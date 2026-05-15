search
Vineri, 15 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

MAI avertizează asupra unei noi tentative de înșelăciune: escrocii folosesc numere false ale instituției pentru a cere bani

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a publicat vineri, 15 mai, o fotografie prin care avertizează cetățenii cu privire la o nouă tentativă de înșelăciune.

FOTO: Shutterstock
FOTO: Shutterstock

Potrivit instituției, „persoane rău intenționate folosesc numere de telefon care par a aparține structurilor MAI pentru a contacta cetățenii”.

Pe această cale, MAI transmite că purtătorii de cuvânt din cadrul instituției:

  • Nu solicită sume de bani
  • Nu cer transferuri bancare
  • Nu solicită trimiterea sau primirea unor colete
  • Nu cer date bancare sau informații prin telefon
image

În cazul în care cetățenii primesc astfel de apeluri, MAI le recomandă să închidă conversația, să nu furnizeze date personale, să verifice informațiile prin canale oficiale și să sesizeze imediat autoritățile.

Metoda este cunoscută drept clonarea numerelor de serviciu și a devenit o practică tot mai frecventă în România. Escrocii afișează pe ecranul victimei un număr de telefon aparent oficial, care imită numerele reale ale structurilor MAI, pentru a câștiga încrederea acesteia.

În aprilie, ANAF avertiza asupra intensificării apelurilor telefonice frauduloase în care persoane necunoscute se prezintă fals drept inspectori ai Direcției Generale Antifraudă Fiscală. 

Scopul lor este obținerea de date personale sau bancare prin tehnici de vishing – varianta telefonică a phishingului.    

Reiterăm avertizarea referitoare la continuarea tentativelor de înşelare prin vishing (phishing telefonic), prin care este furată identitatea unor inspectori ai Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi se încearcă obţinerea de date personale şi bancare.

Pentru a crea aparenţa realităţii, în timpul acestor apeluri sunt folosite date şi nume publicate pe portalul anaf.ro, însă numerele de telefon nu aparţin instituţiei.

Recomandăm să nu se dezvăluie astfel de informaţii niciunui interlocutor necunoscut! Inspectorii ANAF Antifraudă nu solicită telefonic date personale sau financiar-bancare", transmit reprezentanţii instituţiei”, se arată într-un comunicat transmis vineri de ANAF.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Traian Băsescu spune cine este „liberalul 100%” pe care l-ar vedea în funcția de premier. „Nu-l pune nimeni sub semnul întrebării”
digi24.ro
image
Eurovision 2026. Alexandra Căpitănescu a cucerit scena de la Viena şi s-a calificat în finală. VIDEO cu reprezentația ei
stirileprotv.ro
image
Bani negri din Ucraina s-au plimbat prin România fix în timpul alegerilor prezidențiale de anul trecut. Un raport oficial al Ministerului de Finanțe arată că sute de milioane de euro au intrat în țara noastră în perioada campaniei
gandul.ro
image
Cea mai terapeutică ieșire solo pe care o poți face singură! A explodat pe TikTok și cucerește România
mediafax.ro
image
A câștigat patru titluri cu FCSB, dar n-a vorbit niciodată cu Gigi Becali: “În şase ani nu mi-a spus nimic!”
fanatik.ro
image
Superpovestea lui Cristi Chivu: De la zgura din Reșița la tronul Europei. Imagini de arhivă exclusive cu parcursul unui supercampion
libertatea.ro
image
Ce spune Nicușor Dan despre o nouă nominalizare a lui Ilie Bolojan pentru funcția de premier
digi24.ro
image
Starul lui PSG a primit public o ofertă indecentă » Soția a dat replica anului
gsp.ro
image
Cum au numit-o italienii de la Gazzetta dello Sport pe soția lui Cristi Chivu și ce scriu despre trecutul ei
digisport.ro
image
O antreprenoare româncă anunță închiderea afacerii din Vama Veche după 7 ani de investiții: „Astăzi am capitulat!”
click.ro
image
„Marele frig”: Un val neobișnuit de aer rece lovește Europa la mijloc de mai. Și România va fi afectată
antena3.ro
image
Apartamentele se scumpesc chiar şi când tranzacţiile se prăbuşesc
zf.ro
image
Preparatul simplu, cu o tradiţie de 130 de ani, care a cucerit pensiunile și restaurantele din întreaga țară
observatornews.ro
image
BREAKING‼️ A fost găsită MOARTĂ, în celulă! Ce s-a întâmplat cu Amiana, femeia din Sibiu care și-a ucis mama
cancan.ro
image
Salarii de 1.200.000.000€ plătite la 49 companii de stat care au pierderi. 200.000 angajați iau două salarii
newsweek.ro
image
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
prosport.ro
image
Cheltuiala de la întreținere pe care unii români nu mai trebuie să o plătească. Condițiile prevăzute de lege
playtech.ro
image
Femeia care și-a omorât mama pentru avere s-a sinucis în arest. Ce s-a întâmplat chiar cu o zi înainte de a-și lua viața. Detalii exclusive
fanatik.ro
image
Ce cotă are România la Eurovision pe Polymarket și la casele de pariuri. Alexandra Căpitănescu, șanse reale să câștige competiția
ziare.com
image
Alungat de Real Madrid și huiduit de întreg “Bernabeul”, Kylian Mbappe a venit la microfon și și-a anunțat decizia
digisport.ro
image
11 persoane au fost salvate după ce un avion s-a prăbușit în Oceanul Atlantic. Operațiunea de căutare a durat mai bine de cinci ore
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată vila lui Bogdan de la Ploiești. Artistul tocmai s-a mutat în casă nouă. E ca în filme. Are un dressing fabulos și totul este amenajat într-un stil modern / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Euro a început iar să crească! Anunțul BNR
mediaflux.ro
image
Mașina comunistă va avea un nou model după o pauză de 50 de ani » Au copiat Dacia: imagini în premieră
gsp.ro
image
Actorul Ioan Isaiu a fost imposibil de salvat. A făcut infarct în timpul filmărilor. Cum l-au găsit medicii la fața locului
actualitate.net
image
Drama unei antreprenoare din Vama Veche care anunță închiderea afacerii după 7 ani de luptă și o investiție de 400.000 de euro
actualitate.net
image
Horoscop săptămâna 15-21 mai. Patru zodii trag lozul norocos și fac schimbări importante în viața lor
click.ro
image
Amiana Păștină, femeia acuzată că și-ar fi ucis mama pentru avere, a fost găsită fără viață în arest
click.ro
image
Declarațiile lui Mihai Trăistariu despre Mădălina Manole au stârnit revoltă! Jorge l-a contrazis imediat: „E ditamai talentul național”
click.ro
familia regala daneza foto profimedia 1044018338 jpg
Regina a făcut infarct! Palatul a emis de urgență un comunicat despre starea în care se află Majestatea Sa
okmagazine.ro
Tort morcovi Sursa foto shutterstock 2159874025 jpg
Tort de morcovi, desertul care te cucerește de la prima felie
clickpentrufemei.ro
Depozit ilicit de whisky descoperit în rezervația naturală Ben Lawers (© National Trust for Scotland)
Secretul unui contrabandist de whisky, vechi de secole, descoperit de arheologi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Pe ce loc va intra Alexandra Căpitănescu în concurs în finala de sâmbătă? Primele declarații după calificare: „A fost electric, ca un tsunami! M-am simțit ca o fantomă, parcă nu era real”
image
Horoscop săptămâna 15-21 mai. Patru zodii trag lozul norocos și fac schimbări importante în viața lor

OK! Magazine

image
Predicție morbidă legată de fostul Prinț Andrew. Moartea fiului preferat al Reginei va zdruncina un imens secret regal

Click! Pentru femei

image
Ce credea Olivia Newton-John că s-a întâmplat cu iubitul care a dispărut pe mare

Click! Sănătate

image
De ce obişnuiesc femeile să stea picior peste picior?