv Post.

Kyodo a relatat că Ucraina ar fi putut accepta solicitarea Chinei în speranța că Beijingul se va implica în viitoarele eforturi de încheiere a războiului Rusiei împotriva Ucrainei.

China rămâne unul dintre cei mai mari cumpărători de petrol rusesc, furnizând Moscovei venituri care contribuie la susținerea invaziei pe scară largă a Ucrainei.

În cadrul întâlnirii sale cu Putin, Ding a declarat că perspectivele extinderii cooperării ruso-chineze în Extremul Orient sunt „ample și promițătoare”, potrivit agenției de stat chineze Xinhua, citată de Reuters.

Temerile privind o operațiune ucraineană

Vladivostokul se află la peste 6.500 de kilometri de Ucraina, fiind astfel mult dincolo de raza operațională obișnuită a majorității dronelor de atac ucrainene.

Cu toate acestea, Kyodo a sugerat că Beijingul s-ar fi putut teme de o operațiune similară atacului ucrainean „Pânza de păianjen” („Spiderweb”), desfășurat în iunie 2025.

În cadrul acelei operațiuni, Serviciul de Securitate al Ucrainei a introdus clandestin peste 100 de drone în adâncimea teritoriului rus și le-a lansat de pe platforme mobile ascunse, amplasate în apropierea unor aerodromuri militare izolate.

Ucraina și-a intensificat, de asemenea, atacurile asupra rafinăriilor de petrol, depozitelor de combustibil și infrastructurii logistice din Rusia, în cadrul eforturilor de a reduce capacitatea Moscovei de a finanța și susține războiul.

Kievul nu anunță, în general, atacurile planificate și nu dezvăluie public în avans potențialele ținte.

Securitate sporită în jurul lui Putin la Vladivostok

Măsurile de securitate au fost vizibil consolidate în timpul vizitei lui Putin la forum.

Imagini difuzate de presă au arătat o camionetă echipată cu o mitralieră antiaeriană care se deplasa în cadrul coloanei oficiale a președintelui rus la Vladivostok.

Escorta neobișnuită a apărut în contextul extinderii operațiunilor ucrainene cu drone în interiorul Rusiei și al temerilor că aeronavele fără pilot de mici dimensiuni ar putea ocoli măsurile convenționale de securitate.

Președintele Indoneziei, Prabowo Subianto, și premierul Mongoliei, Nyam-Osoryn Uchral, s-au numărat, de asemenea, printre oficialii străini care au participat la forumul economic.