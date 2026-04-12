Și fără titlu, și fără permis: Gigi Becali a rămas pieton după Înviere. Patronul FCSB a fost prins în offside pe străzile din Pipera

Ziua de Paște nu a fost lipsită de incidente pentru Gigi Becali, care a intrat din nou în atenția poliției rutiere după ce a fost surprins conducând cu viteză peste limita legală.

Omul de afaceri a fost oprit în zona Pipera, în apropierea locuinței sale, după ce aparatul radar a indicat 106 km/h într-o zonă în care limita ar fi fost de aproximativ 50 km/h, conform cancan.ro. De această dată, situația nu a mai putut fi contestată pe loc, iar sancțiunea a fost aplicată conform legii.

Nu este prima abatere de acest tip pentru finanțatorul celor de la FCSB. În 2025, acesta a rămas fără permis timp de 90 de zile, după ce fusese prins într-o situație similară, conducând cu 105 km/h într-o zonă cu limită de 50 km/h.

La acel moment, Becali a încercat să conteste sancțiunea în instanță, invocând modul în care fusese amplasat echipajul de poliție, însă de această dată nu a mai existat o astfel de intervenție care să schimbe deznodământul. Mai poate face apel, însă situația din prezent i-ar putea pune bețe în roate, fiind posibil ca patronul FCSB să se aleagă cu permisul suspendat.