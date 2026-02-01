search
Duminică, 1 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

O mie de blocuri din Kiev fără căldură, la -16 grade, pe fondul avariilor din sistemul energetic

0
0
Publicat:

Aproximativ o mie de blocuri din Kiev erau duminică dimineață fără agent termic, a anunțat primarul capitalei ucrainene, Vitali Kliciko.

Ucrainenii îndură gerul și întunericul în case/FOTO:X
Ucrainenii îndură gerul și întunericul în case/FOTO:X

Potrivit edilului, pe parcursul nopții, alimentarea cu căldură a fost reluată în peste 1.500 de clădiri rezidențiale, afectate anterior de avaria majoră din sistemul energetic al Ucrainei. „Echipele de intervenție ale serviciilor comunale și energeticienii continuă să lucreze pentru a readuce căldura în apartamentele locuitorilor din Kiev”, a precizat Kliciko.

Situația rămâne însă critică, mai ales în condițiile în care, la ora 8:00, temperatura în capitală coborâse la minus 16,6 grade Celsius.

Problemele de alimentare cu energie electrică și termică persistă după atacul masiv lansat de Rusia asupra infrastructurii energetice, pe 20 ianuarie. De atunci, autoritățile au reușit să restabilească treptat încălzirea în majoritatea clădirilor, însă situația s-a agravat din nou pe 31 ianuarie, în urma unei avarii de proporții în sistemul energetic național.

Defecțiunea tehnică, produsă simultan pe linia de 400 kV care leagă sistemele energetice ale României și Republicii Moldova și pe linia de 750 kV dintre vestul și centrul Ucrainei, a dus la întreruperi masive de curent în Kiev. Drept consecință, infrastructura critică a fost afectată, iar metroul și transportul feroviar au fost suspendate temporar.

Până seara, autoritățile au reușit să stabilizeze parțial situația, însă o parte a orașului a rămas fără încălzire, în plin val de ger.

„Toată lumea este în stare de șoc”

O avarie gravă în sistemul energetic al Ucrainei a provocat, în dimineața zilei de 31 ianuarie, întreruperi masive de curent în mai multe regiuni ale țării, inclusiv în Kiev, lăsând sute de mii de oameni fără electricitate, încălzire și apă, în plin ger.

Ministrul Energiei, Denîs Șmîhal, a anunțat producerea unei „opriri în cascadă” a rețelei electrice, cauzată de disfuncționalități apărute simultan pe liniile de transport dintre România și Republica Moldova, precum și pe conexiunile dintre vestul și centrul Ucrainei. Potrivit acestuia, centralele nucleare funcționează în prezent la capacitate redusă.

Operatorul național de transport al energiei, Ukrenergo, a informat că, în jurul orei 14:00, au fost introduse deconectări de urgență în Kiev și regiunea înconjurătoare, precum și în regiunile Cerkasî, Cernăuți, Jîtomîr și Harkiv. Compania energetică DTEK a raportat, la rândul său, întreruperi de curent în sudul regiunii Odesa și în Dnipropetrovsk.

„Deficitul de energie din sistem rămâne extrem de ridicat”, a transmis Ukrenergo, precizând că lucrările de urgență pentru restabilirea alimentării sunt în desfășurare, iar prioritatea absolută este asigurarea funcționării infrastructurii critice.

Citește și: Cum trăiesc locuitorii în Herson, orașul ucrainean unde civilii sunt terorizați de drone la fiecare pas

Potrivit unor surse din sectorul energetic și din cadrul Guvernului, citate de presa ucraineană, avaria a fost una sistemică, iar cauzele exacte sunt în curs de investigare. Președintele Volodîmîr Zelenski a declarat că au fost luate „toate măsurile necesare” pentru stabilizarea rețelei, subliniind că, potrivit informațiilor preliminare, incidentul nu a fost cauzat de un atac cibernetic sau de o intervenție externă, ci de înghețarea liniilor de înaltă tensiune, care a declanșat opriri automate.

Incidentul are loc pe fondul campaniei prelungite a Rusiei de atacare a infrastructurii critice a Ucrainei, care a afectat sever capacitatea țării de a asigura energie și căldură populației.

Capitala, paralizată de penele de curent

În Kiev, avaria a avut un impact imediat asupra vieții cotidiene. Administrația militară a capitalei a anunțat suspendarea temporară a circulației metroului, iar alimentarea cu apă a fost întreruptă din cauza lipsei de electricitate.

„Am rămas blocați în metrou aproape două ore. Nu a fost panică, totul a fost organizat, dar toată lumea este în stare de șoc. Aproape că nu mai există semnal la telefon și nu știu cum voi ajunge acasă”, a povestit Kateryna Maliuha, o profesoară de dans în vârstă de 27 de ani.

Compania de apă Kyivvodokanal a anunțat că lucrează împreună cu energeticienii pentru reluarea alimentării, iar primarul Kievului, Vitalii Kliciko, a precizat ulterior că apa a fost restabilită în tot orașul. Cu toate acestea, în jur de 2.600 de clădiri rezidențiale – aproximativ un sfert din fondul locativ al capitalei – rămâneau fără încălzire la ora 22:30.

Activitatea economică a fost, de asemenea, afectată. „Funcționăm pe generator, ca de obicei în situații de urgență. Presiunea apei a scăzut mult, dar între timp lucrurile par să revină la normal. Suntem norocoși”, a declarat o angajată a unei cafenele din nordul orașului.

Căile Ferate Ucrainene au anunțat că situația pe rețeaua feroviară s-a stabilizat în jurul prânzului, trenurile circulând cu întârzieri minime, iar serviciul City Express din Kiev a fost reluat.

Efecte regionale și implicarea Republicii Moldova

Ministerul Energiei de la Chișinău a confirmat că tensiunea pe linia de 400 kV Isaccea–Vulcănești–MGRES a scăzut brusc, afectând și sistemul energetic al Republicii Moldova. În capitala moldoveană au fost raportate pene de curent, iar transportul electric a fost parțial suspendat. La frontiera moldo-ucraineană, traficul de mărfuri și vehicule a fost temporar blocat din cauza unor defecțiuni ale bazelor de date vamale.

Citește și: Emisarii lui Trump și Putin au purtat negocieri pentru Ucraina la Miami. Witkoff: Schimb de opinii „productiv”

Experți din domeniu au precizat că incidentul tehnic a pornit din zona de interconectare dintre Moldova și România, însă vulnerabilitatea sistemului energetic ucrainean a amplificat efectele.

Amenințări de la Moscova, pe fond de ger extrem

Criza energetică se suprapune peste un nou val de amenințări venite din Rusia. Deputați ai Dumei de Stat au cerut utilizarea unor „arme mai puternice” împotriva Ucrainei, în contextul scăderii drastice a temperaturilor, care ar putea ajunge la minus 30 de grade Celsius în unele regiuni.

Atacurile continue asupra infrastructurii energetice, combinate cu frigul extrem, agravează o situație deja critică. Autoritățile ucrainene avertizează că țara se confruntă cu un deficit major de energie, în timp ce încearcă să asigure condiții minime de trai pentru populație.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Interviu cu Lolita, artista AI care a stârnit controverse: „Tehnologia nu omoară sufletul. Nu o să înlocuiesc niciodată artiști umani”
digi24.ro
image
Posibile rămășițe umane au fost descoperite lângă o locuință din Slobozia, de o persoană care își plimba câinele
stirileprotv.ro
image
Motivul pentru care fiul Andreei Esca a fost exmatriculat din liceu. Câte clase și ce studii are Aris Eram + adevărul despre concurentul Survivor 2026
gandul.ro
image
Ziua în care LEVA dispare definitiv din Bulgaria: Euro, singura monedă, de la miezul nopții
mediafax.ro
image
Ilie Bolojan a intervenit după ce a aflat că fundaţia lui Mihai Neşu trebuie să plătească un impozit uriaş! Ce se întâmplă cu cei 36.000 de euro
fanatik.ro
image
Sfat pentru România: Pregătiți-vă din timp pentru război! Avertismentul dur lansat de oficialul din Herson care a trăit teroarea invaziei ruse
libertatea.ro
image
Rețeaua Iran-Occident. Cum a construit fiul ayatollahului un imperiu care protejează familia Khamenei în caz de „apocalipsă” politică
digi24.ro
image
Scandal! La 36 de ani, fosta campioană din tenis e într-o relație cu soțul celei mai bune prietene: „Trădare! Sunt un cuplu acum”
gsp.ro
image
Și de data asta! Femeia cu 12 ani mai mare decât Carlos Alcaraz a făcut anunțul
digisport.ro
image
Guvernul oferă o reducere de 50% la impozitul pe proprietate pentru românii din zonele defavorizate ale țării
stiripesurse.ro
image
Un magnat imobiliar căsătorit i-ar fi oferit milioane de dolari unei subalterne ca să-și părăsească soțul. Dezvăluiri din proces
antena3.ro
image
Cum poţi face un ban în plus cu hainele de care ai uitat în dulap. Fenomenul ia amploare
observatornews.ro
image
Cătălin Măruță, prezentatorul matinalului de la Realitatea TV. Povestea unei oferte acceptate + mirajul Pro TV
cancan.ro
image
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
prosport.ro
image
Directoarea şcolii din Cenei, declaraţii uluitoare despre familia criminalului! Ce făcea mama faţă de copii şi profesori, nici nu poţi concepe...
playtech.ro
image
Anunțul BNR: „Se schimbă banii în România de la 1 februarie”. Se întâmplă pentru prima oară în ultimii 25 de ani
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Spectaculos: Karim Benzema revine în Europa, la 38 de ani!
digisport.ro
image
Atenție, proprietari de apartamente! Dărâmarea unui perete sau instalarea unei noi cabine de duș vă poate duce direct în instanță
stiripesurse.ro
image
Vasilica, o româncă de 49 de ani, s-a stins din viață în Italia. A avut grijă de mama și sora ei până în ultima clipă
kanald.ro
image
Mesajul pe care minorul de 13 ani l-ar fi trimis familiei lui Mario, la scurt timp după crimă. Plănuiesc sau nu părinții lui să îl scoată din țară: „Intenționează să ducă băiatul…”
wowbiz.ro
image
Casa de Pensii, anunț pentru pensionari: ajutor de 1.300 de lei din martie. Categoriile care se încadrează
romaniatv.net
image
Decizie privind alocațiile! Se întâmplă chiar în februarie
mediaflux.ro
image
Scandal! La 36 de ani, fosta campioană din tenis e într-o relație cu soțul celei mai bune prietene: „Trădare! Sunt un cuplu acum”
gsp.ro
image
Nașterea care a zguduit casa regală. 70 de martori au fost prezenți la venirea pe lume a prințului. Ce a născut una dintre cele mai importante regine
actualitate.net
image
O bacterie periculoasă care poate provoca sângerări intestinale a fost găsită în apa de la robinet
actualitate.net
image
Imagini din interiorul casei lui Virgil Ianțu. Vila cu două niveluri, complet transformată după renovare: „O adevărată investiție, la care mă gândesc cu mândrie”
click.ro
image
Prăjitura Pionier. Cum se pregătește desertul pe care Nicolae Ceaușescu îl adora
click.ro
image
Țara din Europa unde limba română se vorbește peste tot. A devenit a doua cea mai vorbită limbă
click.ro
Rania și soțul, Insta png
S-a rupt lanțul de iubire în Iordania? Mariajul dintre Regina Rania și Regele Abdullah ar fi pe făraș
okmagazine.ro
William, Meghan, Harry, GettyImages (2) jpg
Bani, putere și ranchiună regală: venitul colosal al Prințului William îi lasă pe Harry și Meghan cu un gust amar
okmagazine.ro
Brian May foto Profimedia jpg
„America e prea periculoasă acum!” Trupa Queen refuză să mai concerteze acolo
clickpentrufemei.ro
animalul adus in romania de romani jpg
Locul unde soldații romani sufereau cel mai mult - ce au descoperit arheologii in latrine?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce trebuie să pui în șifonier pentru a menține tot timpul un miros proaspăt și frumos. Trucurile simple care funcționează întotdeauna
image
Imagini din interiorul casei lui Virgil Ianțu. Vila cu două niveluri, complet transformată după renovare: „O adevărată investiție, la care mă gândesc cu mândrie”

OK! Magazine

image
Bani, putere și ranchiună regală: venitul colosal al Prințului William îi lasă pe Harry și Meghan cu un gust amar

Click! Pentru femei

image
„America e prea periculoasă acum!” Trupa Queen refuză să mai concerteze acolo

Click! Sănătate

image
Această iluzie optică dezvăluie cum îți funcționează mintea