Ucraina își crește producția de drone și sisteme de apărare antiaeriană. Volodimir Zelenski: „Aproape 60% din armele Ucrainei sunt fabricate intern”

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat sâmbătă că aproape 60% din armele utilizate de armata ucraineană sunt produse intern, depășind deja ținta stabilită de el acum două luni, potrivit Reuters.

„În timpul acestui război, Ucraina a ajuns în punctul în care aproape 60% din armele pe care le avem, armele aflate în mâinile soldaților noștri, sunt fabricate în Ucraina”, a afirmat Zelenski în mesajul său video de seară.

„Și acestea sunt arme puternice, cu multe caracteristici avansate.” a mai spus președintele Ucrainei.

Zelenski și alți oficiali au subliniat de multă vreme că majorarea producției interne de arme reprezintă un element esențial pentru asigurarea apărării viitoare a Ucrainei.

Proiect comun Ucraina - Danemarca pentru producerea de arme

În mesajul său, președintele a menționat și un proiect comun pentru producerea de arme în Danemarca.

În iulie, Zelenski le-a cerut membrilor guvernului său reorganizat să ia măsuri pentru a crește producția de arme fabricate în Ucraina la peste 50%.

El a spus atunci că armele produse în Ucraina reprezentau aproximativ 50% din cele folosite pe front și în alte operațiuni, un procent mai mare decât oricând de la obținerea independenței față de Uniunea Sovietică în 1991.

Ucraina s-a concentrat pe producția de drone și pe dezvoltarea apărării antiaeriene pentru a contracara atacurile intensive cu drone și rachete ale Rusiei asupra orașelor ucrainene.

Oficialii au subliniat, de asemenea, dezvoltarea dronelor interceptoare ca o metodă eficientă și economică de a face față atacurilor aeriene rusești.

Așa cum relatează Dan Sabbagh din sectorul Pokrovsk, „acum este un război al dronelor", modelele folosite pentru recunoaștere, salvare, interceptare și atac schimbând modul în care ambele părți își desfășoară operațiunile, potrivit thegurardian.com.