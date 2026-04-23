SUA își arată noile arme: O dronă maritimă gigant capabilă să lanseze rachete Tomahawk și un avion de generația a șasea

SUA ridică miza în cursa înarmărilor navale: au apărut detalii despre un nou tip de dronă maritimă gigant, capabilă să lanseze rachete și să opereze pe distanțe intercontinentale. Este vorba despre platforma Spectre, dezvoltată de compania americană Saildrone, care ar putea schimba modul în care Washingtonul duce războiul pe mare.

Proiectul include două variante principale. Prima, Spectre Stealth Strike, este concepută ca platformă de atac și poate lansa rachete de croazieră Tomahawk, dar și alte tipuri de armament naval. A doua, Spectre Silent Endurance, este o dronă de recunoaștere dotată cu o velă uriașă, de aproximativ 43 de metri — echivalentul unui bloc de 15 etaje — care îi permite să parcurgă distanțe foarte mari în mod silențios.

Potrivit datelor publicate de analiștii de la Defense Express, drona are o lungime de 52 de metri și o capacitate de transport de până la 70 de tone. În varianta de atac, platforma poate lansa inclusiv rachete SM-6 sau sisteme antisubmarin ASROC, ceea ce o transformă într-un vector militar extrem de versatil.

Autonomia este unul dintre punctele forte: versiunea cu velă ar putea parcurge până la 14.800 de kilometri fără oprire — echivalentul unei călătorii dus-întors între New York și Londra. Drona este propulsată de o combinație de motoare electrice și diesel, dar poate naviga și exclusiv cu ajutorul vântului.

Totuși, această configurație vine și cu un compromis: deși este silențioasă, vela de mari dimensiuni o face mai ușor de detectat. În schimb, varianta de atac este concepută ca o platformă mai compactă și mai greu de observat, cu lansatoare integrate într-o structură protejată.

Noile dezvoltări vin și pe fondul unor incidente anterioare. În 2022, un model mai mic al companiei, Saildrone Explorer, a fost aproape capturat de forțe iraniene. Experiența ar fi determinat producătorul să regândească designul și să echipeze noile drone cu capabilități defensive și ofensive mult mai robuste.

Platforma Spectre este gândită modular, ceea ce înseamnă că poate fi adaptată rapid pentru diferite misiuni — de la patrulare și supraveghere, până la atac sau război antisubmarin.

Potrivit informațiilor disponibile, primele teste ale acestor drone ar urma să aibă loc în 2027, iar dacă rezultatele vor fi conforme așteptărilor, producția ar putea ajunge la câteva unități pe an.

În paralel, competiția în domeniul dronelor maritime se intensifică. Atât Ucraina, cât și Rusia dezvoltă propriile sisteme, într-un context în care războiul naval devine din ce în ce mai dependent de platforme autonome.

Avion de luptă de generația a șasea destinat portavioanelor

Compania americană Northrop Grumman a publicat un nou material video care oferă indicii despre viitorul avion de luptă de generația a șasea destinat portavioanelor marinei SUA, cunoscut sub numele de F/A-XX.

Imaginile prezintă un concept de aeronavă fără coadă, cu un design orientat spre reducerea vizibilității radar și creșterea autonomiei de zbor. Aparatul pare să includă două compartimente interne pentru armament și aripi pliabile, o caracteristică necesară pentru operarea pe puntea portavioanelor.

Programul F/A-XX urmărește dezvoltarea unui nou avion care să înlocuiască actualele F/A-18E/F Super Hornet și să completeze flota de F-35C Lightning II. Potrivit cerințelor marinei americane, noul model ar trebui să aibă o rază de luptă de cel puțin 1.500 de kilometri, depășind performanțele actuale, și să fie compatibil cu sistemele de lansare și aterizare existente pe portavioane.

Designul prezentat sugerează o aeronavă de dimensiuni mari, cu fuselaj lat și prize de aer integrate, optimizată pentru misiuni de lungă durată și pentru transportul unei cantități semnificative de armament, fără a compromite caracteristicile stealth.

Reprezentanții Northrop Grumman nu au oferit detalii tehnice suplimentare, iar unele elemente din prezentare ar putea fi modificate sau omise din motive de securitate.

Pentru dezvoltarea acestui program, compania concurează cu Boeing, iar decizia privind alegerea proiectului final este așteptată până la sfârșitul verii anului 2026. Contractul va determina cine va trece la etapa de proiectare detaliată și producție.

Până în prezent, ambele companii au prezentat doar informații limitate despre conceptele lor. Alegerea finală va depinde de capacitatea fiecărui proiect de a combina cerințe esențiale precum invizibilitatea radar, autonomia extinsă și adaptabilitatea la condițiile operaționale ale portavioanelor.