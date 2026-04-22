Miercuri, 22 Aprilie 2026
Adevărul
Exclusiv Marea remiză: Planul secret prin care Trump și Iranul vor să evite războiul total. „Nimeni nu își mai permite acest conflict”

Armistițiul dintre SUA și Iran s-ar fi prelungit marți seara, conform anunțului făcut de Trump. Expertul în Orientul Mijlociu Flavius Caba explică, pentru „Adevărul”, care ar fi principalele scenarii până când cele două părți vor ajunge la un acord mai consistent și definitiv de pace.

Blocadele din strâmtoarea Hormuz și din Golful Oman ar urma să înceteze. FOTO: Captură video
Donald Trump a anunțat, într-un mesaj publicat marți, 21 aprilie, la orele serii, pe platforma Truth Social, că Statele Unite vor amâna alte acțiuni ofensive împotriva Iranului. El a invocat fragmentarea internă a guvernului iranian și lipsa unei poziții comune în negocieri și a precizat că blocada navală impusă Iranului va rămâne în vigoare, armata va rămâne în stare de alertă, dar și că armistițiul a fost prelungit.

În ce condiții și când s-ar putea trece dacă nu la un tratat de pace cel puțin la un armistițiu îndelungat sau pe termen nedeterminat vom afla de la Flavius Caba, expert în Orientul Mijlociu. El este președinte al think-tank-ului Middle East Political and Economic Institute și este director în cadrul companiei International Competitive Solution, oferind consultanță pe relația România - Orientul Mijlociu.

În analiza sa pentru „Adevărul”, Flavius Caba conturează tabloul unui conflict blocat într-un impas strategic, unde nici SUA, nici Iranul nu pot obține o victorie totală fără costuri inacceptabile. Din această perspectivă, expertul vede situația nu ca pe un preludiu la o escaladare ce ar duce spre un război total, ci ca pe o negociere asimetrică de supraviețuire și imagine.

Toată lumea s-a săturat de război și de efectele lui

De altfel, Flavius Caba pleacă de la ideea că toate părțile implicate, nu doar SUA și Iran, ci și statele din Golf doresc dezescaladarea. Motivele sunt în principal economice și țin de prețul petrolului și stabilitatea piețelor, dar și politice interne. Donald Trump ar avea nevoie de victorii rapide, dar fără costuri mari, ceea ce pare să-l tenteze să-și declare victoria pentru publicul american chiar dacă aceasta nu poate fi un totală.

Flavius Caba pornește aici de la două idei de bază. O primă variantă ar fi chiar aceea că negocierile vor continua și că pe termen scurt și mediu se va găsi o soluție pentru un armistițiu de lungă durată și cuprinzător.

„Așa cum de altfel am anticipat (n.a. – Flavius Caba a anticipat anterior mersul lucrurilor chiar într-un interviu anterior la „Adevărul”, am ajuns în acest punct al amânării acordului de încetare a focului, și după care am intrat iarăși într-o perioadă de tatonări și de negocieri. Acum, prima variantă ar putea fi ca să avem după câteva zile o nouă rundă de negocieri la Islamabad. Iar aici un scenariu optimist ar fi ca să existe un acord cadru, care să reprezinte o oportunitate de a deschide calea spre un acord comprehensiv și de a stabili un mecanism, zic eu, durabil pentru un dialog continuu”, spune Caba.

Mult mai îndepărtat pare însă scenariul unui acord de pace definitivă, concretizat printr-un tratat. Contează aici enorm neîncrederea istorică dintre cele două tabere, dar și faptul că există multe probleme pe care fiecare le consideră nerezolvate.

Flavius Caba
„Este încă prea devreme să anticipăm un astfel de demers, iar când spun asta mă gândesc la problemele complexe și la diferendelor multiple dintre cele două părți. Cred că mai degrabă există posibilitatea să existe un acord cadru. Și asta și pentru că modul de abordare a acestei probleme de către ambele părți e diferit”, mai spune el.

Presiuni enorme pentru un acord

Flavius Caba explică aici perspectiva lui Donald Trump, care se confruntă cu presiuni uriașe din interior, din Statele Unite ale Americii, dar și din partea aliaților din Golf. Politica internă americană, geopolitica energiei și limitarea posibilității unei invazii terestre masive în Iran din cauza geografiei dificile și a costurilor politice uriașe sunt principalele argumente.

Lecția Ungariei pentru România. Expert în comunicare: „Politicienii noștri joacă un meci în clepsidră pentru ei și bula lor”

„Mă bazez aici pe faptul că președintele Trump este un om de afaceri, dorește să încheie un acord destul de repede și în linii mari, bineînțeles, urmând ca detaliile să fie discutate ulterior. De asemenea, Trump se află sub o presiune atât internă, cât și internațională pentru a ajunge la un acord sau o dezescaladare a situației din zona Orientului Mijlociu. Pe plan intern cunoaștem că cetățenii americani, în principiu, sunt nemulțumiți de creșterea prețurilor la carburanți. De asemenea, o parte din electoratul MAGA a observat că președintele Trump acționează diferit față de ceea ce a promis în campania electorală și inclusiv prin ceea ce a prezentat în strategia de securitate națională. Și mai existăaceastă presiune a majorității statelor pe componenta economică și energie pentru a conduce la o dezescaladare a situației în vederea scăderii presiunii în domeniul energetic, în special, dar și subsidiar economic. Aici, economic, vorbim de fertilizatori, heliu, alte materii prime care sunt importate din zona Orientului Mijlociu”, spune Caba.

Există însă și câteva piedici importante. O primă piedică ar fi neîncrederea istorică profundă și orgoliile naționale. „Fiecare parte are nevoie ca rezultatul să fie prezentat publicului propriu drept o „victorie” sau un succes strategic. Asta ar însemna ca Trump să proclame victoria asupra Iranului și să o argumenteze prin faptul că a schimbat puterea din Iran și a distrus programul nuclear iranian. Iranienii ar spune că au câștigat obligând armata americană să renunțe la orice acțiune”, susține el.

Războiul se poate încheia sub formă de conflict înghețat

Un alt scenariu ar fi cel în care Statele Unite ale Americii și Iranul nu vor găsi suficiente argumente pentru a încheia cu succes negocierile și pentru a ajunge la un acord. Chiar și în acest caz, conflictul se poate încheia. Flavius Caba argumentează cum se poate ajunge aici.

„Un alt scenariu posibil ar fi să avem o pace rece, un conflict înghețat. Asta ar însemna ca situația din prezent să se mențină, adică să ave, incertitudine similară, o situație similară cu cea de anul trecut, după conflictul din iunie. Atunci nu a existat niciun acord după încetarea focului, pur și simplu americanii, iranienii și israelienii au oprit acțiunile militare, dar nu au semnat niciun acord. E posibil să se întâmple la fel și acum”, adaugă Caba. În acest ultim caz, cel mai probabil Iran ar renunța la blocarea strâmtorii Hormuz, iar americanii la blocada din Golful Oman.

În fine, un alt scenariu ar fi, potrivit expertului, escaladarea războiului. Acesta ar fi însă și cel mai puțin probabil, consideră Flavius Caba.

„Există și riscul ca acest război să continue, să avem o continuare a conflictului armat. Eșecul diplomației, presiunea Israelului asupra lui Trump și apariția unor incidente neprevăzute în Hormuz ar fi factorii care ar favoriza acest scenariu. Dar această variantă ar fi cea mai puțin probabilă, în opinia mea, pentru că ambele tabere au nevoie să încheie conflictul. Contează poate mai puțin cum, dar nici SUA și nici Iranul nu ar fi avantajate dacă războiul ar mai dura”, consideră Caba.

Miza alegerilor din Bulgaria pentru România. „Nu suntem pe nicăieri”

Perspective de viitor și termene limită

Flavius Caba este de părere că următoarele două săptămâni vor fi decisive și vor indica direcția spre care se vor îndrepta lucrurile. În acest moment, mai spune el, desfășurarea evenimentelor ar indica faptul că ambele părți se pregătesc să pună capăt războiului și să-și declare victoria pentru propriul public.

„Oricum, consider că va trebui să existe o situație fie de conflict înghețat, ori o pace înghețată, cum am mai văzut și în alte zone, cum a fost în conflictul dintre Armenia și Azerbaidjan. Înainte să aibă loc întâlnirea cu președintele chinez, trebuie să existe o formă de rezolvare a poziției față de Iran. Este puțin probabil ca Trump și Xi Jinping să se întâlnească să discute în timp ce conflictul e în desfășurare. Și deja a existat o amânare. În plus, în ce îl privește pe Trump, pe plan intern, la nivelul Congresului, se ajunge la cele 90 de zile de excepție de care președintele beneficiază. Și asta se va întâmpla la sfârșitul lunii mai. Deci vor interveni și alte mecanisme politice interne din Statele Unite, încât lui Trump îi va fi dificil să continue acest conflict exact cum l-a început. Dacă mergem pe ideea că va fi dezescaladare și dacă luăm cele două scenarii, ar trebui să ne îndreptăm în următoarele zile, următoarele săpămâni spre noi negocieri care să ducă la încetarea conflictului militar. Cu sau fără un acord semnat”, conchide Flavius Caba.

„Nu a condus în viața ei nici măcar un coteț de curci” Oana Gheorghiu îi răspunde Olguței Vasilescu: „Nivelul discursului e foarte jos”
digi24.ro
image
Ce spune neamțul de 86 de ani suspectat că și-a ucis iubita de 30 de ani, în București. Tânăra era pasionată de kickboxing
stirileprotv.ro
image
SCANDALUL politic din România se mută la Bruxelles: șefa socialiștilor europeni îl atacă dur pe Manfred Weber, care îl susține pe Bolojan
gandul.ro
image
O decizie misterioasă, veche de 5.000 de ani, a dus direct la modul în care numărăm timpul astăzi
mediafax.ro
image
Cine a fost marele absent de la cununia Andreei Bălan cu Victor Cornea. ”I-am refuzat invitația”
fanatik.ro
image
Compania de stat aflată în insolvență de 17 ani care a adunat datorii de 597.000.000 de lei: „Iazuri de decantare cu potențial de metale rare”
libertatea.ro
image
Stenograme din ședința PSD. Grindeanu: „Nu am învățat politică la școala de maici”. Care e strategia social-democraților
digi24.ro
image
Cornel Dinu se opune ca noul stadion Dinamo să poarte numele lui Mircea Lucescu: ce variantă propune „Procurorul”
gsp.ro
image
Italienii au văzut ce i-a spus Cristi Chivu în direct Monicăi și au exclamat: ”Gafă senzațională! A confirmat relația”
digisport.ro
image
Alertă globală: Rusia ar pregăti o armă nucleară în spațiu – scenariu complicat pentru sateliți și infrastructura mondială. Temeri majore în interiorul armatei americane
stiripesurse.ro
image
Doua avioane de luptă s-au ciocnit în zbor pentru că piloții își făceau fotografii
antena3.ro
image
Mai mulţi bucureşteni riscă să rămână fără case din cauza unui şantier la o conductă de termoficare
observatornews.ro
image
'L-am văzut pe Valentin la...' Solcanu intervine în divorțul Codruței de Sanfira
cancan.ro
image
650 parlamentari iau pensie specială de 6.200 lei, deși au contribuit pentru doar 700 lei. Urmează primarii
newsweek.ro
image
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
prosport.ro
image
Românii au luat cu asalt piaţa joburilor. Aplică în masă, dar sunt mai puţine locuri de muncă. Ce domenii mai angajează
playtech.ro
image
Replica genială a lui Cristi Chivu pentru prezentatoarea TV care s-ar iubi cu șeful Interului: ”Dacă spun, mă dau afară!”
fanatik.ro
image
Misterul Arcei lui Noe se adâncește: structuri subterane descoperite într-un munte din Turcia par să corespundă descrierii biblice
ziare.com
image
Florin Prunea: ”Tu îți dai seama că ăsta trebuia să fie antrenorul echipei naționale și n-a vrut Burleanu?”
digisport.ro
image
Criza constituțională perfectă - Ce se întâmplă dacă premierul Bolojan se agață de funcție după retragerea PSD și perioada de interimat
stiripesurse.ro
image
Marea dilemă a lui Bolojan – ce face cu Justiția. Predoiu, vulnerabilitate. Cine s-ar mai califica
cotidianul.ro
image
Cum a slăbit Gabriela Cristea 30 de kilograme de la începutul anului. Vedeta arată BESTIAL! Ce a făcut pentru a fi trasă prin inel / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Cele mai frumoase urări, mesaje și felicitări de Sf. Gheorghe 2026. Cui îi spunem la mulți ani în 23 aprilie
mediaflux.ro
image
Ion Țiriac s-a întors din China și dezvăluie cadoul exorbitant pe care i-l face Nadiei, la 50 de ani de la Montreal: „Pe 18 iulie îi dau cheile”
gsp.ro
image
În ce stare a putut găsi echipa Visuri la cheie locuința unei familii ajutate. Cum arăta casa după șase ani VIDEO
actualitate.net
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM
actualitate.net
image
Valentin Sanfira, ia notițe! Lupu Rednic îi învață pe bărbați cum să nu rămână fără neveste: „Se duce căsnicia de râpă, dacă nu...!”
click.ro
image
Drama unui cunoscut solist: „În certificatul de naștere, în dreptul tatălui, e trasă o linie”. Mama lui a luat secretul în mormânt
click.ro
image
Ce trebuie să faci de Sfântul Gheorghe ca să ai noroc tot anul. Tradițiile pe care mulți români le respectă și azi
click.ro
Morante de la Puebla, Profimedia (1) jpg
”Regele matadorilor” cu rectul sfârtecat! N-a mai putut controla taurul furibund, într-o luptă șocantă
okmagazine.ro
Miss România randare AI concurs din anul 1929 png
Destinul tragic al primei Miss România, mondena scandaloasă care a sfârșit otrăvită cu cianură și care s-a iubit cu Liviu Ciulei
okmagazine.ro
3505490 jpg
Ce film de animație te reprezintă, în funcție de luna în care te-ai născut
clickpentrufemei.ro
Cetatea Colț Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (10) JPG
Cetatea Colț - Misterele „Castelului din Carpați”, părăsit de secole la poalele Retezatului
historia.ro
Click!

image
Andreea Popescu, declarații sincere despre divorț: „Până la moarte vom fi împreună”. De ce s-a ajuns, de fapt, la separare: „Vă zic cu mâna pe inimă”
image
Valentin Sanfira, ia notițe! Lupu Rednic îi învață pe bărbați cum să nu rămână fără neveste: „Se duce căsnicia de râpă, dacă nu...!”

OK! Magazine

image
Destinul tragic al primei Miss România, mondena scandaloasă care a sfârșit otrăvită cu cianură și care s-a iubit cu Liviu Ciulei

Click! Pentru femei

image
Planeta Uranus tranzitează semnul zodiacal Gemeni. Începe revoluția minții, care ține 7 ani!

Click! Sănătate

image
Alzheimer: Această trăsătură de personalitate favorizează progresia rapidă a bolii