Marți, 4 Noiembrie 2025
O mare expoziţie va prezenta la Londra 200 de piese din garderoba reginei Elisabeta a II-a. „O lecţie magistrală de simbolism, croitorie şi măiestrie britanică"

Publicat:

De la somptuoasele rochii de ceremonie la jachetele din tweed şi celebrele eşarfe, stilul inconfundabil al reginei Elizabeth II va fi prezentat într-o expoziţie de amploare la Londra, începând din aprilie 2026. Biletele, puse în vânzare marţi, vor permite admirarea a aproximativ 200 de piese din garderoba excepţională a suveranei, decedată în 2022 la vârsta de 96 de ani, după un domnie record de 70 de ani.

FOTO: Profimedia
FOTO: Profimedia

Expoziţia va fi găzduită în Galeria Regelui de la Palatul Buckingham, iar aproximativ jumătate dintre piesele expuse vor fi prezentate publicului pentru prima dată, potrivit Royal Collection Trust, organismul responsabil cu conservarea patrimoniului regal.

Printre creaţiile semnate de designerul Norman Hartnell se numără rochia de mireasă a prinţesei Elizabeth, ţinuta sa de încoronare din 1953, precum şi rochia albastră cu crinolină şi bolero purtată la nunta surorii sale, prinţesa Margaret, în 1960. De asemenea, va fi expusă o rochie verde purtată la un banchet în onoarea preşedintelui american Dwight Eisenhower la Ambasada Britanică din Washington, în 1957.

Expoziţia, prezentată ca fiind cea mai mare dedicată vreodată garderobei reginei, include şi piese mai informale: costume din tweed, ţinute de călărie, haine de exterior şi eşarfe. Printre exponate se va afla şi un impermeabil din plastic transparent, semnat de designerul Hardy Amies, din anii 1960, deosebit de modern pentru acea perioadă.

Suverana, care măsura puţin peste 1,60 metri, purta ţinute în culori strălucitoare, asortate cu pălăriile sale, pentru a fi recunoscută instantaneu.

„Garderoba reginei Elizabeth II era o lecţie magistrală de simbolism, croitorie şi măiestrie britanică”, a subliniat curatorul expoziţiei, Caroline de Guitaut.

Creatorii de modă Erdem Moralioglu, Richard Quinn şi Christopher Kane, inspiraţi de stilul reginei, vor contribui, de asemenea, la expoziţie.

„Hainele defunctei regine spun povestea Marii Britanii şi a identităţii în schimbare a ţării prin prisma modei”, a declarat Christopher Kane.

Expoziţia „Queen Elizabeth II: Her Life in Style” va avea loc în perioada 10 aprilie – 18 octombrie 2026.

Europa

