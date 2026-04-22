Armistițiul dintre SUA și Iran s-ar fi prelungit marți seara, conform anunțului făcut de Trump. Expertul în Orientul Mijlociu Flavius Caba explică, pentru „Adevărul”, care ar fi principalele scenarii până când cele două părți vor ajunge la un acord mai consistent și definitiv de pace.

Donald Trump a anunțat, într-un mesaj publicat marți, 21 aprilie, la orele serii, pe platforma Truth Social, că Statele Unite vor amâna alte acțiuni ofensive împotriva Iranului. El a invocat fragmentarea internă a guvernului iranian și lipsa unei poziții comune în negocieri și a precizat că blocada navală impusă Iranului va rămâne în vigoare, armata va rămâne în stare de alertă, dar și că armistițiul a fost prelungit.

În ce condiții și când s-ar putea trece dacă nu la un tratat de pace cel puțin la un armistițiu îndelungat sau pe termen nedeterminat vom afla de la Flavius Caba, expert în Orientul Mijlociu. El este președinte al think-tank-ului Middle East Political and Economic Institute și este director în cadrul companiei International Competitive Solution, oferind consultanță pe relația România - Orientul Mijlociu.

În analiza sa pentru „Adevărul”, Flavius Caba conturează tabloul unui conflict blocat într-un impas strategic, unde nici SUA, nici Iranul nu pot obține o victorie totală fără costuri inacceptabile. Din această perspectivă, expertul vede situația nu ca pe un preludiu la o escaladare ce ar duce spre un război total, ci ca pe o negociere asimetrică de supraviețuire și imagine.

Toată lumea s-a săturat de război și de efectele lui

De altfel, Flavius Caba pleacă de la ideea că toate părțile implicate, nu doar SUA și Iran, ci și statele din Golf doresc dezescaladarea. Motivele sunt în principal economice și țin de prețul petrolului și stabilitatea piețelor, dar și politice interne. Donald Trump ar avea nevoie de victorii rapide, dar fără costuri mari, ceea ce pare să-l tenteze să-și declare victoria pentru publicul american chiar dacă aceasta nu poate fi un totală.

Flavius Caba pornește aici de la două idei de bază. O primă variantă ar fi chiar aceea că negocierile vor continua și că pe termen scurt și mediu se va găsi o soluție pentru un armistițiu de lungă durată și cuprinzător.

„Așa cum de altfel am anticipat (n.a. – Flavius Caba a anticipat anterior mersul lucrurilor chiar într-un interviu anterior la „Adevărul”, am ajuns în acest punct al amânării acordului de încetare a focului, și după care am intrat iarăși într-o perioadă de tatonări și de negocieri. Acum, prima variantă ar putea fi ca să avem după câteva zile o nouă rundă de negocieri la Islamabad. Iar aici un scenariu optimist ar fi ca să existe un acord cadru, care să reprezinte o oportunitate de a deschide calea spre un acord comprehensiv și de a stabili un mecanism, zic eu, durabil pentru un dialog continuu”, spune Caba.

Mult mai îndepărtat pare însă scenariul unui acord de pace definitivă, concretizat printr-un tratat. Contează aici enorm neîncrederea istorică dintre cele două tabere, dar și faptul că există multe probleme pe care fiecare le consideră nerezolvate.

„Este încă prea devreme să anticipăm un astfel de demers, iar când spun asta mă gândesc la problemele complexe și la diferendelor multiple dintre cele două părți. Cred că mai degrabă există posibilitatea să existe un acord cadru. Și asta și pentru că modul de abordare a acestei probleme de către ambele părți e diferit”, mai spune el.

Presiuni enorme pentru un acord

Flavius Caba explică aici perspectiva lui Donald Trump, care se confruntă cu presiuni uriașe din interior, din Statele Unite ale Americii, dar și din partea aliaților din Golf. Politica internă americană, geopolitica energiei și limitarea posibilității unei invazii terestre masive în Iran din cauza geografiei dificile și a costurilor politice uriașe sunt principalele argumente.

„Mă bazez aici pe faptul că președintele Trump este un om de afaceri, dorește să încheie un acord destul de repede și în linii mari, bineînțeles, urmând ca detaliile să fie discutate ulterior. De asemenea, Trump se află sub o presiune atât internă, cât și internațională pentru a ajunge la un acord sau o dezescaladare a situației din zona Orientului Mijlociu. Pe plan intern cunoaștem că cetățenii americani, în principiu, sunt nemulțumiți de creșterea prețurilor la carburanți. De asemenea, o parte din electoratul MAGA a observat că președintele Trump acționează diferit față de ceea ce a promis în campania electorală și inclusiv prin ceea ce a prezentat în strategia de securitate națională. Și mai existăaceastă presiune a majorității statelor pe componenta economică și energie pentru a conduce la o dezescaladare a situației în vederea scăderii presiunii în domeniul energetic, în special, dar și subsidiar economic. Aici, economic, vorbim de fertilizatori, heliu, alte materii prime care sunt importate din zona Orientului Mijlociu”, spune Caba.

Există însă și câteva piedici importante. O primă piedică ar fi neîncrederea istorică profundă și orgoliile naționale. „Fiecare parte are nevoie ca rezultatul să fie prezentat publicului propriu drept o „victorie” sau un succes strategic. Asta ar însemna ca Trump să proclame victoria asupra Iranului și să o argumenteze prin faptul că a schimbat puterea din Iran și a distrus programul nuclear iranian. Iranienii ar spune că au câștigat obligând armata americană să renunțe la orice acțiune”, susține el.

Războiul se poate încheia sub formă de conflict înghețat

Un alt scenariu ar fi cel în care Statele Unite ale Americii și Iranul nu vor găsi suficiente argumente pentru a încheia cu succes negocierile și pentru a ajunge la un acord. Chiar și în acest caz, conflictul se poate încheia. Flavius Caba argumentează cum se poate ajunge aici.

„Un alt scenariu posibil ar fi să avem o pace rece, un conflict înghețat. Asta ar însemna ca situația din prezent să se mențină, adică să ave, incertitudine similară, o situație similară cu cea de anul trecut, după conflictul din iunie. Atunci nu a existat niciun acord după încetarea focului, pur și simplu americanii, iranienii și israelienii au oprit acțiunile militare, dar nu au semnat niciun acord. E posibil să se întâmple la fel și acum”, adaugă Caba. În acest ultim caz, cel mai probabil Iran ar renunța la blocarea strâmtorii Hormuz, iar americanii la blocada din Golful Oman.

În fine, un alt scenariu ar fi, potrivit expertului, escaladarea războiului. Acesta ar fi însă și cel mai puțin probabil, consideră Flavius Caba.

„Există și riscul ca acest război să continue, să avem o continuare a conflictului armat. Eșecul diplomației, presiunea Israelului asupra lui Trump și apariția unor incidente neprevăzute în Hormuz ar fi factorii care ar favoriza acest scenariu. Dar această variantă ar fi cea mai puțin probabilă, în opinia mea, pentru că ambele tabere au nevoie să încheie conflictul. Contează poate mai puțin cum, dar nici SUA și nici Iranul nu ar fi avantajate dacă războiul ar mai dura”, consideră Caba.

Perspective de viitor și termene limită

Flavius Caba este de părere că următoarele două săptămâni vor fi decisive și vor indica direcția spre care se vor îndrepta lucrurile. În acest moment, mai spune el, desfășurarea evenimentelor ar indica faptul că ambele părți se pregătesc să pună capăt războiului și să-și declare victoria pentru propriul public.

„Oricum, consider că va trebui să existe o situație fie de conflict înghețat, ori o pace înghețată, cum am mai văzut și în alte zone, cum a fost în conflictul dintre Armenia și Azerbaidjan. Înainte să aibă loc întâlnirea cu președintele chinez, trebuie să existe o formă de rezolvare a poziției față de Iran. Este puțin probabil ca Trump și Xi Jinping să se întâlnească să discute în timp ce conflictul e în desfășurare. Și deja a existat o amânare. În plus, în ce îl privește pe Trump, pe plan intern, la nivelul Congresului, se ajunge la cele 90 de zile de excepție de care președintele beneficiază. Și asta se va întâmpla la sfârșitul lunii mai. Deci vor interveni și alte mecanisme politice interne din Statele Unite, încât lui Trump îi va fi dificil să continue acest conflict exact cum l-a început. Dacă mergem pe ideea că va fi dezescaladare și dacă luăm cele două scenarii, ar trebui să ne îndreptăm în următoarele zile, următoarele săpămâni spre noi negocieri care să ducă la încetarea conflictului militar. Cu sau fără un acord semnat”, conchide Flavius Caba.