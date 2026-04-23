Joi, 23 Aprilie 2026
Adevărul
Cristi Chivu a dat în vileag o relație de dragoste neconfirmată oficial. Este implicat șeful său de la Inter Milano

Antrenorul român Cristi Chivu (45 de ani) a calificat-o pe Inter Milano în finala Cupei Italiei la fotbal, unde se va duela pe 13 mai, pe stadionul „Olimpic” din Roma, cu Lazio, formație care a trecut miercuri seară, la penalty-uri, de Atalanta Bergamo.

Chivu a călcat pe bec fără să vrea FOTO EPA

Bucuros pentru calificarea în ultimul act, la interviul de după meci, antrenorul milanezilor a glumit cu o persoană aflată în studio, Monica Bertini, despre care se zvonește că este iubita lui Piero Ausilio, directorul sportiv al lui Inter. Doar că relația dintre vedeta de la Mediaset și oficialul grupării lombarde nu este oficializată.

Cristi Chivu a glumit pe seama zvonurilor privind presupusa relație a Monicăi Bertini cu Piero Ausilio.

Având în vedere că pari într-o formă foarte bună și faci glume cu Andrea și Federica... Vezi să nu faci glume despre mine că eu sunt cea care urmează să pună întrebările”, i-a spus Monica Bertini lui Cristi Chivu.

Nu voi spune nimic despre tine, Monica. Nu pot să spun nimic pentru că apoi voi avea probleme în vestiar”, a replicat Cristi Chivu.

Poveste de dragoste între Monica Bertini și Ausilio? Chivu a făcut o gafă senzațională și a confirmat relația”, a titrat publicația „Libero Quotidiano”.

Porecla lui Ranocchia, scoasă la iveală

Când a aflat că Andrea Ranocchia se află în studio, Cristi Chivu a ținut să-l salute, însă nu i-a pronunțat numele, ci porecla pe care italianul o avea în vestiarul lui Inter, una necunoscută publicului.

Salut, Johnny”, a spus Cristi Chivu, moment în care s-a produs stupoare în studio, pentru că nimeni nu știa la cine se referă, scrie presa din Italia. Cristi Chivu a explicat: „Ce? Cum? Îi spuneam Johnny Stecchino în vestiar”.

Johnny Stecchino este personajul principal al unui film italienesc de comedie din 1991. Andrea Ranocchia a izbucnit în râs și a spus: „De la Johnny Stecchino. Îmi spuneau așa pentru că eram foarte slab”.

Top articole

Partenerii noștri

image
Peter Magyar vrea să readucă Imperiul Austro-Ungar pe hartă. Poziția guvernului de la Viena
digi24.ro
image
Ce spune neamțul de 86 de ani suspectat că și-a ucis iubita de 30 de ani, în București. Tânăra era pasionată de kickboxing
stirileprotv.ro
image
Diana Buzoianu, ministrul USR de la Mediu, taie de la angajații Apele Române și dublează bugetul de publicitate, deplasări și cearșafuri. Oamenii sunt revoltați
gandul.ro
image
Secretul unei țări europene: a transformat extrasezonul mort într-o mașinărie de făcut bani
mediafax.ro
image
Decizie șoc: Baiaram, out din primul 11 la Dinamo – Universitatea Craiova! Exclusiv
fanatik.ro
image
Conacul Simonis de la Moșnița Nouă. Primarul, fratele președintelui Consiliului Județean Timiș Alfred Simonis, trebuie să își amendeze părinții: „Tatăl meu va plăti și va intra în legalitate”
libertatea.ro
image
Prima reacție a Rusiei, după ce Germania a definit oficial Moscova drept „principala amenințare cu care se confruntă Berlinul”
digi24.ro
image
Îl recunoști? Fostul număr 1 ATP, nomad în Munții Atlas: „Casa noastră - mama natură”
gsp.ro
image
Un german de 86 de ani, acuzat că a omorât o tânără în București! Le-a spus anchetatorilor cum s-ar fi întâmplat totul
digisport.ro
image
SURSE Kelemen Hunor a pus pe masă condiția care aruncă în aer toate negocierile
stiripesurse.ro
image
Povestea ca de film a femeii înșelate de escroci romantici cu peste 1 milion €. Când s-a dus în Ghana să-și recupereze banii, a murit
antena3.ro
image
"Sperietoare" improvizată pe un drum judeţean din Călăraşi. "Gluma" i-ar putea costa viaţa pe şoferi
observatornews.ro
image
'L-am văzut pe Valentin la...' Solcanu intervine în divorțul Codruței de Sanfira
cancan.ro
image
Bilanțul ministrului Muncii. Nu a reușit să crească pensiile. Cum a pus în pericol indexarea din 2027?
newsweek.ro
image
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
prosport.ro
image
Oraşul din România în care cetăţenii nu îşi mai permit să locuiască. Au început să plece, preţurile cresc din cauza turiştilor
playtech.ro
image
Ce tatuaj și-a făcut David Popovici! A luat titlul național și s-a mândrit cu el
fanatik.ro
image
PSD amână demisia miniștrilor. Aceștia nu vor participa la ședința de Guvern programată astăzi
ziare.com
image
Ion Țiriac i-a zis în față, după ce a fost refuzat: ”Dumneata n-ai văzut un milion de dolari în viața dumitale”
digisport.ro
image
Alertă globală: Rusia ar pregăti o armă nucleară în spațiu – scenariu complicat pentru sateliți și infrastructura mondială. Temeri majore în interiorul armatei americane
stiripesurse.ro
image
Simion i-a întins o mână lui Bolojan. Ce câștigă AUR din susținerea unui guvern PNL-USR – ANALIZĂ
cotidianul.ro
image
Cum arată vila din Pipera a Antoniei și a lui Alex Velea. Se învârte după soare.Totul e modern și cu mult bun gust: Avem, într-adevăr, o casă din filme / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Cele două rugăciuni care se spun în seara de Sfântul Gheorghe. Sunt făcătoare de minuni
mediaflux.ro
image
Ion Țiriac s-a întors din China și dezvăluie cadoul exorbitant pe care i-l face Nadiei, la 50 de ani de la Montreal: „Pe 18 iulie îi dau cheile”
gsp.ro
image
În ce stare a putut găsi echipa Visuri la cheie locuința unei familii ajutate. Cum arăta casa după șase ani VIDEO
actualitate.net
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM
actualitate.net
image
Ce dietă ține Ada Condeescu? Cât a putut să stea nemâncată actrița pentru un rol? „Depinde care e miza…”
click.ro
image
Val de câștiguri la Loto: peste 69 de milioane de lei acordați și un premiu record la Joker
click.ro
image
Dramă fără margini. O mamă și doi copii au murit după ce femeia s-a aruncat cu ei în brațe de la etajul al treilea al locuinței lor
click.ro
Kate Middleton foto Profimedia jpg
Un bărbat s-a apropiat de Kate, și-a pus mâinile pe talia ei, a tras-o mai aproape și a îmbrățișat-o strâns. Reacția prințesei la încălcarea gravă de protocol
okmagazine.ro
Regina Maria și Regele Ferdinand profimedia 0676866552 jpg
Cine a fost "pofta inimii" Regelui Ferdinand, românca pe care ar fi luat-o de soție dacă nu i-ar fi fost impusă Regina Maria
okmagazine.ro
3505490 jpg
Ce film de animație te reprezintă, în funcție de luna în care te-ai născut
clickpentrufemei.ro
Cetatea Colț Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (10) JPG
Cetatea Colț - Misterele „Castelului din Carpați”, părăsit de secole la poalele Retezatului
historia.ro
