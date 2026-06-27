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Economistul-șef al FMI avertizează asupra noii ordini economice globale. Ce spune despre dominația dolarului

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Economistul‑șef al Fondului Monetar Internațional (FMI), Pierre‑Olivier Gourinchas, care părăsește instituția pentru a reveni la Universitatea California, Berkeley, avertizează că perspectivele economiei mondiale rămân marcate de incertitudine, tensiuni geopolitice și riscuri semnificative. Potrivit acestuia, distemul financiar global rămâne centrat pe dolar.

Economiștii FMI urmăresc îndeaproape evoluțiile de pe piețele valutare. FOTO Shutterstock
Economiștii FMI urmăresc îndeaproape evoluțiile de pe piețele valutare. FOTO Shutterstock

Într‑un interviu acordat Reuters, economistul‑șef al FMI acesta a subliniat că eliberările rapide din rezervele strategice de petrol au prevenit o creștere mult mai abruptă a prețurilor după izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu, însă stocurile sunt acum „considerabil diminuate”, ceea ce limitează capacitatea statelor de a reacționa dacă violențele reîncep.

Gourinchas a explicat că doar aproximativ 3% din oferta globală de petrol a fost scoasă de pe piață, față de estimările inițiale de 10–15%, datorită intervențiilor coordonate și ajustărilor rapide ale rafinăriilor. Un eventual eșec al fragilului armistițiu dintre Statele Unite și Iran ar putea amplifica riscurile economice.

FMI va publica pe 8 iulie un nou set de prognoze, iar Gourinchas sugerează că instituția ar putea reveni la un scenariu de bază, după ce în aprilie a prezentat trei scenarii alternative din cauza incertitudinii ridicate.

„Economiștii trebuie să fie umili”, a spus el, explicând că lipsa precedentelor istorice a făcut dificilă formularea unei prognoze credibile în 2025 și 2026.

Pe plan comercial, economistul‑șef observă o accelerare a reconfigurării fluxurilor globale, pe fondul tarifelor impuse de administrația Trump. Uniunea Europeană a finalizat acorduri comerciale cu America Latină și India după decenii de negocieri, multe dintre aceste noi aranjamente neincluzând Statele Unite.

„Nu este o coincidență. Nu îți poți permite să nu aprofundezi relațiile comerciale cu alte țări”, a declarat Pierre‑Olivier Gourinchas, 

Economistul‑șef al FMI a reiterat și limitele sancțiunilor economice:

„Există o viziune potrivit căreia astfel de pârghii sunt esențiale, dar ceea ce vedem este cât de repede încearcă economia globală să găsească modalități de a le ocoli”.

În opinia sa, aceste instrumente oferă influență doar pe termen scurt, deoarece statele vizate caută alternative, inovează sau își diversifică parteneriatele comerciale. „În medium și lung termen, aproape niciodată nu funcționează”, a spus el.

Economia globală rămâne ancorată în dolar, afirmă economistul‑șef al FMI

Economiștii FMI urmăresc îndeaproape evoluțiile de pe piețele valutare, întrucât volatilitatea dolarului continuă să influențeze fluxurile comerciale și costurile de finanțare pentru economiile emergente. Deși unele state au încercat în ultimii ani să își diversifice rezervele, Gourinchas spune că aceste ajustări rămân marginale în raport cu rolul dominant al monedei americane în sistemul financiar global, se arată într-un alt articol Reuters.

Economistul‑șef al Fondului Monetar Internațional a subliniat că, în pofida discuțiilor recurente despre „de‑dolarizare”, datele privind tranzacțiile internaționale, împrumuturile denominate în dolari și utilizarea dolarului în comerțul cu mărfuri arată o stabilitate remarcabilă.

În opinia sa, schimbările structurale necesare pentru a modifica acest echilibru ar necesita „ani, dacă nu decenii”, și ar depinde de factori precum profunzimea piețelor financiare, încrederea investitorilor și capacitatea instituțională a țărilor emitente.

În același timp, tensiunile geopolitice și fragmentarea economică ar putea accelera apariția unor blocuri regionale, însă fără a afecta imediat poziția dolarului. Gourinchas a remarcat că unele economii mari au început să își intensifice tranzacțiile în monede locale, însă aceste inițiative rămân limitate ca volum și acoperire.

Pe piețele financiare, investitorii continuă să urmărească semnalele venite de la Rezerva Federală, întrucât orice modificare a așteptărilor privind dobânzile se reflectă rapid în cererea pentru active sigure. Randamentele obligațiunilor americane au oscilat în ultimele zile, pe fondul datelor care sugerează o moderare a presiunilor inflaționiste, dar și al incertitudinilor legate de politica comercială a Washingtonului.

Pentru economiile emergente, combinația dintre un dolar puternic, costuri ridicate de finanțare și tensiuni geopolitice persistente rămâne un risc major.

FMI avertizează că statele cu datorii mari în valută ar putea fi expuse unor presiuni suplimentare dacă volatilitatea se intensifică în lunile următoare.

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