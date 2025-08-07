search
Joi, 7 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Video Cel mai mare incendiu din Franța din ultimii 80 de ani continuă să afecteze țara. „E apocalipsa”

0
0
Publicat:

Un incendiu uriaș care a mistuit 16.000 de hectare de pădure și sate din sudul Franței, începând de marți, s-a răspândit mai încet joi, dar nu este încă sub control, au declarat oficialii.

Flăcările au mistuit 16.000 de hectare începând de marți FOTO X
Flăcările au mistuit 16.000 de hectare începând de marți FOTO X

Cel mai mare incendiu din Franța din aproape opt decenii a ucis o femeie care, potrivit autorităților, a ignorat ordinele de evacuare și a distrus zeci de case, forțând aproximativ 2.000 de rezidenți și turiști să fugă, potrivit Reuters.

„Nu mai avem apă, internet și electricitate. Nu mai avem nimic. E apocalipsa”, a spus localnicul și fermierul Alain Reneau, care locuiește în Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, un sat puternic afectat de incendiu. „Am salvat casa, dar a trebuit să luptăm toată noaptea, două zile la rând.”

Nori de fum s-au ridicat deasupra pădurii din regiunea Aude. Imagini din dronă au arătat întinderi de pământ ars după ce focul a mistuit o suprafață de o dată și jumătate mai mare decât Parisul.

Incendiul, nu departe de granița cu Spania și Marea Mediterană, s-a extins neobișnuit de rapid, alimentat de vânt puternic și vegetație foarte uscată, după luni de secetă în zonă.

„Răspândirea focului încetinește, dar încă avem de-a face cu un incendiu activ”, a declarat pentru presă prefectul adjunct al regiunii, Remi Recio. „Comparativ cu ieri, progresul a scăzut semnificativ deoarece condițiile meteo s-au schimbat, în special direcția vântului”, a adăugat el.

Aproximativ 2.000 de pompieri sunt la fața locului pentru a combate orice recidivă. Suprafețea afectată de incendiu – în jur de 17.000 de hectare – a crescut ușor față de cele 16.000 înregistrate miercuri seară.

„Lupta nu s-a încheiat, focul ar putea redeveni mai puternic”, a spus anterior prefectul Christian Pouget.

Consecință a schimbărilor climatice

Ministrul Mediului, Agnès Pannier-Runacher, a spus că acest incendiu este cel mai mare pe care Franța l-a cunoscut din 1949. „Este un incendiu de pădure care este o consecință a schimbărilor climatice, a secetei din această regiune”, a declarat ea la radio France Info.

Treizeci de persoane au fost rănite în incendiu, au precizat oficialii. Două persoane, inclusiv un pompier, sunt în stare critică. O anchetă este în desfășurare pentru a stabili cauza incendiului.

„Niciodată în viața mea nu am văzut incendii ca acestea”, a spus Simon Gomez, un pensionar în vârstă de 77 de ani, în Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse.

Oamenii de știință afirmă că verile mai fierbinți și mai uscate din regiunea mediteraneană o expun la un risc ridicat de incendii de vegetație. Oficiul meteo al Franței a avertizat că un nou val de căldură va începe vineri în alte părți din sudul Franței și va dura mai multe zile.

Producătorii locali de vin și primarii dau vina și pe pierderea podgoriilor pentru răspândirea rapidă a incendiului.

„Suntem în război, dar vom câștiga războiu”, a spus Xavier Guille, un proprietar local de podgorie care ajută pompierii să combată focul. El a pierdut pădurea în incendiu, dar podgoria lui a rămas neatinsă. „Socrii mei și-au pierdut casa în Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, a fost una dintre primele case care au ars.”

Europa

Top articole

Partenerii noștri

image
Nicușor Dan, marele absent de la înmormântarea lui Ion Iliescu. Unde a fost președintele în timpul funeraliilor
digi24.ro
image
Arădeanul acuzat că și-a ucis fosta iubită a fost reținut. A târât-o după maşină aproape 2 km, chiar cu 100 de km/h
stirileprotv.ro
image
„Și eu am fost un PLAYER, boy nu prea mai eram...” Ion Iliescu, INTERVIU INCENDIAR în presa vremii
gandul.ro
image
Surpriză în moștenirea lui Ion și Nina Iliescu: Cui îi va rămâne de fapt vila de pe Strada Moliere
mediafax.ro
image
Misterul scrisorii pe care Ion Iliescu i-a strecurat-o în buzunar lui Virgil Măgureanu, cu zece luni înainte de Revoluție. Ca în filmele de spionaj: ”E obiectul unei legende”
fanatik.ro
image
Eroul de război înmormântat anonim în aceeași zi cu Ion Iliescu. Fragmente din viața lui Ilie Popa, veteranul care a trăit 106 ani
libertatea.ro
image
O decizie luată de Trump l-a făcut pe Putin să se dezlănțuie asupra Ucrainei. „E clar că s-a simțit încurajat”
digi24.ro
image
Așa arată noua casă de 600.000 de euro cumpărată de Simona Halep într-un complex exclusivist!
gsp.ro
image
”Cea mai frumoasă femeie din lume” a divorțat după 4 ani și și-a anunțat în premieră decizia radicală: ”Niciodată!”
digisport.ro
image
Guvernul promite concedieri, dar angajează pe bandă rulantă: numărul bugetarilor este în plină creștere
stiripesurse.ro
image
O femeie a fost plătită de firma la care lucra timp de 20 de ani fără să facă nimic. Nemulțumită, a dat compania în judecată
antena3.ro
image
Momentul în care un şofer plonjează cu maşina în Olt, după ce a adomit la volan. Turcul a ieşit prin portbagaj
observatornews.ro
image
Gabriela Lucuțar spune cât a plătit statul pentru sicriul lui Ion Iliescu. Suma e uriașă
cancan.ro
image
Aryna Sabalenka s-a pozat topless și i-a înnebunit pe fani! A publicat fotografia și i-a lăsat să-și imagineze restul
prosport.ro
image
Vestea tristă a zilei! Nina Iliescu a cedat chiar înainte de înmormântarea fostului preşedinte. Era de aşteptat, spun...
playtech.ro
image
El e milionarul care a fost ucis instant de un bivol. Bărbatul a fost lovit din plin de animal cu o viteză de peste 50 de km/h
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
S-a aflat! Câți bani tocmai s-au plătit pentru Andrei Rațiu
digisport.ro
image
Scenariu-șoc - se repetă schema lui Iohannis? 'PNL și PSD vor să dea afară USR de la guvernare' - Caramitru vorbește despre 'detronarea' lui Bolojan
stiripesurse.ro
image
Mihaela Rădulescu, video emoționant cu Felix Baumgartner, la 3 săptămâni de la moartea regretatului parașutist: „L-am făcut cel mai fericit...”
kanald.ro
image
Un cunoscut jurnalist a intervievat versiunea AI a unui adolescent ucis...
playtech.ro
image
Detaliul observat pe crucea lui Ion Iliescu! Lipsa de pe simbolul funerar face lumină în tot ceea ce s-a speculat despre fostul președinte al României
wowbiz.ro
image
Cât costă să cumperi un an de vechime în 2025. Ce trebuie să știe cei care vor să iasă la pensie fără să transpire
romaniatv.net
image
EXCLUSIV. Imagini în premieră. Cum arată vila de protocol în care se va muta Traian Băsescu. E la doi pași de casa lui Adrian Năstase
mediaflux.ro
image
„Dimineața concuram, iar după-amiaza aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
gsp.ro
image
Un băiețel de șapte ani a dispărut de acasă. A bătut la ușă după 10 ani. Părinții au încremenit când l-au văzut
actualitate.net
image
Cum și-a spălat Ion Iliescu păcatele față de România înainte să moară
actualitate.net
image
Șnițele de conopidă. Un preparat delicios de post, perfect în Postul Adormirii Maicii Domnului
click.ro
image
Ciorbă de legume ca la Mănăstirea Putna. Chiar și în timpul Postului Adormirii Maicii Domnului mâncarea poate avea un gust de neuitat.
click.ro
image
Semnele zodiacale care vor simți o protecție divină în următoarele zile. Li se vor întâmpla miracole peste noapte
click.ro
FotoJet (39) jpg
Andreea Marin, operată de urgență ieri. Ce a conștientizat vedeta, după ce s-a trezit din anestezia generală: ”Probleme sufletești nevindecate...”
okmagazine.ro
Tyra Banks foto Profimedia jpg
Superba Tyra Banks recunoaște că are „o dependență erotică dezgustătoare”
clickpentrufemei.ro
ion iliescu jpg
Personajul care devenise Ion Iliescu la un moment dat
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cât costă sicriul în care a fost depus trupul neînsuflețit al lui Ion Iliescu? Regina Întunericului, Gabriela Lucuțar, patroană de pompe funebre, dezvăluie prețul
image
Șnițele de conopidă. Un preparat delicios de post, perfect în Postul Adormirii Maicii Domnului

OK! Magazine

image
8.08, ziua magică a anului. Cum poți să-ți setezi dorințe care chiar să se împlinească. Ritual simplu de manifestare în Portalul Leului

Click! Pentru femei

image
Ce-a făcut Brad Pitt chiar în ziua în care mama lui a murit. E surprinzător!

Click! Sănătate

image
De ce se înverzeşte gălbenuşul ouălor fierte? Sunt sigure pentru consum?