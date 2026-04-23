Cristi Chivu a dat în vileag o relație de dragoste neconfirmată oficial. Este implicat șeful său de la Inter Milano

Antrenorul român Cristi Chivu (45 de ani) a calificat-o pe Inter Milano în finala Cupei Italiei la fotbal, unde se va duela pe 13 mai, pe stadionul „Olimpic” din Roma, cu Lazio, formație care a trecut miercuri seară, la penalty-uri, de Atalanta Bergamo.

Bucuros pentru calificarea în ultimul act, la interviul de după meci, antrenorul milanezilor a glumit cu o persoană aflată în studio, Monica Bertini, despre care se zvonește că este iubita lui Piero Ausilio, directorul sportiv al lui Inter. Doar că relația dintre vedeta de la Mediaset și oficialul grupării lombarde nu este oficializată.

Cristi Chivu a glumit pe seama zvonurilor privind presupusa relație a Monicăi Bertini cu Piero Ausilio.

„Având în vedere că pari într-o formă foarte bună și faci glume cu Andrea și Federica... Vezi să nu faci glume despre mine că eu sunt cea care urmează să pună întrebările”, i-a spus Monica Bertini lui Cristi Chivu.

„Nu voi spune nimic despre tine, Monica. Nu pot să spun nimic pentru că apoi voi avea probleme în vestiar”, a replicat Cristi Chivu.

„Poveste de dragoste între Monica Bertini și Ausilio? Chivu a făcut o gafă senzațională și a confirmat relația”, a titrat publicația „Libero Quotidiano”.

Porecla lui Ranocchia, scoasă la iveală

Când a aflat că Andrea Ranocchia se află în studio, Cristi Chivu a ținut să-l salute, însă nu i-a pronunțat numele, ci porecla pe care italianul o avea în vestiarul lui Inter, una necunoscută publicului.

„Salut, Johnny”, a spus Cristi Chivu, moment în care s-a produs stupoare în studio, pentru că nimeni nu știa la cine se referă, scrie presa din Italia. Cristi Chivu a explicat: „Ce? Cum? Îi spuneam Johnny Stecchino în vestiar”.

Johnny Stecchino este personajul principal al unui film italienesc de comedie din 1991. Andrea Ranocchia a izbucnit în râs și a spus: „De la Johnny Stecchino. Îmi spuneau așa pentru că eram foarte slab”.