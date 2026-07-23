Panică la Kremlin. Putin a început să-și aresteze cei mai apropiați oameni

Elita de la Kremlin se află într-o stare de șoc, în urma unui val de arestări răsunătoare în Rusia. Chiar și cei considerați cândva intangibili se tem acum pentru propria siguranță.

Dictatorul rus Vladimir Putin a declanșat un val dur de arestări îndreptate împotriva propriului cerc de apropiați. Kremlinul se transformă astăzi într-un loc marcat de un "război al tuturor împotriva tuturor", potrivit publicației britanice Daily Star.

Despre perioada dificilă traversată de elita de la Kremlin a scris, printre alții, politicianul ucrainean Anton Gheraşcenko, fost deputat și fost viceministru de Interne al Ucrainei.

"Kremlinul arată acum ca niște păianjeni într-un borcan. În rândul elitei de la Kremlin a început un război al tuturor împotriva tuturor, însoțit de arestări fără precedent ale unor persoane apropiate lui Putin", a scris el pe platforma X.

Timp de decenii, elita aflată la putere la Moscova a acționat pornind de la premisa că loialitatea le garantează imunitate.

Însă, pe fondul celui de-al cincilea an al războiului dus de Rusia în Ucraina, paranoia tot mai accentuată a lui Putin a declanșat o epurare fără precedent, potrivit publicației Express.

"Înainte se considerau intangibili și credeau că acest statut le era garantat. Acum toată lumea înțelege că e doar o chestiune de timp până când vor deveni și ei o țintă", consideră Gheraşcenko.

Represiunile bruște "arată că sistemul a început să crape"

Acesta a avertizat, de asemenea, că represiunile bruște "arată că sistemul a început să crape".

Printre cele mai șocante arestări se numără cea a lui Ilia Traber, influent om de afaceri din Sankt Petersburg, apropiat de Putin încă din anii 1990. În iunie 2026, Traber a fost reținut de FSB și plasat în arest preventiv, fiind suspectat de implicare în asasinarea la comandă a deputatului din Sankt Petersburg, Aleksandr Petrov.

La doar câteva săptămâni distanță, în iulie 2026, unități speciale ale FSB l-au reținut pe Konstantin Mahov, fost oficial al Rosaviația și director de top, cu legături cu miliardarul Arkadi Rotenberg, unul dintre cei mai apropiați prieteni din copilărie ai lui Putin. Mahov a fost reținut la Moscova, cu implicarea unităților speciale ale FSB.

Între timp, chiar în inima Ministerului Apărării al Rusiei au avut loc o serie de arestări, sub pretextul unor represiuni anticorupție.

În cadrul unei campanii ample, sub pretextul combaterii corupției și a delapidărilor, aproape întregul anturaj apropiat al fostului ministru al Apărării, Serghei Șoigu, a ajuns fie în arest preventiv, fie sub arest la domiciliu.

Fostul prim-viceministru al Apărării, Ruslan Țalikov, a fost plasat în arest preventiv în martie 2026, într-un dosar privind delapidarea unor sume de miliarde de ruble.

Totodată, fostul viceministru al Apărării, Timur Ivanov, care coordona proiecte de construcții militare de lux, "a fost condamnat la 13 ani de închisoare pentru primirea unei mite de proporții deosebit de mari (peste 1,3 miliarde de ruble, echivalentul a 16,6 milioane de dolari) și pentru transferul de fonduri în străinătate".

Epurarea de la Kremlin i-a vizat și pe comandanți militari importanți, printre care Iuri Kuznețov, general-locotenent și șef al Direcției Principale de Cadre a ministerului, precum și Vadim Șamarin, șeful Direcției Principale de Comunicații a Forțelor Armate ruse.

De asemenea, Ivan Popov, fost comandant al Armatei 58 combinate de gardă, a fost reținut într-un dosar privind delapidarea unor produse din metal destinate structurilor de apărare.

Oficialii locali din întreaga Rusie resimt presiunea

În plus, oficialii locali din întreaga Rusie resimt, la rândul lor, presiunea. Fostul primar al orașului Soci, Aleksei Kopaigorodski, a fost arestat sub acuzații de corupție și fraude funciare, iar primarul orașului Ufa, Ratmir Mavliev, a fost arestat pentru presupuse fapte de mituire în domeniul imobiliar.

Demisiile forțate ale guvernatorilor regionali Aleksi Smirnov și Maksim Egorov s-au transformat rapid, la rândul lor, în dosare penale de amploare.

Astfel, Putin își persecută și își elimină, în acest mod, "vechii prieteni", temându-se din ce în ce mai mult pentru propria viață.