search
Joi, 23 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Analiză Moțiunea de cenzură, mărul otrăvit pentru PSD. De ce orice greșeală a lui Sorin Grindeanu face AUR și mai puternic

0
Analize Adevărul
0
Publicat:

Actuala configurație parlamentară plasează AUR într-o poziție favorabilă, având în vedere criza politică declanșată de decizia PSD de a-i retrage sprijinul politic premierului Ilie Bolojan. Analiștii politici consultați de „Adevărul” subliniază că miza reală a partidului condus de George Simion nu este neapărat căderea Guvernului Bolojan, ci să se portretizeze ca actor dominant pe scena politică.

FOTO: Inquam Photos
George Simion a anunțat, într-un video postat pe pagina sa de Facebook, care sunt condițiile partidului condus de el pentru a intra în negocieri cu celelalte partide. Simion spune că vrea reducerea la 300 a numărului de parlamentari, eliminarea subvențiilor de la buget pentru partide și alegeri în două tururi pentru primari și președinți de Consilii Județene. Abia după ce aceste dorințe se vor transforma în legi, va discuta cu celelalte partide.  

În schimb, liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a lăsat de înțeles că partidul ar putea vota o moțiune de cenzură inițiată de PSD. 

„Nu văd un motiv pentru care nu am vota acea moțiune”, a susținut Peiu.

Un joc calculat

Cristian Hrițuc, fost consilier prezidențial, consideră că AUR adoptă o strategie politică atent calibrată, prin care exercită presiune asupra celorlalte formațiuni pentru a susține inițiative foarte populare în rândul publicului, însă dificil de asumat în interiorul propriilor partide.

„George Simion, indiferent dacă place sau nu, joacă foarte bine din punct de vedere politic. Propunerile lui sunt construite astfel încât să sune foarte bine pentru public. Sunt teme cu susținere largă, nu doar în electoratul AUR, ci și în rândul publicului reformist. Problema este că aceste propuneri sunt foarte greu de acceptat de partidele mari, pentru că generează tensiuni interne. De exemplu, revenirea la două tururi este inacceptabilă pentru UDMR. Practic, Simion ridică ștacheta și spune: 'Vreți susținere? Discutăm doar după ce acceptați aceste condiții. Aceste teme au susținere foarte mare, probabil 70-80% dintre votanți le-ar susține. Asta îi permite să își consolideze poziția fără să intre într-o alianță formală”, a explicat Cristian Hrițuc pentru „Adevărul”.

Potrivit fostului consilier prezidențial, în interiorul AUR pare să existe o strategie pentru a-i ameți pe partenerii de negociere. 

„Din punctul meu de vedere, există și un joc de tip 'polițist bun, polițist rău' în interiorul AUR. Mesajele nu sunt identice: George Simion respinge ideea de a vota o moțiune, în timp ce alți lideri lasă ușa deschisă. Este o tactică de negociere", spune Cristian Hrițuc. 

AUR ar putea să nu susțină moțiunea PSD

Dincolo de jocul intern al AUR, Hrițuc identifică o posibilă capcană pe care liderul AUR o poate întinde social-democraților.

„De fapt, poate fi și o capcană pentru PSD. Scenariul ar fi ca PSD să depună o moțiune de cenzură care să nu treacă, ceea ce ar vulnerabiliza partidul în fața opiniei publice, arătându-l ca incapabil să ducă un demers până la capăt. AUR are un interes direct în acest joc, pentru că se luptă pe același electorat cu PSD. Orice slăbire a PSD ajută AUR. Toate scandalurile din coaliție nu fac decât să crească AUR în sondaje", spune fostul consilier prezidențial.

Cel mai favorabil scenariu pentru AUR ar fi, potrivit lui Hrițuc, să doboare guvernul prin propria moțiune, situație în care PSD ar fi pus într-o poziție extrem de dificilă.

„Mai mult, AUR ar prefera să dărâme Guvernul prin propria moțiune, nu printr-una a PSD. În acel scenariu, ar domina agenda publică, de la textul moțiunii până la dezbaterile din Parlament, și ar deveni actorul central al scenei politice. Dacă PSD ar ajunge să voteze o moțiune inițiată de AUR, ar fi pus într-o poziție complicată, pentru că ar valida un demers al unui partid etichetat drept extremist, după ce nu a reușit să își treacă propria moțiune", a explicat Hrițuc.

La rândul său, analistul politic Cristian Andrei consideră că o eventuală colaborare a PSD cu AUR pentru trecerea unei moțiuni de cenzură reprezintă o eroare strategică majoră pentru partidul lui Sorin Grindeanu.

„Este un scenariu prost pentru PSD, pentru că ar trebui să voteze împotriva unei guvernări din care a făcut parte, deci să explice contribuția sa, ceea ce înseamnă puncte pentru AUR și, apoi, să joace într-o partitură politică, dar de data asta după regulile AUR, ceea ce, din nou, ar fi un autogol pentru PSD. O astfel de strategie, care s-ar dori, probabil, să facă PSD mare, nu va ajuta decât să legitimeze și să facă AUR și mai puternic și mainstream decât până acum, iar dincolo, va reuși doar să arate că PSD nu mai este partidul mare care crede, ci că are nevoie de proptele și că depinde de alții", a explicat Cristian Andrei pentru „Adevărul”.

Analistul subliniază că miza depășește simpla cădere a guvernului și intră în zona redefinirii raporturilor de forță din întreaga scenă politică.

„Un astfel de vot ar pune AUR într-o poziție de king-maker, în care va deveni partidul care poate stabili inclusiv cine rămâne premier în România, după moțiune. AUR va intra oficial în cărți, va deveni o carte pe care se vor lupta toți să o joace, inclusiv pentru susținerea unui guvern minoritar. Deci, o astfel de strategie, care s-ar dori, probabil, să facă PSD mare, nu va ajuta decât să legitimeze și să facă AUR și mai puternic și mainstream decât până acum, iar dincolo, va reuși doar să arate că PSD nu mai este partidul mare care crede, ci că are nevoie de proptele și că depinde de alții", a arătat Cristian Andrei, analist politic.

Citind întregul tablou, Cristian Hrițuc conchide că AUR joacă un joc mai lung decât criza imediată a Guvernului Bolojan.

„Strategic, AUR urmărește două lucruri: să arate slăbiciunea PSD în fața propriului electorat și să profite de această slăbiciune la nivel local, unde organizațiile PSD pot pierde oameni, primari, consilieri, în favoarea AUR. În acest moment, pentru AUR, tot ce se întâmplă în interiorul coaliției este o oportunitate politică majoră. Scopul este să arate electoratului comun că AUR reprezintă alternativa reală, nu PSD”, a explicat Cristian Hrițuc.

Ghid de cumpărături

loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

