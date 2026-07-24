BT @ Hungaroring | Brandul românesc care ajunge din nou pe una dintre cele mai vizibile scene ale sportului mondial

Weekend-ul acesta, la Marele Premiu al Ungariei, unul dintre cele mai urmărite evenimente din calendarul Formula 1, un brand românesc va fi prezent într-un context rezervat de regulă celor mai importante nume internaționale. Pentru a doua oară în acest sezon al Campionatului Mondial de Formula 1, logo-ul Băncii Transilvania va fi vizibil pe monopostul echipei McLaren Mastercard Formula 1®, pe volan și pe căștile piloților Lando Norris și Oscar Piastri.

Formula 1 a depășit de mult statutul de competiție sportivă. Astăzi, Marele Circ reprezintă una dintre cele mai puternice platforme globale de comunicare, urmărită de sute de milioane de fani și asociată cu tehnologia de vârf, inovația și performanța.

Pentru companiile care aleg să fie prezente în acest spațiu, asocierea cu una dintre echipele de top ale campionatului reprezintă o oportunitate de a transmite valori precum ambiția, viteza de adaptare și orientarea către performanță.

Hungaroring, un moment cu semnificație specială

Circuitul Hungaroring, de lângă Budapesta, găzduiește în acest weekend una dintre cursele importante ale sezonului. În acest context, prezența logo-ului BT pe monopostul echipei McLaren Mastercard Formula 1® capătă o valoare aparte.

Nu este vorba doar despre apariția unui element de branding într-un context internațional, ci despre un nou capitol într-un parteneriat început anul trecut și construit împreună cu Mastercard și echipa McLaren.

Pentru publicul din România, momentul are și o dimensiune simbolică: un brand local este prezent în centrul unui eveniment urmărit la nivel mondial, într-un sport care și-a consolidat în ultimii ani statutul de fenomen cultural și mediatic.

De la vizibilitate la experiențe

Prezența BT la Hungaroring nu se rezumă la apariția logo-ului pe monopost.

Pe lângă vizibilitatea oferită în timpul curselor, clienții BT care au un card McLaren F1 Team Mastercard au o serie de beneficii dedicate fanilor motorsportului și călătoriilor: