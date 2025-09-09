Rusia aplică „rețeta Ucraina” împotriva Finlandei. Aceleași minciuni, aceleași amenințări – doar ținta s-a schimbat

După Ucraina, vine rândul Finlandei. Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) avertizează, într-o analiză publicată pe 8 septembrie, că Moscova a început să aplice același tipar propagandistic folosit înaintea invaziilor din 2014 și 2022 – de această dată împotriva unui stat NATO.

Declarațiile recente ale oficialilor ruși – dominate de acuzații fanteziste privind genocid, „nazism latent” și intenții expansioniste – nu sunt simple ieșiri retorice. ISW avertizează că aceste mesaje urmează o strategie bine conturată, menită să pregătească opinia publică din Rusia și, mai ales, să justifice eventuale acte de agresiune împotriva Finlandei.

Medvedev, vocea radicală a Kremlinului: „Finlanda ar putea dispărea de pe hartă”

Într-un text publicat pe 8 septembrie de agenția oficială TASS, Dmitri Medvedev – fost președinte al Rusiei și actual vicepreședinte al Consiliului de Securitate – a trecut la amenințări directe: conflictul cu Rusia ar putea duce la „colapsul statalității finlandeze pentru totdeauna”, susține el.

Într-o retorică care frizează grotescul, Medvedev a reactivat clișeele preferate ale propagandei ruse: autoritățile finlandeze ar fi „instalate în mințile cetățenilor încă de pe vremea lui Hitler”, iar Finlanda ar avea ambiții revizioniste, vizând teritorii precum Karelia de Est, Leningrad (actualul Sankt Petersburg) și Peninsula Kola.

Printre acuzațiile absurde se numără și presupusa „epurare etnică” a slavilor de către finlandezi și tentativa de ștergere a identității culturale a rușilor. Nu lipsesc nici referirile la NATO, transformat – în versiunea Kremlinului – din alianță defensivă într-un instrument de agresiune al Finlandei.

Un deja-vu periculos: aceeași retorică folosită împotriva Ucrainei

Pentru cei care au urmărit atent discursul Kremlinului în anii premergători invadării Ucrainei, narativul e deja cunoscut: acuze de nazism, de genocid împotriva rușilor, o versiune falsificată a istoriei și invocarea unor „cauze profunde” ale conflictului, toate menite să creeze un pretext moral pentru agresiune.

ISW notează că Medvedev și ceilalți oficiali ruși repetă punct cu punct rețeta aplicată în Donbas și Crimeea. Din decembrie 2023 până în prezent, mai mulți lideri de la Moscova – inclusiv președintele Putin – au prezentat Finlanda ca pe o „victimă” a NATO, „trasă” în Alianță împotriva voinței proprii, și ca pe un posibil focar de tensiuni militare la granița cu Rusia.

Scopul: normalizarea ideii de conflict cu NATO

Nu este vorba doar despre Finlanda. ISW avertizează că această schimbare de ton face parte dintr-o strategie mai amplă: Kremlinul testează terenul pentru a normaliza ideea unui conflict direct cu NATO, iar Finlanda, alături de statele baltice, este tratată ca o posibilă poartă de intrare.

Prin invocarea unor false revendicări istorice, prin resuscitarea obsesiei „nazismului occidental” și prin construirea unei imagini a rușilor ca victime ale „agresiunii civilizației occidentale”, Moscova încearcă să mute registrul propagandistic de la defensivă la ofensivă.

Finlanda, o țară cu o democrație consolidată și cu relații istorice complexe cu Rusia, devine astfel ținta unui joc periculos: acela în care faptele nu mai contează, iar realitatea este înlocuită de o mitologie de război menită să justifice orice agresiune.