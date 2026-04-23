Joi, 23 Aprilie 2026
Adevărul
Exclusiv Cum se poate tripla valoarea companiilor de stat. Planul în trei pași: management privat, control DNA și onorarii de succes în acțiuni

Analize Adevărul
Dincolo de dezbaterea „ne vindem/nu ne vindem țara” în legătură cu vânzarea unor pachete minoritare de acțiuni deținute de stat la companiile publice, există alte probleme importante: ce se va întâmpla cu banii obținuți din această vânzare și în ce măsură un management eficient nu poate crește valoarea acestor companii. Avocatul specializat pe business Ciprian Păun explică ce se poate face. 

Privatizarea Hidroelectrica un exemplu de succes. FOTO: Hidroelectrica
Ciprian Păun, un avocat specializat în afaceri, trage un sistem de alarmă: „Dacă resursele vor intra în pachetul de plată pentru salarii și pensii, este o catastrofă.”

El a explicat pentru „Adevărul” că la privatizările făcute până acum, sumele respective au devenit venituri bugetare și au fost folosite pentru diferite activități. „Nu există un raport clar cu privire la destinația sumelor obținute de către statul român prin vânzarea pachetelor de acțiuni. Dacă veniturile pe care le obții în urma vânzării pachetelor de acțiuni, tu le faci venit la buget și le folosești pentru cheltuieli curente, asta e o chestiune similară cu orice fel de cetățean care își vinde apartamentul și își cumpără mâncare, băutură și joacă la păcănele. Asta înseamnă că nu e o investiție pe termen lung pentru generațiile următoare”, a precizat el.
Statul român, într-adevăr, nu are un fond suveran similar cu cel înființat, de exemplu, de Norvegia din veniturile obținute din petrol.

Păun chiar asta propune: „un fond suveran gândit pentru investiții în energie, AI și IT, varianta devine frecventabilă.”

Cum să nu vindem companiile la preț de discount

Păun susține că problema cea mai mare a companiilor de stat nu este legată de acționariat, ci de incompetența în zona de management. Astfel că el propune ca până la vânzarea pachetelor minoritare de acțiuni să se treacă la o externalizare și privatizare a managementului acestor companii.

„Valoarea pachetului de acțiuni al companiilor respective ar crește foarte mult dacă ai stabili un sistem de management cu un control foarte dur din partea Curții de Conturi și poate cu o competență exclusivă a DNA-ului în a verifica orice fel de abuz pe zona respectivă, cu niște companii foarte serioase în zona de management, care să ia niște onorarii de succes în acțiuni la compania respectivă, deci nu în bani, astfel încât interesul va fi să crească cât mai mult valoare acțiunilor respective”, detaliază el.

Păun consideră că guvernanța corporatistă pe care România trebuie să o implementeze conform cerințelor UE nu a reușit să aducă un management eficient acestor companii.

„După ce se întâmplă chestiunile respective, statul va avea opţiunea să vândă din pachetele acestea și le va vinde la un preţ incomensurabil mai mare până la urmă”, arată avocatul.

În caz contrar, pachetele de acțiuni vor fi vândute la prețuri de discount, spune avocatul. „Cei care le cumpără o să fie interesați să le cumpere la un preț de discount pentru că nu vor avea nici control, fiind acționari minoritari, și, în plus rezultatele financiare ale acestora sunt acum nesatisfăcătoare. Și atunci soluția este să privatizez managementul, îi dau tot ceea ce înseamnă atribuțiile de performanță, îi dau onorariul de succes dacă îmi rezolvă niște indicatori strategici, îi dau niște resurse pentru gestiunea curentă a activității companiei publice, îi dau mecanism de control foarte strict și după un an de zile, valoarea companiilor respective va crește”, detaliază specialistul.

În ceea ce privește companiile care acumulează an de an datorii peste datorii, soluția este foarte clară, spune Păun: „Legea 31 stabilește că trebuie închise companiile care merg în continuare pe datorii, trebuie lichidate. Nu există variante de tipul mai lăsăm un an că poate își revin.”

Este Hidroelectrica un exemplu de succes?

Vicepremierul Oana Gheorgiu ca dat drept exemplu de succes în ceea ce privește privatizarea compania Hidroelectrica. „Cea mai mare companie de energie din România, pusă pe butuci prin contracte cu intermediari privați care scoteau valoarea din companie cu complicitatea și ajutați de incompetența statului. Activele erau excepționale. Guvernanța? Inexistentă. Activele erau ale noastre, ale cetățenilor, dar banii se duceau altundeva. Ce s-a schimbat după listarea la Bursă din iulie 2023. Statul n-a vândut nimic din pachetul său. În schimb, Fondul Proprietatea - un acționar privat - și-a vândut cei 20% ai lui. Statul român deține în continuare 80% din Hidroelectrica. Exact ca înainte”, a explicat ea.

Diferența este că acum compania nu mai poate ascunde nimic: raportări financiare publice în fiecare trimestru; contractele importante - aprobate de acționari; managementul răspunde în fața a zeci de mii de oameni și a Autorității de Supraveghere Financiară, contractele dezavantajoase cu intermediari au devenit imposibile.

Păun: trebuie folosite companii de recrutare din străinătate

Ce a însemnat asta în concret? „Hidroelectrica de la un profit de 6.400.000 lei în 2011, a ajuns în 2023 la un profit 6.400.000.000 lei. Adică de la milioane, la miliarde și de 1.000 de ori mai mult pentru România, a arătat vicepremierul.

Păun susține că vânzarea unor pachete de acțiuni, cum s-a făcut la Hidroelectrica, unde statul deține 80%, nu ajunge pentru transformarea acestora în companii eficiente.

Hidroelectrica nu are managementul privatizat potrivit acordurilor și memorandumurilor cu Comisia Europeană referitoare la managementul companiilor publice. Recrutările făcute nu sunt eficiente. Nu putem spune acest lucru atâta timp cât au fost desemnați oameni cu probitate variabilă, ca să fiu elegant, în Consiliul de Administrație, și au fost sute de articole în mass media referitoare la acest subiect”, explică el.

Soluția pentru desemnarea unui management profesionist este folosirea unor companii de recrutare din străinătate, consideră avocatul. Un exemplu pozitiv este, conform lui, Fondul Proprietatea care beneficiază de un management performant.

„Ideea este de a schimba o filozofie, nu de a vinde doar niște active”, a concluzionat Păun.

