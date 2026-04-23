Șoșoacă anunță că SOS depune o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan: „O facem noi, voi semnați-o”

Președintele S.O.S. România, europarlamentarul Diana Iovanovici-Șoșoacă, a anunțat că formațiunea va depune o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, îndemnându-i pe parlamentarii altor partide să se alăture demersului.

"Partidul S.O.S. România depune moţiune de cenzură împotriva Guvernului PSD-PNL-USR-UDMR condus de Ilie Bolojan, zis 'sărăcie'. Acum vedem dacă semnează partidele pentru moţiune. Ne-am săturat de minciunile partidelor care mimează patriotismul. Nu vreţi niciunul să formulaţi moţiunea? O facem noi, voi semnaţi-o! Adevărul ne va elibera. Totul pentru România", scrie pe pagina de Facebook a SOS România.

Este al treilea grup parmalentar care a anunțat că va recurge la acest demers, după AUR și PSD.

La Parlament sunt negocieri pentru o eventuală moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. Totodată, Sorin Grindeanu s-a întâlnit la birou cu reprezentanții sindicatelor și ai patronatelor.

În paralel, Ilie Bolojan poartă discuții cu colegii din coaliția de guvernare, cei care i-au mai rămas alături.

Între timp, Comisia de afaceri juridice a Parlamentului European (JURI) a votat joi, 23 aprilie, ridicarea imunității parlamentare a eurodeputatei Diana Șoșoacă, decizia urmând să fie supusă votului final în plenul de la Strasbourg săptămâna viitoare.