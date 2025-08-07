Video Cel mai mare incendiu din Franța din ultimii 80 de ani continuă să afecteze țara. „E apocalipsa”

Un incendiu uriaș care a mistuit 16.000 de hectare de pădure și sate din sudul Franței, începând de marți, s-a răspândit mai încet joi, dar nu este încă sub control, au declarat oficialii.

Cel mai mare incendiu din Franța din aproape opt decenii a ucis o femeie care, potrivit autorităților, a ignorat ordinele de evacuare și a distrus zeci de case, forțând aproximativ 2.000 de rezidenți și turiști să fugă, potrivit Reuters.

„Nu mai avem apă, internet și electricitate. Nu mai avem nimic. E apocalipsa”, a spus localnicul și fermierul Alain Reneau, care locuiește în Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, un sat puternic afectat de incendiu. „Am salvat casa, dar a trebuit să luptăm toată noaptea, două zile la rând.”

Nori de fum s-au ridicat deasupra pădurii din regiunea Aude. Imagini din dronă au arătat întinderi de pământ ars după ce focul a mistuit o suprafață de o dată și jumătate mai mare decât Parisul.

Incendiul, nu departe de granița cu Spania și Marea Mediterană, s-a extins neobișnuit de rapid, alimentat de vânt puternic și vegetație foarte uscată, după luni de secetă în zonă.

„Răspândirea focului încetinește, dar încă avem de-a face cu un incendiu activ”, a declarat pentru presă prefectul adjunct al regiunii, Remi Recio. „Comparativ cu ieri, progresul a scăzut semnificativ deoarece condițiile meteo s-au schimbat, în special direcția vântului”, a adăugat el.

Aproximativ 2.000 de pompieri sunt la fața locului pentru a combate orice recidivă. Suprafețea afectată de incendiu – în jur de 17.000 de hectare – a crescut ușor față de cele 16.000 înregistrate miercuri seară.

„Lupta nu s-a încheiat, focul ar putea redeveni mai puternic”, a spus anterior prefectul Christian Pouget.

Consecință a schimbărilor climatice

Ministrul Mediului, Agnès Pannier-Runacher, a spus că acest incendiu este cel mai mare pe care Franța l-a cunoscut din 1949. „Este un incendiu de pădure care este o consecință a schimbărilor climatice, a secetei din această regiune”, a declarat ea la radio France Info.

Treizeci de persoane au fost rănite în incendiu, au precizat oficialii. Două persoane, inclusiv un pompier, sunt în stare critică. O anchetă este în desfășurare pentru a stabili cauza incendiului.

„Niciodată în viața mea nu am văzut incendii ca acestea”, a spus Simon Gomez, un pensionar în vârstă de 77 de ani, în Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse.

Oamenii de știință afirmă că verile mai fierbinți și mai uscate din regiunea mediteraneană o expun la un risc ridicat de incendii de vegetație. Oficiul meteo al Franței a avertizat că un nou val de căldură va începe vineri în alte părți din sudul Franței și va dura mai multe zile.

Producătorii locali de vin și primarii dau vina și pe pierderea podgoriilor pentru răspândirea rapidă a incendiului.

„Suntem în război, dar vom câștiga războiu”, a spus Xavier Guille, un proprietar local de podgorie care ajută pompierii să combată focul. El a pierdut pădurea în incendiu, dar podgoria lui a rămas neatinsă. „Socrii mei și-au pierdut casa în Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, a fost una dintre primele case care au ars.”