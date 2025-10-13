Cea mai mortală boală infecțioasă din lume este în creștere într-o țară din Europa. Simptomele sunt ușor de ignorat: „Tusea aceea s-ar putea să nu fie Covid”

Oficialii din domeniul sănătății au transmis un avertisment după ce într-o țară din Europa au crescut alarmant cazurile de tuberculoză (TB), denumită cea mai mortală boală infecțioasă din lume. O tuse persistentă, deseori confundată cu Covid sau gripă, ar putea ascunde această boală gravă și contagioasă, care atacă plămânii și poate fi fatală.

Autoritățile sanitare din Marea Britanie trag un semnal de alarmă după ce noile date arată o creștere semnificativă a cazurilor de tuberculoză (TB), boală considerată cea mai mortală infecție din lume.

Potrivit Agenției pentru Securitate în Sănătate din Marea Britanie (UKHSA), numărul infecțiilor a urcat cu 13,6% în 2024, fiind înregistrate 5.490 de cazuri, față de 4.831 în anul precedent.

Medicii atrag atenția că o tuse persistentă, care durează mai mult de trei săptămâni, uneori cu sânge, nu trebuie ignorată. „Nu fiecare tuse persistentă sau febră este cauzată de gripă sau Covid. Dacă tusea durează și există alte simptome, precum transpirații nocturne sau pierdere în greutate, este important să consultați un medic”, a declarat dr. Esther Robinson, potrivit dailymail.

Tuberculoza se transmite prin contact apropiat cu o persoană infectată și poate afecta plămânii, dar și creierul, coloana sau rinichii.

Boala este tratabilă cu antibiotice timp de cel puțin șase luni, însă netratată poate provoca complicații grave, inclusiv meningită sau insuficiență organelor.

Potrivit publicației citate, în 2024, Londra a înregistrat cea mai mare rată a infecțiilor, 20,6 cazuri la 100.000 de locuitori, urmată de West Midlands, cu 11,5 la 100.000.

Experții sunt îngrijorați și de creșterea cazurilor de TB rezistentă la medicamente, care necesită tratamente mai lungi și complexe.

Creșterea infecțiilor este legată de migrația din țările cu rate mari de TB, dar și de revenirea călătoriilor internaționale după pandemie, mai spun specialiștii.