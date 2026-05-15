Video Un comisar de la IPJ Galați a fost găsit mort într-o mașină, în pădurea Gârboavele: s-a împușcat în cap cu arma din dotare

Un comisar de la IPJ Galați, în vârstă de 40 de ani, a fost găsit decedat în cursul zilei de vineri, 15 mai, în pădurea Gârboavele, din apropierea orașului Galați.

Bărbatul a fost descoperit într-o zonă izolată a pădurii Gârboavele, aflată la 15 kilometri de orașul Galați.

„La data de 15 mai 2026, în jurul orei 11:31, un polițist, în vârstă de 40 de ani, din municipiul Galați, din cadrul Serviciului de Investigații Criminale – Biroul Supravegheri Judiciare, a fost găsit de polițiști ai Inspectoratului de Poliție Județean Galați, în zona Pădurii Gârboavele, din județul Galați, prezentând o plagă împușcată la nivelul capului, provocată cu arma din dotare. La fața locului au intervenit echipajele Serviciului de Ambulanță Județean Galați, care au constatat decesul.”, a transmis IPJ Galați.

Trupul neînsuflețit a fost preluat și transportat la Serviciul de Medicină Legală, în vederea efectuării necropsiei. În cauză se efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs evenimentul, au precizat reprezentanții IPJ Galați.

Cadavrul aparține unui comisar din cadrul Serviciului Investigații Criminale al IPJ Galați. Anchetatorii au descoperit la fața locului o rană provocată prin împușcare la nivelul capului. Trupul neînsuflețit se afla într-o mașină a Poliției, neinscripționată, cu ușile blocate.

Primele informații arată că ofițerul a fost văzut ultima dată joi seara, când a părăsit sediul instituției cu autospeciala de serviciu și armamentul din dotare, declarând că urmează să verifice o persoană aflată în arest la domiciliu.

Acesta nu a mai revenit la serviciu, iar vineri dimineață a fost dat în urmărire de colegii săi.

În urma verificărilor, autospeciala a fost identificată, iar în interior a fost găsit trupul neînsuflețit al ofițerului.

Cazul este în continuare investigat de procurori. La fața locului au intervenit echipaje de poliție și criminalistică, care au securizat perimetrul și au demarat cercetările.

Știrea iniațială:

Surse apropiate anchetei indică faptul că polițistul ar fi folosit arma din dotare, însă circumstanțele exacte ale decesului urmează să fie stabilite în urma expertizelor medico-legale și a investigațiilor deschise.

Potrivit unor surse, bărbatul ar fi traversat o perioadă tensionată pe plan personal, existând informații privind o posibilă neînțelegere cu fosta soție la începutul anului.

Ancheta este în curs.