Video Cântăreaţa Dua Lipa a ajutat la finanţarea unei camionete medicale ucrainene. Armata îi mulţumeşte printr-un clip

Cântăreaţa britanică Dua Lipa a contribuit la finanţarea modificării unui pick-up destinat primului batalion medical ucrainean, livrat recent, iar batalionul, pentru a-i mulţumi, a realizat şi publicat pe reţele de socializare un video demn de un clip muzical, relatează Kyiv Post.

În videoclip apar militari în uniformă care încarcă această camionetă, care poartă steagul ucrainean şi britanic, pe Levitating, unul dintre cele mai cunoscute hituri ale lui Dua Lipa.

Artista - cunoscută prin angajamentul său în favoarea cauzei LGBTQ şi poporului palestinian - a ajutat la finanţarea acestui vehicul pe platforma sa Service95, care propune recomandări culturale, scrie News.

Echipa sa a organizat o petrecere de caritate la Londra, denumită ”Club For... Ukraine”, pentru a strânge fonduri.

Banii au fost donaţi apoi Asociaţiei britanice ”Driving Ukraine”, specializată în recondiţionarea şi livrarea de ambulanţe şi alte vehicule de transport Ucrainei, de la începutul invaziei ruse.

”Am primit un vehicul de la organizaţia Driving Ukraine, mulţumită fondurilor strânse cu ajutorul lui Dua Lipa şi a organizaţiei sale Service95”, a declarat Kyiv Post însărcinatul cu comunicarea al batalionuli, Volodîmîr Koval.

Un articol publicat pe Service95 prezintă proiectul.

La patru ani de la începutul războiului, mama unui membru al echipei Service95 a descoperit iniţiativele Driving Ukraine, iar ideea unei petreceri a apărut rapid.

Patru DJ-i au acceptat să mixeze la acest eveniment de caritate, care a avut loc în martie, iar ”membri ai comunităţii ucrainene au venit să-şi susţină ţara”, potrivit site-ului.

”Club For... Ukraine ne-a amintit că viaţa de noapte nu este doar un loc de evadare din lumea exterioară, ci un loc în care oamenii se pot aduna, unde conştientizarea se răspândeşte în mod natural şi în care fapte mici de solidaritate pot lua a semnificaţie reală”, se arată pe site.

Pe Instagram, primul batalion medical ucrainean a mulţumit cântăreţei şi Driving Ukraine miercuri, postând videoclipul.

”Unul dintre mijloacele folosite pentru strângerea de fonduri a fost o petrecere, evenimentul ”Club For...”, care a beneficiat de o acoperire în presa britanică şi care a fost susţinut de Service95, clubul de lectură al lui Dua Lipa. ”Le mulţumim sincer celor care s-au alăturat şi susţinut trimiterii acestei maşini”, se arată în postare.