Emiratele Arabe Unite acuză Iran de „terorism economic” după criza din Strâmtoarea Ormuz

Emiratele Arabe Unite au condamnat atacurile atribuite Iran asupra transportului maritim din strâmtoarea Strâmtoarea Ormuz, avertizând că acestea reprezintă o amenințare majoră pentru securitatea energetică globală.

Declarațiile au fost făcute de Sultan Ahmed Al Jaber, ministrul Industriei și Tehnologiei Avansate și directorul general al Abu Dhabi National Oil Company, în cadrul conferinței CERAWeek organizate de S&P Global.

„Să fie foarte clar: transformarea strâmtorii Ormuz într-o armă nu este un act de agresiune împotriva unei singure țări. Este terorism economic împotriva fiecărei națiuni și nicio țară nu ar trebui să poată ține Ormuz ostatică, nici acum, nici vreodată”, a transmis oficialul.

Strâmtoarea Ormuz este considerată cea mai importantă rută pentru transportul petrolului la nivel mondial, aproximativ 20% din livrările globale tranzitând această zonă înainte de escaladarea conflictului. După atacurile asupra navelor din Golful Persic, traficul petrolierelor a fost aproape complet blocat, amplificând temerile privind stabilitatea piețelor.

În acest context, Al Jaber a insistat că problema nu este una de aprovizionare, ci de securitate.

„Deși apreciem toate eforturile de stabilizare a piețelor și de reducere a prețurilor, trebuie să fie clar: aceasta nu este o problemă de aprovizionare. Este o problemă de securitate și are un singur răspuns durabil, menținerea strâmtorii deschise”, a declarat acesta.

Tensiunile din regiune au crescut după atacul lansat de Statele Unite și Israel asupra Iranului, în urma căruia a fost ucis liderul suprem Ali Khamenei. Ulterior, Teheranul a ripostat, iar autoritățile din Emiratele Arabe Unite susțin că au fost vizate cu sute de rachete și drone.

Oficialul din Abu Dhabi a descris atacurile în termeni duri: „Emiratele Arabe Unite au fost lovite de un atac ilegal, imprevizibil, nejustificat și complet neprovocat. Nu am cerut acest conflict. De fapt, am făcut toate eforturile posibile pentru a-l preveni.”

Pe fondul escaladării, președintele Donald Trump a amenințat cu noi lovituri asupra Iranului, inclusiv asupra infrastructurii energetice, dacă traficul prin Ormuz nu va fi reluat. Ulterior, acesta a anunțat că amână acțiunile timp de cinci zile, după discuții pe care le-a descris drept „productive”.

Reacția piețelor nu a întârziat: prețurile petrolului au scăzut brusc după aceste declarații, deși pe ansamblu au crescut semnificativ de la începutul conflictului.

Situația din strâmtoarea Ormuz rămâne una dintre cele mai sensibile la nivel global, iar blocarea acestei rute strategice continuă să alimenteze temerile privind stabilitatea economică internațională.