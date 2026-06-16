Armata Olandei se pregătește de război cu Rusia într-un mod neașteptat: a construit un lagăr pentru prizonieri. Pază cu AI și drone

În timp ce multe state europene încearcă să acopere deficitul de muniție, sisteme antiaeriene și echipamente militare, armata olandeză a ales o abordare diferită pentru pregătirea unui posibil conflict cu Rusia: a testat, pentru prima dată după mai bine de trei decenii, un centru destinat prizonierilor de război.

Potrivit publicației NL Times, exercițiul a fost organizat de Comandamentul pentru Sprijin Operațional al Forțelor Terestre și s-a desfășurat în poligonul Marnehuizen, din provincia Groningen.

Un „oraș modular” pentru până la 2.000 de prizonieri

Proiectul prevede amenajarea rapidă a unui complex capabil să găzduiască până la 2.000 de persoane în cazul unui conflict militar de amploare.

Spre deosebire de imaginea clasică a lagărelor militare din perioada Războiului Rece, autoritățile olandeze au renunțat la turnurile de pază, reflectoare și kilometri de sârmă ghimpată.

În schimb, securitatea va fi asigurată cu ajutorul tehnologiei. Sistemul include camere inteligente capabile să detecteze mișcări și sunete suspecte, precum și drone care transmit imagini în timp real către centrele de comandă.

Prizonierii ar urma să fie cazați în barăci modulare albe, dotate cu paturi suprapuse. În fiecare clădire vor fi găzduite maximum 20 de persoane, fără separarea ofițerilor de soldați.

Condiții „cel puțin la nivelul celor oferite militarilor olandezi”

Organizatorii exercițiului au insistat asupra respectării standardelor internaționale privind tratamentul prizonierilor de război.

Complexul include zone pentru plimbare, dușuri comune, punct medical și cantină.

Comandantul Forțelor pentru Sprijin Operațional, Nicole de Wolf, a declarat că eventualii prizonieri vor beneficia de condiții care „nu vor fi mai slabe decât cele de care beneficiază propriii noștri militari”.

NATO își regândește scenariile de apărare

Exercițiul are loc într-un moment în care statele membre NATO își revizuiesc planurile de apărare pe fondul deteriorării mediului de securitate din Europa.

Mai mulți oficiali și analiști occidentali avertizează că Rusia ar putea dobândi capacitatea militară necesară pentru a amenința direct teritoriul Alianței până la sfârșitul acestui deceniu.

În acest context, capitalele europene accelerează pregătirile pentru scenarii care, până de curând, păreau improbabile: un conflict convențional de mare intensitate pe continent și gestionarea tuturor consecințelor sale, inclusiv capturarea și administrarea unui număr mare de prizonieri de război.

Pentru Olanda, testarea unui astfel de centru reprezintă nu doar un exercițiu logistic, ci și un semnal că planificarea militară modernă nu se rezumă la tancuri, rachete și sisteme de apărare aeriană. Ea include și pregătirea pentru situațiile care apar după începerea ostilităților.