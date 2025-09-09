Statele Unite rup liniile de apărare informațională. Europa, lăsată singură în fața propagandei ruse și chineze

Într-un gest care stârnește îngrijorare în capitalele europene, administrația americană condusă de Donald Trump a decis, în mod unilateral, să pună capăt cooperării cu Uniunea Europeană în domeniul combaterii dezinformării orchestrate de regimurile de la Moscova, Beijing și Teheran.

Potrivit unei investigații publicate de Financial Times, mai mulți oficiali europeni confirmă că, săptămâna trecută, Departamentul de Stat a notificat partenerii europeni asupra anulării memorandumurilor de înțelegere semnate în 2023, în timpul mandatului președintelui Joe Biden.

Aceste acorduri vizau elaborarea unei strategii comune pentru detectarea și demascarea campaniilor de influență străină, desfășurate pe fondul unor tensiuni geopolitice tot mai acute și al creșterii agresivității actorilor autoritari în spațiul digital.

„Act de dezarmare unilaterală”

Decizia Washingtonului vine după ce administrația Trump a desființat, rând pe rând, mecanismele instituționale dedicate protejării proceselor electorale și combaterii războiului informațional. Printre acestea, cel mai vizibil a fost Global Engagement Center (GEC), o structură înființată în 2011 pentru a contracara propaganda extremistă, dar care, în ultimii ani, și-a extins mandatul și asupra dezinformării venite din partea statelor ostile.

James Rubin, fost director al GEC, a calificat decizia ca fiind „un act de dezarmare unilaterală” în contextul unei confruntări globale care se poartă tot mai mult în spațiul digital. „Războiul informațional nu e o metaforă, ci realitatea prezentului. Iar dezvoltarea inteligenței artificiale nu va face decât să amplifice pericolele”, a avertizat el.

GEC a fost practic paralizat la sfârșitul anului 2024, după ce majoritatea republicană din Congres a refuzat reînnoirea mandatului său. Atribuțiile i-au fost parțial redistribuite către un birou intern al Departamentului de Stat, dar și acesta a fost desființat în aprilie 2025, sub presiunea unor critici venite chiar din interiorul administrației.

Argumentul libertății de exprimare

Noul curs adoptat de Washington este justificat oficial de dorința de a evita „interferențele” în libertatea de exprimare. Darren Beattie, subsecretar interimar pentru diplomație publică, a susținut că GEC ar fi derapat de la misiunea sa inițială și că s-ar fi angajat „în activități de cenzură rușinoasă, contrare valorilor fundamentale americane”.

Rubin respinge categoric aceste acuzații și subliniază că centrul nu s-a ocupat niciodată cu cenzurarea conținutului, ci cu identificarea și expunerea surselor de dezinformare sistemică. În ultimul an, spune el, 22 de țări din Europa și Africa au aderat la inițiativa SUA, considerând-o o formă vitală de apărare informațională.

RT, Moldova și războiul din Ucraina

Activitatea GEC s-a concentrat, în special, pe identificarea operațiunilor media rusești cu caracter propagandistic. În septembrie 2024, centrul a publicat un raport în care acuza canalul de stat Russia Today (RT) de colaborare cu serviciile de informații rusești și de tentative de manipulare a alegerilor prezidențiale din Republica Moldova.

Raportul a stat la baza unei serii de sancțiuni impuse de SUA împotriva RT și a altor entități media de stat ruse. Ulterior, ca parte a reacției occidentale la invazia Ucrainei, Uniunea Europeană și Regatul Unit au interzis difuzarea acestor canale pe teritoriile lor.

Între timp, valurile de dezinformare cu privire la războiul din Ucraina și la criza refugiaților continuă să afecteze în special statele din Europa Centrală, unde societățile sunt mai vulnerabile la narativele conspiraționiste și xenofobe promovate de canalele afiliate Kremlinului.

Europa, pe cont propriu

În lipsa sprijinului american, Bruxelles-ul este nevoit să-și regândească rapid arhitectura de apărare informațională. Mai ales în contextul apropiatelor alegeri din mai multe state europene și al intensificării campaniilor de manipulare care vizează chiar coeziunea internă a Uniunii.

„Războiul nu se mai poartă doar cu arme convenționale. Se poartă și cu algoritmi, rețele de boți și narațiuni toxice. Fără un parteneriat transatlantic solid, spațiul informațional european rămâne expus”, avertizează un diplomat european citat de FT.

Pentru moment, decizia Washingtonului lasă Europa singură într-un front nevăzut, dar extrem de periculos – cel al controlului asupra adevărului.

Dacă dorești, pot realiza și o versiune pentru pagină de opinie sau un eseu analitic mai amplu despre implicațiile acestei retrageri americane asupra securității informaționale europene.