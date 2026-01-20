search
Marți, 20 Ianuarie 2026
Șeful armatei ucrainene, generalul Sîrskîi: Ucraina se pregătește pentru noi operațiuni ofensive, în timp ce Rusia își extinde masiv capacitățile militare

Război în Ucraina
Publicat:

Comandantul-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei avertizează că Rusia nu dă niciun semn că ar intenționa să oprească războiul în 2026 și se pregătește să lanseze până la 1.000 de drone pe zi. În acest context, Kievul își adaptează strategia: mobilizare îmbunătățită, pierderi reduse și accent pe tehnologie.

Șeful armatei ucrainene, generalul Oleksand Sirski/FOTO:Profimedia
Șeful armatei ucrainene, generalul Oleksand Sirski/FOTO:Profimedia

Într-un amplu interviu acordat publicației ucrainene LB.ua, generalul Oleksandr Sîrskîi, comandantul-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, a prezentat o evaluare detaliată a situației de pe front, a lecțiilor anului 2025 și a perspectivelor pentru anul în curs. Mesajul său central este clar: în pofida discuțiilor diplomatice, Rusia își continuă pregătirile pentru un război de durată, iar Ucraina trebuie să fie pregătită atât defensiv, cât și ofensiv.

Rusia: mobilizare masivă și planuri pe termen lung

Potrivit generalului Sîrskîi, Rusia dispune de un potențial de mobilizare de peste 20 de milioane de persoane, dintre care aproximativ 4,5 milioane reprezintă o rezervă deja pregătită militar. Pentru anul 2026, Moscova plănuiește recrutarea a încă 409.000 de militari și formarea a cel puțin 11 divizii noi.

Un element-cheie al strategiei ruse este producția industrială de armament. Rusia fabrică în prezent peste 400 de drone de tip Shahed pe zi, iar obiectivul declarat este creșterea capacității până la 1.000 de drone zilnic. În paralel, continuă producția intensă de rachete și muniții, susținută de cooperarea cu Iranul, Coreea de Nord și China – aceasta din urmă fiind o sursă esențială de componente electronice și tehnologii.

„Nu vedem niciun indiciu că Rusia se pregătește pentru pace”, a spus Sîrskîi. „Dimpotrivă, asistăm la o intensificare a operațiunilor și la o extindere a capacităților de atac.”

2025: apărare strategică și contraofensive punctuale

Anul 2025 a fost, în mare parte, unul de apărare strategică pentru Ucraina, într-un context de inferioritate numerică și materială față de Rusia. Cu toate acestea, forțele ucrainene au desfășurat o serie de operațiuni ofensive limitate, care au avut un impact semnificativ.

Incursiunile în regiunile ruse Belgorod și Kursk au forțat Moscova să redistribuie zeci de mii de militari – inclusiv unități de elită de desant aerian și infanterie marină – reducând presiunea pe alte direcții ale frontului. În estul Ucrainei, contraofensiva de pe direcția Dobropillia a zădărnicit planurile ruse de înaintare spre regiunea Dnipropetrovsk și a dus la recucerirea a peste 430 km² de teritoriu.

De asemenea, în zona Pokrovsk, forțele ucrainene au reușit să respingă tentativele repetate de încercuire și să elibereze noi suprafețe, în pofida declarațiilor optimiste ale Moscovei.

Pierderi mari pentru Rusia, scădere pentru Ucraina

În ciuda mobilizării masive, Rusia nu a reușit să-și mărească efectivele de pe front, deoarece pierderile au fost extrem de ridicate. Potrivit estimărilor ucrainene, în 2025 Rusia a pierdut aproximativ 419.000 de militari (morți și răniți), iar în ultimii doi ani pierderile totale depășesc 850.000.

În același timp, Ucraina a raportat o reducere a propriilor pierderi cu aproximativ 13% față de anul precedent, rezultat atribuit unei mai bune organizări, utilizării tehnologiei și îmbunătățirii comandamentului.

Citește și: Religia, armă veche într-un război nou. Cum face Biserica Ortodoxă Rusă lobby la Washington, sub acoperirea credinței

Războiul tehnologiilor: drone, inteligență artificială și roboți

Generalul Sîrskîi descrie actualul conflict drept „un război al tehnologiilor și economiilor”. Dronele au devenit elementul central al câmpului de luptă, modificând radical tactica militară. Ucraina păstrează un avantaj calitativ la dronele convenționale, însă recuperează teren în fața Rusiei în ceea ce privește dronele cu fibră optică, mai greu de bruiat prin război electronic.

Inteligența artificială este utilizată tot mai mult pentru identificarea și lovirea țintelor, reducând rolul direct al operatorului uman. În paralel, sunt introduse sisteme robotizate terestre pentru logistică și evacuare, iar viitorul – spune Sîrskîi – aparține platformelor aeriene capabile să transporte încărcături grele și să evacueze răniți.

Lovituri în adâncimea teritoriului rus

Un alt pilon al strategiei ucrainene este așa-numitul „deep strike” – lovituri precise asupra infrastructurii militare și energetice ruse. În 2025, Ucraina a atacat peste 700 de obiective, provocând pierderi estimate la peste 15 miliarde de dolari.

Aceste lovituri au afectat în mod direct sectorul petrolier, principala sursă de venit pentru bugetul de război al Rusiei. „Noi lovim infrastructura care alimentează războiul, nu civilii”, a subliniat comandantul ucrainean.

Mobilizarea: progrese, dar și vulnerabilități

Sîrskîi recunoaște că mobilizarea rămâne una dintre cele mai sensibile probleme pentru Ucraina, însă susține că situația s-a îmbunătățit semnificativ față de mijlocul anului 2025. Nivelul de completare a unităților este mai stabil, iar numărul cazurilor de părăsire neautorizată a unităților a scăzut.

Citește și: Semne că Vladimir Putin are în vedere invadarea unei țări NATO în 2026, într-o ultimă încercare de a-și consolida moștenirea

Accentul este pus pe recrutare voluntară, pregătire de calitate și pe alocarea militarilor în funcție de competențele lor civile anterioare – de la operatori de drone până la specialiști IT.

2026: fără iluzii privind pacea

În ceea ce privește perspectivele unui acord de pace, generalul Sîrskîi se arată sceptic. El afirmă că obiectivele strategice ale Rusiei nu s-au schimbat: controlul asupra întregii Ucraine. În acest context, Kievul va continua operațiunile defensive, dar și acțiunile ofensive menite să mențină inițiativa și să epuizeze resursele adversarului.

„Cu cei slabi nimeni nu negociază”, spune el. „Sarcina noastră este să reducem potențialul militar al Rusiei și să creăm condițiile în care negocierile devin posibile.”

Un război cu implicații globale

Sîrskîi avertizează că războiul din Ucraina are implicații care depășesc granițele țării. În timp ce luptă pe frontul ucrainean, Rusia își testează și își dezvoltă capacitățile pentru potențiale confruntări viitoare, inclusiv cu state membre NATO.

„Sprijinind Ucraina acum, partenerii noștri își protejează propria securitate pe termen lung”, a concluzionat comandantul-șef.

