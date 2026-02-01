O mie de blocuri din Kiev fără căldură, la -16 grade, pe fondul avariilor din sistemul energetic

Aproximativ o mie de blocuri din Kiev erau duminică dimineață fără agent termic, a anunțat primarul capitalei ucrainene, Vitali Kliciko.

Potrivit edilului, pe parcursul nopții, alimentarea cu căldură a fost reluată în peste 1.500 de clădiri rezidențiale, afectate anterior de avaria majoră din sistemul energetic al Ucrainei. „Echipele de intervenție ale serviciilor comunale și energeticienii continuă să lucreze pentru a readuce căldura în apartamentele locuitorilor din Kiev”, a precizat Kliciko.

Situația rămâne însă critică, mai ales în condițiile în care, la ora 8:00, temperatura în capitală coborâse la minus 16,6 grade Celsius.

Problemele de alimentare cu energie electrică și termică persistă după atacul masiv lansat de Rusia asupra infrastructurii energetice, pe 20 ianuarie. De atunci, autoritățile au reușit să restabilească treptat încălzirea în majoritatea clădirilor, însă situația s-a agravat din nou pe 31 ianuarie, în urma unei avarii de proporții în sistemul energetic național.

Defecțiunea tehnică, produsă simultan pe linia de 400 kV care leagă sistemele energetice ale României și Republicii Moldova și pe linia de 750 kV dintre vestul și centrul Ucrainei, a dus la întreruperi masive de curent în Kiev. Drept consecință, infrastructura critică a fost afectată, iar metroul și transportul feroviar au fost suspendate temporar.

Până seara, autoritățile au reușit să stabilizeze parțial situația, însă o parte a orașului a rămas fără încălzire, în plin val de ger.

„Toată lumea este în stare de șoc”

O avarie gravă în sistemul energetic al Ucrainei a provocat, în dimineața zilei de 31 ianuarie, întreruperi masive de curent în mai multe regiuni ale țării, inclusiv în Kiev, lăsând sute de mii de oameni fără electricitate, încălzire și apă, în plin ger.

Ministrul Energiei, Denîs Șmîhal, a anunțat producerea unei „opriri în cascadă” a rețelei electrice, cauzată de disfuncționalități apărute simultan pe liniile de transport dintre România și Republica Moldova, precum și pe conexiunile dintre vestul și centrul Ucrainei. Potrivit acestuia, centralele nucleare funcționează în prezent la capacitate redusă.

Operatorul național de transport al energiei, Ukrenergo, a informat că, în jurul orei 14:00, au fost introduse deconectări de urgență în Kiev și regiunea înconjurătoare, precum și în regiunile Cerkasî, Cernăuți, Jîtomîr și Harkiv. Compania energetică DTEK a raportat, la rândul său, întreruperi de curent în sudul regiunii Odesa și în Dnipropetrovsk.

„Deficitul de energie din sistem rămâne extrem de ridicat”, a transmis Ukrenergo, precizând că lucrările de urgență pentru restabilirea alimentării sunt în desfășurare, iar prioritatea absolută este asigurarea funcționării infrastructurii critice.

Potrivit unor surse din sectorul energetic și din cadrul Guvernului, citate de presa ucraineană, avaria a fost una sistemică, iar cauzele exacte sunt în curs de investigare. Președintele Volodîmîr Zelenski a declarat că au fost luate „toate măsurile necesare” pentru stabilizarea rețelei, subliniind că, potrivit informațiilor preliminare, incidentul nu a fost cauzat de un atac cibernetic sau de o intervenție externă, ci de înghețarea liniilor de înaltă tensiune, care a declanșat opriri automate.

Incidentul are loc pe fondul campaniei prelungite a Rusiei de atacare a infrastructurii critice a Ucrainei, care a afectat sever capacitatea țării de a asigura energie și căldură populației.

Capitala, paralizată de penele de curent

În Kiev, avaria a avut un impact imediat asupra vieții cotidiene. Administrația militară a capitalei a anunțat suspendarea temporară a circulației metroului, iar alimentarea cu apă a fost întreruptă din cauza lipsei de electricitate.

„Am rămas blocați în metrou aproape două ore. Nu a fost panică, totul a fost organizat, dar toată lumea este în stare de șoc. Aproape că nu mai există semnal la telefon și nu știu cum voi ajunge acasă”, a povestit Kateryna Maliuha, o profesoară de dans în vârstă de 27 de ani.

Compania de apă Kyivvodokanal a anunțat că lucrează împreună cu energeticienii pentru reluarea alimentării, iar primarul Kievului, Vitalii Kliciko, a precizat ulterior că apa a fost restabilită în tot orașul. Cu toate acestea, în jur de 2.600 de clădiri rezidențiale – aproximativ un sfert din fondul locativ al capitalei – rămâneau fără încălzire la ora 22:30.

Activitatea economică a fost, de asemenea, afectată. „Funcționăm pe generator, ca de obicei în situații de urgență. Presiunea apei a scăzut mult, dar între timp lucrurile par să revină la normal. Suntem norocoși”, a declarat o angajată a unei cafenele din nordul orașului.

Căile Ferate Ucrainene au anunțat că situația pe rețeaua feroviară s-a stabilizat în jurul prânzului, trenurile circulând cu întârzieri minime, iar serviciul City Express din Kiev a fost reluat.

Efecte regionale și implicarea Republicii Moldova

Ministerul Energiei de la Chișinău a confirmat că tensiunea pe linia de 400 kV Isaccea–Vulcănești–MGRES a scăzut brusc, afectând și sistemul energetic al Republicii Moldova. În capitala moldoveană au fost raportate pene de curent, iar transportul electric a fost parțial suspendat. La frontiera moldo-ucraineană, traficul de mărfuri și vehicule a fost temporar blocat din cauza unor defecțiuni ale bazelor de date vamale.

Experți din domeniu au precizat că incidentul tehnic a pornit din zona de interconectare dintre Moldova și România, însă vulnerabilitatea sistemului energetic ucrainean a amplificat efectele.

Amenințări de la Moscova, pe fond de ger extrem

Criza energetică se suprapune peste un nou val de amenințări venite din Rusia. Deputați ai Dumei de Stat au cerut utilizarea unor „arme mai puternice” împotriva Ucrainei, în contextul scăderii drastice a temperaturilor, care ar putea ajunge la minus 30 de grade Celsius în unele regiuni.

Atacurile continue asupra infrastructurii energetice, combinate cu frigul extrem, agravează o situație deja critică. Autoritățile ucrainene avertizează că țara se confruntă cu un deficit major de energie, în timp ce încearcă să asigure condiții minime de trai pentru populație.