 Universul Smartino se extinde: pe 25 iulie se deschide noul magazin Smartino Home | adevarul.ro
Articol publicitar

Universul Smartino se extinde: pe 25 iulie se deschide noul magazin Smartino Home

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Universul Smartino se extinde! Pe 25 iulie 2026 se deschide Smartino Home, un nou concept unic, dedicat zonei de Home & Deco cu peste 1,200 m.p. de mobilă și decorațiuni.

imagine principala jpg

Pe 11 iulie 2025, Smartino International România a deschis primul său magazin fizic: Smartino Supermarket. Acela a fost începutul unei povești construite în jurul unei promisiuni clare: produse atent selecționate, branduri de încredere, soluții utile pentru viața de zi cu zi și un raport corect între calitate și preț.

În primul an de activitate, Smartino Supermarket și-a conturat rolul de destinație pentru familiile care caută produse diferite față de oferta clasică de retail, game complete și soluții adaptate nevoilor reale. La baza conceptului au rămas valorile care definesc întregul univers Smartino: accesibilitate, calitate, funcționalitate, grijă pentru oameni și alegeri care își găsesc firesc locul în viața de zi cu zi.

universul smartino se extinde pe 25 iulie se deschide noul magazin smartino home7 jpg

Acum, la un an distanță, povestea continuă, iar universul Smartino se extinde. Pe 25 iulie 2026 se deschide Smartino Home, un nou concept dedicat zonei de Home & Deco, amplasat în Snagov Plaza, chiar vizavi de Smartino Supermarket. Cele două magazine rămân sub-branduri distincte, fiecare cu propriul rol în ecosistemul Smartino International România.

Smartino Supermarket continuă să ofere soluții pentru nevoile cotidiene ale familiei, de la produse de igienă și îngrijire personală până la articole pentru curățenie și produse utile pentru casă. Smartino Home extinde aceeași misiune către spațiile în care oamenii trăiesc, se relaxează și petrec timp alături de cei dragi.

universul smartino se extinde pe 25 iulie se deschide noul magazin smartino home8 jpg

Prin Smartino Home, promisiunea brandului se mută firesc din zona nevoilor de zi cu zi către casă, grădină, terasă și decor. Noul concept pornește de la ideea că un produs bine ales trebuie să îmbine designul, funcționalitatea, confortul și durabilitatea, fără ca prețul să devină un compromis.

În noul magazin vor putea fi descoperite categorii variate de produse pentru interior și exterior: mobilier pentru casă, grădină și terasă, mese, scaune, seturi lounge, șezlonguri, balansoare, hamace, umbrele de soare, pergole și foișoare. Sortimentul este completat de decorațiuni, textile, corpuri de iluminat, articole pentru bucătărie și baie, veselă, pahare, căni, ustensile de gătit, soluții de organizare și depozitare, precum și produse dedicate camerei celor mici.

Smartino Home nu este construit doar în jurul ideii de amenajare, ci în jurul modului în care un spațiu poate deveni mai confortabil, mai practic și mai apropiat de personalitatea celor care îl locuiesc. Fiecare categorie urmărește aceeași direcție: produse bine gândite, branduri atent selectate și soluții care pot transforma casa fără proiecte complicate sau compromisuri între estetică și utilitate.

universul smartino se extinde pe 25 iulie se deschide noul magazin smartino home6 jpg

Un loc important în universul Smartino Home îl ocupă Hespéride, brandul francez specializat în mobilier de exterior, adus pentru prima dată în România prin Smartino Home. Hespéride este partener oficial Roland-Garros și este recunoscut pentru designul elegant, confortul pieselor, materialele rezistente și soluțiile funcționale dedicate teraselor, grădinilor și spațiilor outdoor.

Colecțiile Hespéride reflectă valorile pe care Smartino Home le duce mai departe: calitate premium, design atent, rezistență în timp, confort și funcționalitate. De la seturi de mobilier și mese extensibile până la șezlonguri, balansoare și umbrele de soare, fiecare piesă este gândită pentru a transforma exteriorul casei într-un spațiu care poate fi folosit și apreciat sezon după sezon.

Deschiderea Smartino Home marchează o nouă etapă pentru Smartino International România. După un an în care Smartino Supermarket a oferit soluții pentru nevoile de zi cu zi, aceeași viziune se extinde acum către casă, grădină și decor.

universul smartino se extinde pe 25 iulie se deschide noul magazin smartino home9 email jpg

Pe 25 iulie, Smartino Home își deschide porțile în Snagov Plaza, chiar vizavi de Smartino Supermarket, continuând povestea începută cu un an în urmă și adăugând un nou capitol universului Smartino.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Militarii români fac minuni cu ce au”. Radu Miruță spune că pilotul care a doborât drona a reacționat într-o fracțiune de secundă
digi24.ro
image
Trei directori din companii de stat de armament au fost reţinuţi pentru luare de mită. 500.000 de euro, găsiți la percheziţii
stirileprotv.ro
image
Drona doborâtă de un avion F-16 cu pilot român. Militarul ar putea fi decorat. Armata anunță că drona ar fi fost de tip Shahed
gandul.ro
image
Un fost ministru al Finanțelor avertizează: cât riscă SĂ PIARDĂ România din PNRR?
mediafax.ro
image
Andrei Rațiu, dorit de bogații Angliei! Două cluburi din Premier League îl vor neapărat
fanatik.ro
image
Femeia care ridică manual, de 36 de ani, o barieră de tren. Imaginea care spune tot despre infrastructura din România
libertatea.ro
image
„Erau panicați, unii plângeau”. Localnicii din zona Padina povestesc ce au văzut și auzit când a fost doborâtă drona
digi24.ro
image
Soția lui Andrei Ivan a încins Instagramul din Vietnam. Apariția provocatoare care a atras toate privirile
gsp.ro
image
Ce lovitură: Pep Guardiola și-a ales următoarea echipă, după ce a refuzat Italia
digisport.ro
image
Horoscop săptămâna 24-30 iulie. Trei zodii au noroc pe toate planurile își schimbă destinul cu 180 de grade
click.ro
image
Prințul saudit descoperit fără viață într-un hotel de lux din Londra a murit din cauza unui amestec de alcool și droguri
antena3.ro
image
Cele 2,5 milioane de acţiuni deţinute de Mircea Lucescu, transferate soţiei şi fiului acestuia
zf.ro
image
Momentul când o tânără din Garda de Onoare leșină chiar în fața lui Nicușor Dan
observatornews.ro
image
ULTIMA ORĂ! Accident teribil în România!
cancan.ro
image
Pensie minimă de 1.281 lei după 25 ani munciți. Aceiași bani lua dacă lucra 15 ani. De ce aceste inechități?
newsweek.ro
image
Prezentatoarea TV care a făcut striptease pentru Adi Mutu, goală pe barcă! Imaginile au strâns sute de mii de aprecieri
prosport.ro
image
Ce comision plătești la retragerea banilor din străinătate. Suma pe care o poți pierde la 500 și 1.000 de euro
playtech.ro
image
Ce se întâmplă cu fostul căpitan de la FCSB, după ce a avut mai multe probleme personale: ”E foarte bine”
fanatik.ro
image
S-a mutat cu familia anul trecut în Franța. ”Locuind aici am descoperit ce nu înțeleg străinii despre această țară”
ziare.com
image
Lovitură de proporții! Așteptat la FCSB, Denis Drăguș a ales
digisport.ro
image
Jennifer Lopez și Ben Affleck nu reușesc să se desprindă unul de celălalt după divorț. Motivul neașteptat
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Scandal uriaş, şocul momentului în politică
romaniatv.net
image
Finala de la Cupa Mondială ar putea fi rejucată. Petiție în Argentina, anchete deschise de FIFA
mediaflux.ro
image
Soția lui Andrei Ivan, fosta gimnastă, a încins Instagramul din Vietnam. Apariția care a atras toate privirile
gsp.ro
image
Elon Musk: „Oamenii vor pierde controlul asupra lumii în care trăiesc în cinci ani. Suntem, în esență, o formă evoluată de cimpanzeu. Nu a trecut mult de când ne legănam prin copaci și mâncam banane în junglă. Încă mai mâncăm banane”
actualitate.net
image
Vacanța lui Radu Miruță și concediul lui Marcel Ciolacu în Italia. Cine a plătit mai mult?
actualitate.net
image
Sfatul cel mai de preț pe care l-a primit Anamaria Prodan de la regretata ei mamă, Ionela Prodan
click.ro
image
România, în lacrimi! Primele fotografii de la priveghiul Adelei Mărculescu. Mesajul Iulianei Marciuc: „Să fii mereu în lumină!”
click.ro
image
Fosta bonă a Irinei Columbeanu rupe tăcerea despre viața din vila de la Izvorani: „Realitatea era alta decât se vedea la TV”
click.ro
Guan Xiaotong, GettyImages (5) jpg
Cere și ți se va da! Frustrată că ea se culca doar cu un bărbat, Prințesa și-a dorit harem, sfidând toate normele vremurilor
okmagazine.ro
Cartofi gratinati Sursa foto shutterstock 1509363071 jpg
Cartofi gratinați. Sunt gata în 30 de minute!
clickpentrufemei.ro
Samuel von Brukenthal, portret aflat în colecția Muzeului Național Brukenthal
Știați că Samuel von Brukenthal cunoștea 6 limbi și a studiat la Cluj-Napoca, Sibiu, Târgu-Mureș, Halle și Jena?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum arată Andreea Marin nemachiată. Secretul vedetei pentru un corp de invidiat la 51 de ani
image
Sfatul cel mai de preț pe care l-a primit Anamaria Prodan de la regretata ei mamă, Ionela Prodan

OK! Magazine

image
Ce făceau reginele medievale în pat o să te șocheze! Plăceri reprimate, ritualuri bizare și testele umilitoare la care erau supuse

Click! Pentru femei

image
„Nu sunt bine, îmi pare rău!” De ce și-a încheiat prematur concertul legendarul rocker Jon Bon Jovi

Click! Sănătate

image
4 lucruri pe care să le faci seara, dacă ai colesterolul mărit