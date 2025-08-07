Video Patru incendii pe insula Thassos, una dintre destinațiile preferate ale românilor. Flăcări inclusiv lângă plajă

Pompierii se luptă cu flăcările pe insula Thassos din Grecia, una dintre destinaţiile de vacanţă preferate ale românilor, acolo unde, din cauza fulgerelor, au izbucnit patru incendii.

Incendiile se manifestă în patru zone diferite de pe insula Thasos, în nordul Mării Egee, potrivit Antena 3 CNN.

Are loc o mobilizare amplă a serviciilor de intervenție

Incendiile, provocate de fulgere

Flăcările au izbucnit miercuri, după ora 18, în urma unei furtuni puternice. Vegetația s-a aprins rapid de la fulgere, iar focul s-a extins cu repeziciune.

Cel mai mare focar se manifestă în zona Skala Prinos, aproape de plajă.

Pompierii intervin inclusiv cu elicopterele, în sprijin fiind trimise mai multe echipaje şi autospeciale din Kavala.

Intervențiile sunt îngreunate de vântul puternic, care crește riscul ca focul să se extindă.

Insula Thassos este frecvent scena unor astfel de incendii. Unul dintre cele mai puternice a izbucnit în noaptea de 9 spre 10 iulie.