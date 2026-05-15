MAI avertizează asupra unei noi tentative de înșelăciune: escrocii folosesc numere false ale instituției pentru a cere bani

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a publicat vineri, 15 mai, o fotografie prin care avertizează cetățenii cu privire la o nouă tentativă de înșelăciune.

Potrivit instituției, „persoane rău intenționate folosesc numere de telefon care par a aparține structurilor MAI pentru a contacta cetățenii”.

Pe această cale, MAI transmite că purtătorii de cuvânt din cadrul instituției:

Nu solicită sume de bani

Nu cer transferuri bancare

Nu solicită trimiterea sau primirea unor colete

Nu cer date bancare sau informații prin telefon

În cazul în care cetățenii primesc astfel de apeluri, MAI le recomandă să închidă conversația, să nu furnizeze date personale, să verifice informațiile prin canale oficiale și să sesizeze imediat autoritățile.

Metoda este cunoscută drept clonarea numerelor de serviciu și a devenit o practică tot mai frecventă în România. Escrocii afișează pe ecranul victimei un număr de telefon aparent oficial, care imită numerele reale ale structurilor MAI, pentru a câștiga încrederea acesteia.

În aprilie, ANAF avertiza asupra intensificării apelurilor telefonice frauduloase în care persoane necunoscute se prezintă fals drept inspectori ai Direcției Generale Antifraudă Fiscală.

Scopul lor este obținerea de date personale sau bancare prin tehnici de vishing – varianta telefonică a phishingului.

„Reiterăm avertizarea referitoare la continuarea tentativelor de înşelare prin vishing (phishing telefonic), prin care este furată identitatea unor inspectori ai Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi se încearcă obţinerea de date personale şi bancare.

Pentru a crea aparenţa realităţii, în timpul acestor apeluri sunt folosite date şi nume publicate pe portalul anaf.ro, însă numerele de telefon nu aparţin instituţiei.

Recomandăm să nu se dezvăluie astfel de informaţii niciunui interlocutor necunoscut! Inspectorii ANAF Antifraudă nu solicită telefonic date personale sau financiar-bancare", transmit reprezentanţii instituţiei”, se arată într-un comunicat transmis vineri de ANAF.