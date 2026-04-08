Miercuri, 8 Aprilie 2026
Adevărul
Video Satul din Spania care oferă locuințe gratuite și locuri de muncă pentru a atrage noi locuitori: „A devenit ca un lac în deșert”

Un sat aproape părăsit din Spania caută oameni dispuși să se mute permanent: familiile care se mută pot beneficia de locuințe gratuite, un loc de muncă garantat în barul local sau la lucrările de renovare din sat. Sute de persoane au aplicat deja pentru această oportunitate unică.

Satul Arenillas Foto: getty images
În prezent, 12 familii locuiesc permanent în Arenillas, însă populația crește la aproximativ 300 de persoane în timpul festivalurilor de vară și în weekenduri. 

Rodrigo Gismera, membru al Asociației Socioculturale din Arenillas, a plecat să locuiască la Madrid, dar spune că rămâne „profund conectat” cu satul său natal.

„Pe măsură ce tot mai puțini oameni locuiau în sat, primăria, localnicii și asociația și-au dat seama că exista un deficit de locuințe și au început să renoveze clădirile existente. Într-o zonă unde locuințele erau practic inexistente, Arenillas a devenit ca un lac în deșert”, a explicat el, pentru express.

Fiecare familie care se va muta în sat va fi responsabilă de bar, un punct de întâlnire social pentru localnici. Totuși, Rodrigo avertizează că barul poate să nu genereze un venit mare pentru chiriașul viitor, subliniind că locuința gratuită este gândită pentru a compensa venitul redus.

Munca în construcții este considerată mai sigură. Candidatul selectat va lucra la lucrările de renovare în curs în sat, o acțiune considerată de consiliul parohial drept „o nevoie pe termen lung”.

Familia trebuie să se angajeze să locuiască permanent în sat. De asemenea, copiii vor avea un drum de 20 km dus-întors până la școala locală, cu transport zilnic gratuit oferit de autorități.

Transportul public este limitat, iar serviciile medicale se reduc la o cameră de consultații de bază, cele mai multe nevoi de sănătate fiind satisfăcute de orașele mai mari din apropiere.

Aproximativ 116 persoane au aplicat pentru a se muta în Arenillas într-o săptămână.

Primăria evaluează acum candidații în funcție de experiența lor în construcții sau management de bar, precum și de modul în care s-ar adapta la iernile aspre din mediul rural.

Candidații trebuie să fie eligibili pentru a locui și munci în Spania. Arenillas găzduiește două festivaluri în fiecare an: San Isidro Labrador pe 15 mai și San Cipriano în prima săptămână din august sau sfârșitul lunii septembrie.

Nu doar în Spania se fac astfel de inițiative. În Italia, primăria orașului Radicondoli, situat în dealurile Toscanei, la aproximativ 60 km de Florența, s-a oferit să plătească jumătate din chirie pentru noii locuitori în primii doi ani, cu condiția să rămână încă doi ani.

