Miercuri, 25 Martie 2026
Adevărul
Petrolul la 150 de dolari pe baril ar putea declanșa o recesiune globală, avertizează șeful unui gigant financiar

O creștere a prețului petrolului până la 150 de dolari pe baril ar putea împinge economia mondială într-o recesiune severă, avertizează directorul general al gigantului financiar BlackRock, Larry Fink.

FOTO: Shutterstock

Într-un interviu acordat BBC, Larry Fink a declarat că evoluțiile din Orientul Mijlociu, în special rolul Iranului, pot avea „implicații profunde” asupra economiei globale.

Dacă tensiunile persistă și prețurile energiei rămân ridicate, lumea s-ar putea confrunta cu „ani de petrol peste 100 de dolari, chiar aproape de 150 de dolari”, ceea ce ar duce, cel mai probabil, la „o recesiune abruptă și severă”.

Două scenarii pentru economia globală

Potrivit șefului BlackRock, există două posibile direcții majore. Într-un scenariu optimist, dacă conflictul se detensionează și Iranul este reintegrat în comunitatea internațională, prețul petrolului ar putea scădea sub nivelul de dinaintea războiului.

În schimb, în scenariul pesimist, prețurile ridicate la energie s-ar putea menține pe termen lung, afectând puternic creșterea economică globală și nivelul de trai.

„Creșterea prețurilor la energie funcționează ca o taxă regresivă, lovind mai puternic populația cu venituri mici”, a explicat Fink.

Presiune pe state pentru independență energetică

Creșterea costurilor energetice readuce în discuție necesitatea producției interne de petrol și gaze, în special în Europa. Fink susține că statele trebuie să adopte o abordare pragmatică și să utilizeze toate sursele disponibile, dar să accelereze și investițiile în energie regenerabilă.

În opinia sa, dacă petrolul rămâne la 150 de dolari timp de câțiva ani, multe țări vor accelera tranziția către energie solară și eoliană. „Folosiți ce aveți, dar în același timp investiți agresiv în surse alternative”, a subliniat acesta.

Fără risc de criză financiară ca în 2008

Deși unii analiști compară situația actuală cu perioada premergătoare crizei financiare din 2007-2008, Larry Fink respinge categoric aceste temeri. „Nu văd nicio similitudine. Zero”, a spus el, argumentând că instituțiile financiare sunt mult mai solide în prezent.

BlackRock, care administrează active de aproximativ 14 trilioane de dolari, este unul dintre cei mai mari investitori globali, iar poziția sa oferă o perspectivă amplă asupra tendințelor economice.

