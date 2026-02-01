Ce se știe despre pana de electricitate care a lăsat Ucraina în beznă. Impactul asupra populației

Ucraina și Republica Moldova s-au confruntat sâmbătă cu pene de curent pe scară largă, după ce o „defecțiune tehnică” a dus la oprirea unor linii electrice de înaltă tensiune care leagă cele două țări de România, au anunțat autoritățile.

Întreruperile au afectat alimentarea cu apă în capitala ucraineană Kiev și au dus la suspendarea temporară a circulației metroului — un eveniment rar, care a paralizat transportul pentru sute de mii de locuitori.

Ministrul ucrainean al Energiei a declarat că electricitatea a fost restabilită pentru majoritatea infrastructurii critice din Kiev până în jurul orei 14.00:00 , avertizând însă că populația ar putea fi nevoită să aștepte mai mult până la revenirea completă a curentului. Incidentul pune presiune suplimentară pe rețeaua energetică deja fragilă a Ucrainei, afectată de săptămâni de bombardamente rusești.

Ce s-a întâmplat

Autoritățile spun că pana de curent a fost accidentală.

Potrivit ministrului Energiei, Denîs Șmîhal, la ora 10:42 s-au deconectat simultan o linie de 400 kV dintre rețelele energetice ale României și Republicii Moldova și o linie de 750 kV dintre vestul și centrul Ucrainei.

Cauza exactă a defecțiunii nu a fost precizată.

„Așa cum a anunțat președintele Volodîmîr Zelenski, avaria a fost provocată de motive tehnice pe liniile dintre sistemele energetice ale Ucrainei și Republicii Moldova”, a transmis Ministerul Transformării Digitale de la Kiev.

Kremlinul, care a atacat infrastructura energetică a Ucrainei în ultimele săptămâni, a declarat vineri că suspendă loviturile asupra Kievului până duminică, în urma unui apel al președintelui american Donald Trump.

Impactul asupra populației

Întreruperea a afectat imediat Kievul și zonele din jur, precum și regiunile Jîtomîr și Harkov.

Compania municipală Kyivvodokanal a anunțat că alimentarea cu apă a fost întreruptă în toate districtele capitalei. Metroul din Kiev și-a suspendat complet activitatea — o situație extrem de rară în cei 65 de ani de funcționare ai rețelei.

Aproximativ 800.000 de pasageri folosesc zilnic metroul, care servește și drept adăpost antiaerian în timpul atacurilor rusești.

În Chișinău, o mare parte a orașului a rămas fără electricitate, iar semafoarele au încetat să funcționeze, determinând poliția să fie mobilizată în intersecții.

Penele de curent au afectat și cele trei centrale nucleare operaționale ale Ucrainei, care au fost nevoite să își reducă producția. Agenția Internațională pentru Energie Atomică a anunțat că fosta centrală de la Cernobîl a pierdut temporar alimentarea externă, dar fără impact direct asupra siguranței nucleare.

Restabilirea alimentării

Președintele Zelenski a calificat situația drept „o urgență” și a cerut Guvernului să stabilizeze rapid sistemul energetic.

Cea mai mare companie privată de energie din Ucraina, DTEK, a anunțat că a restabilit alimentarea pentru infrastructura critică din Kiev la aproximativ trei ore de la declanșarea avariei.

„Restabilirea are loc etapizat, pentru a evita supraîncărcarea rețelei și producerea unor noi accidente”, a precizat compania.

Operatorul național Ukrenergo a avertizat însă că deficitul de capacitate rămâne „foarte ridicat”, fiind necesare întreruperi controlate în unele regiuni pentru a proteja echipamentele.

Autoritățile spun că electricitatea va reveni treptat în următoarele ore, dar subliniază că repornirea completă a unităților nucleare necesită timp. În Kiev, alimentarea cu energie a fost parțial restabilită în cursul după-amiezii, iar circulația metroului a fost reluată.