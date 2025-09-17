Christian Brückner, bărbatul acuzat că ar fi implicat în dispariția micuței Madeleine McCann, a fost eliberat miercuri dintr-o închisoare din Germania, unde își ispășea pedeapsa pentru viol. Suspectul, un recidivist condamnat de mai multe ori pentru abuzuri sexuale, inclusiv asupra unor copii, va fi monitorizat electronic după eliberare.

Brückner, în vârstă de 48 de ani, a părăsit penitenciarul Sehnde, de lângă Hanovra, într-un Audi negru condus de avocatul său, fiind escortat de poliție. „Am spus anterior că ne dorim ca acest proces să se desfășoare cât mai liniștit posibil”, a declarat purtătorul de cuvânt al poliției, Lars Dehnert, pentru BBC. El a precizat că operațiunea s-a încheiat și că nu există informații despre locul unde se află acum Brückner: „Acest lucru se face în cooperare cu avocații săi”.

Avocatul Philipp Marquort a explicat că „domnul Brückner este pur și simplu ușurat că întregul proces de eliberare s-a încheiat și că acum este liber”. Acesta a adăugat: „Știu unde se află — dar nu pot spune, pentru că are nevoie de timp să se liniștească... înainte de următoarea sa înfățișare în instanță”.

Brückner fusese condamnat pentru violul unei femei americane de 72 de ani, comis în Portugalia, în 2005. După eliberare, el va purta o brățară electronică de monitorizare.

Cazul Maddie McCann, încă nerezolvat

Madeleine McCann, o fetiță britanică de 3 ani, a dispărut în 2007 dintr-un apartament de vacanță din stațiunea portugheză Praia da Luz, în timp ce părinții ei luau cina la un restaurant din apropiere. Cazul a devenit unul dintre cele mai mediatizate și controversate dispariții din lume.

Procurorii germani susțin că există dovezi, inclusiv date telefonice, care indică prezența lui Brückner în zonă la momentul dispariției. Totuși, până acum nu au reușit să formuleze acuzații oficiale. În schimb, poliția germană îl consideră principalul suspect de crimă, în timp ce autoritățile britanice tratează cazul ca pe o dispariție.

Un trecut violent și investigații fără rezultate decisive

Brückner, care a locuit perioade îndelungate în Algarve, este cunoscut pentru un trecut de vagabond, infractor mărunt și delincvent sexual. Are condamnări pentru abuzuri asupra unor copii în 1994 și 2016.

În ultimii ani, poliția portugheză și cea germană au efectuat percheziții și căutări, inclusiv la barajul Arade, aflat la circa 50 km de Praia da Luz, însă fără rezultate notabile.