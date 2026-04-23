Variantele de interimari în Guvern după demisiile miniștrilor PSD. Bolojan ar putea prelua Ministerul Transporturilor SURSE

Mai multe variante de interimari sunt analizate la nivelul Guvernului, în contextul în care miniștrii PSD sunt așteptați să își depună demisiile astăzi la ora 14:00, potrivit unor surse politice. Este prima formulă discutată în Executiv pentru asigurarea continuității activității după retragerea social-democraților.

Ilie Bolojan ar putea prelua Ministerul Transporturilor. FOTO: Inquam Photos/Octav Ganea
Ilie Bolojan ar putea prelua Ministerul Transporturilor. FOTO: Inquam Photos/Octav Ganea

Premierul Ilie Bolojan ar putea prelua interimar portofoliul Ministerului Transporturilor, conform surselor.

Alte variante luate în calcul vizează redistribuirea atribuțiilor între actualii membri ai Cabinetului.

Astfel, Dragoș Pîslaru, ministrul Fondurilor Europene, ar putea asigura interimatul la Ministerul Muncii, în timp ce Cseke Attila, actual ministru al Dezvoltării, ar urma să preia temporar Ministerul Sănătății.

La Justiție, interimatul ar putea fi asigurat de Cătălin Predoiu, actualul ministru de Interne.

Pentru Ministerul Agriculturii sunt vehiculate două nume – Diana Buzoianu sau Tánczos Barna – în timp ce la Energie ar putea fi desemnat Radu Miruță, ministrul Apărării.

Miniștrii PSD își vor prezenta demisiile

Aceste variante sunt discutate în condițiile în care membrii PSD au votat retragerea sprijinului politic pentru premierul Ilie Bolojan, decizie care urmează să ducă la ieșirea partidului din coaliția de guvernare.

În prezent, PSD deține șase portofolii în Executiv: Transporturi – Ciprian Șerban, Agricultură – Florin Barbu, Energie – Bogdan Ivan, Sănătate – Alexandru Rogobete, Justiție – Radu Marinescu și Muncă – Florin Manole. De asemenea, funcția de vicepremier este ocupată de Marian Neacșu, iar Secretariatul General al Guvernului este condus de Ștefan Radu Oprea.

După demisii, premierul va desemna interimari pentru o perioadă limitată, până la numirea unor titulari sau reconfigurarea majorității guvernamentale.

Lista miniștrilor interimari propuși

- Ilie Bolojan (premier) - Transporturi

- Dragoș Pîslaru (Fonduri Europene) - Muncă

- Cseke Attila (Dezvoltare) - Sănătate

- Cătălin Predoiu (Interne) - Justiție

- Diana Buzoianu / Tanczos Barna (Mediu) - Agricultură

- Radu Miruță (Apărare) - Energie

