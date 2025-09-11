search
Joi, 11 Septembrie 2025
Adevărul
Care ar putea fi următoarele acțiuni ale Rusiei după incidentul cu drone din Polonia? Scenariile unui expert în securitate

Publicat:

După incidentul fără precedent din noaptea de 10 septembrie, când cel puțin 19 drone rusești au pătruns în spațiul aerian al Poloniei, scenariile privind posibilele acțiuni viitoare ale Rusiei în zona de graniță cu statele NATO devin tot mai sumbre. Printre cele vehiculate de experții în securitate se numără inclusiv ipoteza unei provocări hibride cu trupe rusești „rătăcite” intenționat pe teritoriul aliat.

Soldați ruși în Ucraina/FOTO:Arhiva
Soldați ruși în Ucraina/FOTO:Arhiva

Vine cu această avertizare analistul militar Igal Levin, într-o postare publicată pe canalul său de Telegram. Potrivit lui, următorul pas posibil al Rusiei ar putea fi dislocarea controlată a unui număr redus de militari în apropierea frontierei cu Polonia, Lituania sau Finlanda, în timpul unor exerciții militare, cu o „ratacire accidentală” într-un sat de graniță.

„Rușii ar putea anunța NATO că, în timpul manevrelor, un grup de soldați s-a pierdut, sau că unul dintre vehiculele militare s-a defectat. Vor vorbi despre echipamentele electronice ale ucrainenilor, despre accidente, despre răniți care nu se pot deplasa. Vor construi un pretext umanitar în mijlocul unei situații ambigue”, explică Levin.

În opinia analistului, miza Moscovei este să testeze limitele reacției NATO. O intervenție în forță împotriva unor soldați rătăciți și eventual răniți ar putea fi catalogată ca act de agresiune — ceea ce Rusia ar putea folosi propagandistic, dar fără a fi neapărat dispusă să escaladeze.

„Dacă NATO lovește un pluton de militari care <<s-au rătăcit>>, Kremlinul poate întreba dacă acum Alianța participă direct la războiul din Ucraina. Dar dacă nu lovește — dă semnalul că tolerează infiltrări.”

Potrivit lui Levin, liderul de la Kremlin știe când să se retragă și când să provoace. „Este antrenat să nu forțeze frontal. Dar dacă nu e confruntat, va continua. Kremlinul nu va regreta pierderea câtorva soldați, dacă rezultatul e slăbirea credibilității NATO.”

Testul real: cum reacționează NATO la zona gri

Analistul atrage atenția că întreaga strategie rusă se bazează pe „zona gri”: nu este război convențional, dar nici pace. În trecut, Moscova a operat prin mercenari, persoane „civile” înarmate, „omuleți verzi” sau forțe speciale fără însemne.

De aceea, consideră el, NATO ar trebui să transmită din timp o poziție clară: „Oricine trece frontiera înarmat, fie și din greșeală, va fi considerat o amenințare și va fi neutralizat.”

Dronele din Belarus — semnal de avertizare

Revenind la incidentul recent, autoritățile poloneze au raportat că 19 drone rusești au încălcat spațiul aerian național în noaptea de 10 septembrie. Potrivit premierului Donald Tusk, o parte dintre acestea au venit direct de pe teritoriul Belarusului, ceea ce complică suplimentar ecuația de securitate la granițele de est ale NATO. Fragmente de drone au fost descoperite pe teritoriul Poloniei, iar cel puțin o locuință civilă a fost avariată.

În urma solicitării oficiale a Poloniei, NATO a activat articolul 4 al Tratatului Nord-Atlantic, care prevede consultări imediate între aliați în cazul în care un stat membru consideră că integritatea sa teritorială sau securitatea sunt amenințate.

